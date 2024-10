Zelo naporen začetek sezone 2025 za Gajserja in Pancarja

Počitnice za Tima Gajserja in Jana Pancarja, ki bo sicer ta in naslednji konec tedna še dirkal na italijanskem in slovenskem prvenstvu, ne bodo dolge. Svetovno prvenstvo 2025 se začenja že prvi marčevski konec tedna, obenem pa bodo marca in aprila odpeljali kar šest dirk, tako bodo zimske priprave še toliko pomembnejše.

Samo štiri dni po zaključku mednarodne motokrosistične sezone, ko je Avstralija osvojila pokal narodov, teden prej pa je Tima Gajserja na zadnji dirki svetovnega prvenstva v boju za lovoriko premagal Jorge Prado, je organizator tekmovanja Infront Moto Racing (nekdanji Youthstream) objavil okvirni koledar dirk za sezono 2025. Naslednje leto bo 20 dirk svetovnega prvenstva in pokal narodov prvi oktobrski konec tedna, ki bo tokrat v ZDA.

Okvirni koledar dirk za svetovno prvenstvo v motokrosu 2025:



2. marec - VN Argentine (Cordoba)

16. marec - VN Kastilje La Manče (Cozar)

23. marec - VN Evrope (St. Jean d'Angely, Francija)

6. april - VN Sardinije (Riola Sardo)

13. april - VN Trentina (Pietramurata)

21. april - VN Švice (Frauenfeld)

4. maj - prireditelj še ni znan

11. maj - VN Španije (lokacija še ni znana)

25. maj - VN Francije (Ernee)

1. junij - VN Nemčije (Teutschenthal)

8. junij - VN Latvije (Kegums)

29. junij - VN Indonezije (Sumbawa)

6. julij - VN West Nusa Tenggara (Lombok)

27. julij - VN Češke (Loket)

3. avgust - VN Flandrije (Lommell)

17. avgust - VN Švedske (Uddevalla)

24. avgust - VN Nizozemske (Arnhem)

7. september - VN Turčije (Afyonkarahisar)

14. september - VN Kitajske (Šanghaj)

21. september - VN Avstralije (Darwin)



5. oktober - pokal narodov MXON (Crawfordsville, ZDA)

Letos se je sezona končala v Cozarju v Španiji, ki bo naslednje leto dirko gostil že marca. Foto: Matej Podgoršek Na koledarju sta obe že napovedani novosti – VN Argentine bo poslej v Cordobi in ne več v Patagoniji, po dolgih letih pa se vrača VN Avstralije, ki jo bo gostil Darwin. Argentina bo prva dirka prvenstva, in to že 2. marca, Avstralija pa finale 21. septembra. Marca in aprila bo na sporedu kar šest dirk (VN Švice se je premaknila na aprilski termin), kar pomeni, da bo treba biti v optimalni formi že od prvega dne sezone.

Sicer večjih presenečenj na koledarju ni. Po odhodu prvaka Prada v ZDA bo Španija očitno gostila "samo" dve dirki. Cozar, ki je bil finale letošnje sezone, je na sporedu že 16. marca, majsko prizorišče VN Španije pa še ni znano. Zadnja leta je bil to Madrid, letos je imela Španija še VN Galicije na Pradovi domači progi v Lugu. Ob Španiji imajo po dve dirki še Indonezija, pa Italija (Sardinija in Trentino) in znova tudi Francija (St. Jean d'Angely in Ernee). Prost je še en majski termin, ko je bila letos na koledarju italijanska Maggiora.

Dirki, ki ju obišče največ slovenskih navijačev, sta ohranili svoj običajni termin – Pietramurata sredi aprila in Loket ob koncu julija.

Na koledarju pogrešamo Matterley Basin v Angliji, ki je letos gostil pokal narodov, na katerem je na svoji najljubši progi Gajser dobil obe vožnji. Manjka še ena zanimiva proga, kjer se da dobro dirkati, Agueda na Portugalskem.

Tretji član slovenske reprezentance, ki je pred dnevi v Matterley Basinu osvojila zgodovinsko sedmo mesto, Jaka Peklaj se je to sredo na treningu poškodoval. Zlomil si je ključnico. Mladeniču poškodbe res ne prizanašajo.