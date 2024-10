Po zadnji, 20. dirki letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu se v Cozarju nismo pogovarjali samo s podprvakom MXGP Timom Gajserjem , temveč tudi z drugim slovenskim voznikom v elitnem razredu Janom Pancarjem. Ta je svojo debitantsko sezono na 450-kubičnem motorju končal z 10. mestom na VN Kastilje La Manče in osvojil skupno 13. mesto. Svoj cilj je izpolnil, biti med prvimi 15. Štirikrat se je uvrstil v deseterico, najboljši je bil peti na VN Kitajske. Zanj sicer sezona še ni končana, najprej ga skupaj z Gajserjem in Jako Peklajem čaka pokal narodov (prihajajoči konec tedna), nato pa še zadnji dirki italijanskega in slovenskega prvenstva. Letos bo 24-letnik tako odpeljal več kot 30 dirk. Odločen je, da naslednje leto v MXGP pride v prvo deseterico, ne ve pa še, ali bo še naprej dirkal s svojo družinsko ekipo ali pa izbral kakšno od tujih ekip.

V Cozarju je bil Pancar v obeh vožnjah 10. Foto: Matej Podgoršek Jan, zdi se, da se je v Cozarju vse razpletlo po načrtih, dve 10. mesti in tudi skupno 10. V prvi vožnji ste imeli tudi zelo dober štart.

Ja, a v drugi vožnji sem bil po štartu med zadnjimi. Sem se pa dobro znašel po prvem krogu in bil že 13. Sicer sem imel v drugi vožnji boljši ritem, a je bilo res težko prehitevati. Sem se nato mučil skoraj celotno tekmo. Tri sem uspel prehiteti, eden je še bil pred mano, a mi je zmanjkalo časa. Vseeno sem zadovoljen z desetim mestom. Biti med prvimi 10 v MXGP ni kar tako.

Tudi tretjeuvrščeni Jeffrey Herlings je govoril o tem, kako težko je bilo prehitevati, da je bila proga ozka in nevarna.

Ozka, ena hitra linija. Res bi lahko dosti več naredili na progi, da bi bili dve enako hitri liniji. Na površje je prišlo tudi veliko kamenja in je bilo zato tudi nevarno.

Če potegnete črto pod svojo debitantsko sezono v MXGP ...

Cilj je bil, da bi bil med 15. To se je uresničilo. Bilo je nekaj manjših poškodb, bolezni, a se mi zdi, da sem čez sezono napredoval in na koncu kazal najboljše vožnje. Cilj je, da čez zimo naredim čim več, da bom še bolje pripravljen in bom naslednje leto naredil še stopničko višje. Da bi bil lahko redno med 10, mogoče celo med prvih pet.

Kondicijsko ste že zdaj med bolje pripravljenimi, najboljši ste ob koncu posameznih voženj in v drugi polovici sezone.

Pripravljen sem super, a sem lahko še bolje. Zima bo zelo pomembna. Treba bo biti zelo priden. Da narediš bazo. Ker med sezono ne moreš toliko delati v telovadnici. Če si preveč utrujen od fitnesa, ne moreš na motorju trenirati, kot bi lahko. Imam sicer še tri tekme do konca, a z mislimi sem že malo pri koncu sezone.

Pancar nastopa na produkcijskem motorju znamke KTM. Foto: Guliverimage Pravite, da še ne veste, ali ostajate v MXGP s svojo ekipo. Z očetom sta dokazala, da se da. Kaj pa sam motor? Na zadnjih treningih ste bili tik za najboljšimi. Očitno ni takšen hendikep, ker ni tovarniški, ker je produkcijski?

Ne, ni. Na srečo so v motokrosu res tako majhne razlike v motorju. Težko sicer rečem, kako velika je. Mogoče se da v tistem enem hitrem krogu potrpeti, če te motijo določene stvari in si lahko zelo blizu najboljšim. Na tekmi, ko je treba voziti pol ure, pa se naredi večja razlika. Mogoče se tukaj pozna kakšna sekunda na krog zaradi motorja, kar pa na koncu pomeni kar nekaj mest razlike.

Na večini dirk ekipo TEM JP253 KTM sestavljata samo Igor in Jan Pancar. Zato so Janove uvrstitve v MXGP še toliko več vredne. Foto: www.alesfevzer.com V Španiji vama je pomagalo še vaše dekle, greste zdaj neposredno v Veliko Britanijo, kjer bo prihajajoči konec tedna pokal narodov?

Ne, gremo domov. Oči gre še v službo, jaz bom naredil še dva treninga, nato pa v Anglijo.

V Matterley Basin sproščeno po uvrstitev med deseterico oziroma po izboljšanje lanskega devetega mesta?

Ja, cilj je, da popravimo rezultat, da naredimo rekord. Mislim, da smo tega tudi zmožni, če vsi naredimo, kar znamo. A na teh tekmah potrebuješ tudi nekaj sreče. Vsi trije moramo odpeljati brez napak. Se pa te tekme veselim, saj je vedno odlično vzdušje.

Selektor Sašo Kragelj je za pokal narodov, ki bo potekal konec tedna, izbral trojico Gajser, Peklaj, Pancar. Foto: www.alesfevzer.com

Jorge Prado je novi stari svetovni prvak. Foto: Guliverimage Še vaš komentar razpleta prvenstva. Slovenci smo malo razočarani, ker Timu Gajserju ni uspelo. Jorge Prado je ubranil naslov. Prvi in drugi sta bila tudi v Cozarju.

Ja, na žalost je Prado zmagal. Imel je največ zmag. Celotno sezono sta bila zelo blizu. Se mi zdi, da je Tim naslov izgubil s samimi štarti. Prado je res tako dober na štartih in zmeraj štarta od spredaj. Tim pa je moral vedno napadati iz ozadja, kar je veliko težje. Škoda, ampak upam, da ima še toliko moči, da bo dal vse od sebe na pokalu narodov.

Prado je bil tu že pred prvim zavojem za cel motor pred vsemi. Nora razlika.

Ja, že ko je vozil še v MX2, je vedno štartal prvi in zdaj tudi v MXGP. Ne vem … Očitno ima hitrejši reakcijski čas. Ima pa tudi tehniko, kako pospeševati, res naštudiramo v nulo. In konstanten je. Saj kdaj uspe tak štart tudi drugim, a jim uspe eden od treh štartov, on je pa vsakič med prvimi.

Je pa po dirki potrdil, da zapušča MXGP in odhaja v Ameriko. Tim pravi, da njegovih štartov ne bo pogrešal.

Ja, to verjamem. (Smeh). Potem so bile govorice resnične. Upam, da mu bo všeč. Jaz osebno proti njemu nimam nič. Se mi zdi povsem v redu fant. Če pa si enkrat blizu njega, je pa težko biti z njim prijatelj, če ga želiš premagati. Letos je bil zelo dober in mu čestitam za zmago.