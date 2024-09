Tim Gajser in Jan Pancar sta na zadnji dirki letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu. Sploh prvič bodo dirkali na rdeči zemlji v vasici Cozar sredi dežele don Kihota. Pred veliko nagrado Kastilje La Manče so mehaniki Hondine ekipe poskrbeli, da bo Gajser, ki priznava, da čuti nekaj pritiska, vendarle sproščen. Za naslov svetovnega prvaka mora ta konec tedna zbrati osem točk več od vodilnega v MXGP Jorgeja Prada.

Motokrosisti so v deželi mlinov na veter. Foto: Matej Podgoršek Sončni, suhi in vetrovni Cozar sredi španske dežele Kastilja La Manča, dve uri in pol vožnje južno od Madrida. Dežela don Kihota z mlini na veter. Slikovita kulisa za veliki finale letošnjega svetovnega prvenstva MXGP. Večji del sezone je Tim Gajser (Honda) branil prvo mesto v seštevku, na odločilni 20. dirki pa je slovenski as v vlogi tistega, ki lovi. Je tisti, ki se bo boril z mlini na veter. A je že tolikokrat pokazal, da jih lahko premaga. Jorge Prado (GasGas) je po deseti zmagi v sezoni prevzel rdečo tablico in ima sedem točk prednosti. Na voljo jih je še 60 (na kvalifikacijski vožnji 10, na glavnih dveh dvakrat po 25).

Sušna, sončna in vetrovna Kastilja La Manča, dežela don Kihota. Foto: Matej Podgoršek

"Pritiski so prisotni, ampak poskušam jih dati na stran. Po tem, kar se je zgodilo na Kitajskem, sem zdaj v drugačni vlogi, zdaj lovim. Prej je Prado mene lovil. So pritiski in pričakovanja. Vem, kaj moram narediti. Odpeljati moram, kot znam. Dobri štarti, konstantne vožnje." Da bo odmislil pritisk, bil sproščen, kar je na motorju ključno, so mu v petek pripravili presenečenje. Z mehaniki so uprizorili pravo bitko z vodnimi pištolami. Tim je bil moker do kože. "Kot ekipa res skupaj dobro delujemo. Malo smo se poigrali kot kakšni otroci. Ampak to naredi tisto sproščeno vzdušje, kar je super."

Sproščenost je v motokrosu ključna. Takole so z bitko z vodnimi pištolami poskrbeli, da bo Tim Gajser odmislim pritisk pred odločilno veliko nagrado. @SiolSportal @AMZS_si pic.twitter.com/b4onwNau35 — Matej Podgoršek (@MatejPod) September 27, 2024

MXGP, skupni seštevek pred zadnjo dirko (19/20):



1. Jorge Prado (GasGas) 943 točk

2. Tim Gajser (Honda) 936

3. Jeffrey Herlings (KTM) 895

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 644

5. Romain Febvre (Kawasaki) 611

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 574

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 265

"Tehnična proga, zaprta, ni velikih hitrosti"

Tim Gajser in Ruben Fernandez v prvem zavoju v Cozarju. Na petkovem treningu štartov. Foto: Matej Podgoršek

Tim Gajser se je osredotočal na štarte. Foto: Matej Podgoršek "Proga je trda, veliko je kamenja. Podobna je progi v Madridu, tudi taka rdeča zemlja. Preorali so jo, zdaj jo bodo zalili, tako da bodo kar globoke linije. Tehnična proga, zaprta, ni velikih hitrosti, razen na štartni ravnini. Tudi skoki niso veliko," je novo progo opisal 28-letnik, ki je v zadnjih dneh največ delal na štartih. Pomemben je bil tudi petkov trening štartov prav tu v Cozarju. "Štarti so bili v redu. Motor smo nastavili, prilagodili. Smo malo višje, 870 metrov. Malo se že čuti na motorju. Da ni enako močan. Vse je pripravljeno." Najprej za sobotne kvalifikacije, ko se delijo točke od 10 do 1. Gajser jih je letos dobil osemkrat. Ko že omenjamo štart, je potrebno izpostaviti, da je teren tu nagnjen navzdol. "Ni veliko takšnih, v Nemčiji je podoben. Malo drugačen je, a najbolj pomembna je vseeno reakcija na štartni rampi. je pa tudi kar dolga štartna ravnina, nato pa se zapre v oster levi zavoj. Do tja bomo prenesli veliko hitrosti. Dober reakcijski čas in nato dobro prestavljanje, v pravem trenutku. Da iz motorja izvlečeš vse." Povsem notranja štartna rampa ne bo najboljša, pravi Tim. "Nekaj ramp od leve proti sredini bo idealno."

Tim Gajser in tekmeci na treningu štarta pred finalom dirko sezone MXGP v Cozarju v Španiji. @SiolSportal @AMZS_si pic.twitter.com/pVfIe7rtC8 — Matej Podgoršek (@MatejPod) September 27, 2024

"Proga bi se morala dobro razviti"

Nazadnje je bil Gajser sedmi v Šanghaju, kar je bila njegova najslabša uvrstitev sezone. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Pozneje bo poleg konstantne vožnje ključno tudi, če se bodo ustvarile različne linije, da se bo dalo prehitevati. Tim si zna narediti nove linije, a mora proga to omogočati. V Turčiji nedavno ni in je zato izgubil nekaj točk. "Sodeč po tem, kar sem videl na ogledu, bi se morala proga lepo razviti, da bodo notranje in zunanje linije podobno hitre. Je pa nato odvisno, kje se več vozi. Notranje linije se včasih bolj zvozijo kot zunanje. Če bi se več uporabljale zunanje linije, bi bile enako hitre. Malo je odvisno tudi, kaj tekom dneva naredijo organizatorji. Da malo popravijo zunanjo linijo, če vidijo, da se vozi le notranja, da se zunanja malo odpre. Upam, da bodo to dobro delali, da bo res čim več možnosti za prehitevanje in bo proga bolj odprta."

Pancar pripravljen kljub 25-urni vožnji z avtodomom

Jan in Igor Pancar na petkovem treningu štartov. Foto: Matej Podgoršek Samo štiri ure pred treningom štartov je na prizorišče prišel petouvrščeni na zadnji dirki na Kitajskem Jan Pancar (TEM JP253 KTM). Z očetom Igorjem sta iz Slovenije avtodom s prikolico vozila 25 ur. A ne tarnata, pripravljena sta na 20. veliko nagrado sezone. "Mogoče bi si želel, da bi bila še kakšna, ko ravno stopnjujem formo. Je pa celotno telo utrujeno, tudi mentalno se je težko pripraviti na vsako tekmo stoodstotno. A sem pripravljen na tekmo in se je veselim," nam je povedal 24-letnik, ki potrebuje 10 točk, da prvenstvo konča na 13. mestu. Še ena podobno vrhunska uvrstitev kot pred 14 dnevi bi bila zanj zelo pomembna. "Za prepoznavnost med gledalci, šefi ekip. Še vedno nisem dokončno odločen, kje bom dirkal naslednje leto. Pa tudi med pokrovitelji. Z boljšimi rezultati lahko tudi več dobiš. Zagotovo bi bilo super ponoviti tak rezultat. Dal bom vse od sebe."

Tudi Jan Pancar navija, da bi v nedeljo prvak postal Tim Gajser. Foto: Matej Podgoršek

"Na prvi pogled bo malo težje zavirati, ker je navzdol"

Štartna ravnina in prvi zavoj sta navzdol. Foto: Matej Podgoršek "Smo na 870 metrih nadmorske višine, kar vpliva na samo moč motorja in posledično na sam štart. Motor je malo manj močan,je treba malo prilagoditi tehniko štarta. Proga je videti lepa, super skoki, zavoji. Zemlja je rdeča ilovica. Bo kar trda, globoki kanali. Načeloma bi mi morala ustrezati." Ne more pa še reči, koliko bo dejansko možnosti za prehitevanje. Odvisno, kako se bodo naredili linije, ali bodo zunanje in notranje enakovredne. Sam štart bo še dodatno zanimiv, saj se teren spusti proti prvemu levemu zavoju. "Zanimivo bo. Na prvi pogled bo malo težje zavirati, ker je navzdol. Povsem notranja rampa je najbližja, najhitrejša. Nekaj veliko ramp za izbiranje ne bo, se bodo postavljali od znotraj navzven. Mogoče bo lahko dober štart uspel tudi s sredine, saj je malenkost zavita štartna ravnina." Napaka bo lahko vodila v padec.

"To je pa za loterijo"

Jana Pancarja smo še vprašali, kdo bo svetovni prvak. "To je pa za loterijo. Težko reči. Jaz upam, da bo Tim. Na njegovi strani je, da zmaga. Ali pa tudi ne, motokros je tako nepredvidljiv, da se lahko vse zgodi. Upam, da mu uspe. Bomo videli. Bom z veseljem tudi jaz tekmo potem pogledal za nazaj." Če je na Kitajskem kar nekaj časa za sabo zadrževal Jeffreyja Herlingsa, bi morda lahko zdaj v primeru boljšega štarta Jorgeja Prada. Tudi drugi lahko vplivajo na razplet prvenstva. "Ja, načeloma bi lahko. Če bi uspe dober štart in njemu slabši. O tem ne bom razmišljal. Tekmoval bom z vsakim, kot bom lahko. Če bo on za mano, ga ne bom spustil naprej, kar je logično."