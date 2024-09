Razočarani Gajser: Moram zmagati, drugega mi ne preostane

Slovenska reprezentanca v motokrosu na pokal narodov (MXON) odhaja z visokimi pričakovanji, izboljšati želi lansko najboljšo uvrstitev do zdaj, deveto mesto. To tekmovanje bo med 4. in 6. oktobrom v Veliki Britaniji, teden prej sledi finalna dirka svetovnega prvenstva MXGP, ko se bo Tim Gajser (Honda) z Jorgejem Pradom (GasGas) udaril za naslov prvaka, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) pa bo vozil za še eno uvrstitev v deseterici in končno 13. mesto. Zato smo se tokrat z njima pogovarjali o prejšnji dirki v Šanghaju in prihajajoči v Cozarju (29. september).

Slovenska reprezentanca za pokal narodov: Gajser, Peklaj, Pancar in selektor Sašo Kragelj. Foto: www.alesfevzer.com Slovenski motokrosisti, ki bodo prvi oktobrski konec tedna v Matterley Basinu v Veliki Britaniji zastopali slovenske barve na pokalu narodov (MXON), Tim Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj, ter selektor reprezentance Sašo Kragelj so v Ljubljani predstavili visoka pričakovanja. Proga Gajserju in Pancarju zelo ustreza, oba sta v vrhunski formi, zato je izboljšanje lanskega devetega mesta iz francoskega Erneeja realen cilj. Po več manjših poškodbah je dobro pripravljen tudi mladi Peklaj, ki bo formo nabiral še na evropskem pokalu narodov ta konec tedna v Romuniji in nato nastopil tudi v Cozarju. Tam se bo naslednji konec tedna Gajser boril za svoj šesti naslov svetovnega prvaka, Pancar pa za končno 13. mesto v svoji prvi sezoni v elitnem razredu MXGP. Zato smo tokrat z njima nekaj več besed spregovorili o zaključku svetovnega prvenstva, za pogovor o pokalu narodov bo še čas po dirki v Španiji.

Gajser: Ni še nič izgubljeno

Tim Gajser je v Šanghaju po ponesrečeni prvi vožnji (17. mesto) končal na sedmem mestu. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Gajser je v nedeljo v Šanghaju prvič letos končal nižje od četrtega mesta. Bil je sedmi, potem ko se mu je ponesrečila prva vožnja. "Dva padca, zadnjih deset minut pa sem vozil še z zlomljeno stopalko, praktično na eni nogi. A nisem odstopil, ker nas ni bilo veliko in je na koncu vsaka točka pomembna. Po tekmi sem bil zelo razočaran, veliko sem izgubil. A to je motokros. Včasih je sreča na tvoji strani, včasih ni. A ni še nič izgubljeno. Čaka nas še ena dirka, tri vožnje," je odločen 28-letnik. Rdečo tablico vodilnega v prvenstvu MXGP je izgubil prvič po juniju, zdaj ima za Jorgejem Pradom (GasGas) sedem točk zaostanka. "Zgodilo se je na predzadnji dirki, ko ni več veliko časa, da dobiš izgubljene točke nazaj. A tako pač je, to je preteklost. Moram pozitivno gledati naprej. V Španiji je cilj jasen, moram zmagati, drugega mi ne preostane. Potem bomo videli, kako bomo s točkami."

"S tega vidika je sezona vrhunska, ampak ..."

Tim Gajser ima zelo konstantno sezono. Foto: www.alesfevzer.com To je bila šele druga vožnja v sezoni, ki se je Timu ponesrečila. Od dosedanjih 56. "S tega vidika je sezona vrhunska, ampak ... Vsi trije, jaz, Prado in Herlings, smo na tako visoki ravni, da te vsaka manjša napaka, četudi jih ni veliko, stane veliko." Na drugi strani sta se Jorgeju ponesrečili dve dirki, na Portugalskem je bil 13. in v Italiji 10. A kaj ko je dobil deset velikih nagrad, Gajser pa le štiri. "Pokazal je, da je hiter. Če je po startu prvi, je zelo močan, ga ni enostavno prehiteti," priznava slovenski as. To je še najbolj občutil na VN Turčije, ko je imel hitrost za zmago, a: "V soboto sem se res dobro počutil, za nedeljo so drugače pripravili progo in je bila bolj ali manj ena linija. V prvi vožnji sem preveč iskal linije. Na drugih progah je v redu, da jih iščeš, da ne slediš tekmovalcem pred sabo. A na tisti progi to ni bilo najboljše, bolje bi bilo slediti in zapirati notranje linije. Dvakrat sem se odprl in obakrat sta me tekmovalca prehitela. Tako sem v prvi vožnji izgubil dve mesti. V drugi vožnji je bilo dosti boljše, a ni bilo linij, samo notranja idealna, in je bilo težko že pripraviti napad na Prada."

Naj v Španiji ponovi mojstrovino iz Švice

V Švici je Gajser osvojil četrto zmago v sezoni. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo A je zato Gajser dirko prej, na VN Švice, odpeljal morda celo najboljše v karieri in dosegel 40. zmago na svetovnem prvenstvu. "Malo je bilo tudi dežja in je bila proga bolj razmočena. Na tekmi so se naredile linije. Ni bila samo ena idealna linija, bilo jih je več, ki so se spreminjale. Res si moral opazovati progo, spreminjati linije, narediti kakšno novo in jaz sem v tem res dober." Ko bi le bilo tako naslednji konec tedna na finalu sezone v španskem Cozarju. "Še ena Španija. Proga je nova, nekaj posnetkov sem videl. Videti je klasična Španija, trda podlaga. Za vse bo nekaj novega." Letos Španija gosti kar tri dirke od 20, angažirali so se, ker imajo svetovnega prvaka Prada, ki lahko to postane še drugič zapored. Bi bilo pa najlepše pokvariti špansko zmagoslavje prav sredi Španije. "Vse je še odprto. Vse je mogoče. Dal bom vse od sebe," se ne predaja dirkač na Hondi.

Gajser: Ni enostavno za glavo

Ni predaje, sporoča 28-letni Gajser. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Sta tehnično in kondicijsko vrhunska, morda bo odločala psihološka trdnost. "Biti morava zelo močna. Ko se boriš za naslov svetovnega prvaka na zadnji tekmi, ko razlika ni velika, ni enostavno za glavo. Zagotovo bo tudi na njem veliko pritiska, saj nastopa doma kot vodilni, nekaj točk pred drugouvrščenim. Oba imava na sebi veliko breme," se zaveda Gajser. Pomembno je, da ima zato pravo podporo ekipe. "Ekipa mi res stoji ob strani. Sploh zdaj na Kitajskem so to pokazali. To mi v teh težkih trenutkih največ pomeni. Ko so tekme dobre, ko si vodilni, ko zmaguješ, je enostavno biti vesel. Ko ne gre vse po načrtih, ko se ne počutiš najbolje, je res pomembno, da imaš okoli sebe ljudi, ki ti znajo reči prave besede ob pravih trenutkih. Sem zelo vesel, da imam tako ekipo."

Pancar: Se mi zdi, da sem bil tega zmožen že prej

Jan Pancar pravi, da je bil tega zmožen že prej. Foto: www.alesfevzer.com Če se je Gajserju VN Kitajske ponesrečila, je bila za Pancarja najboljša v karieri. Dosegel je peto mesto, konkurenčen je bil tudi voznikom tovarniških ekip, ki imajo malo boljše motorje, predvsem pa za sabo številčno ekipo. "Niti nisem razmišljal o tem. Dober občutek je, da si bolj spredaj, da te ne obmetavajo toliko z blatom. Več imaš zraka za dihati. Odličen občutek. Se mi zdi, da sem bil tega zmožen že prej, a se mi ni vse izšlo," o dirkanju z najboljšimi pove 24-letnik. "Tim in Prado sta bila res zelo hitra, Herlings in Febvre pa nista bila skoraj nič hitrejša, bil sem samo nekaj sekund za njima. Res krasna vožnja. Pomemben je bil start, da sem bil od začetka z njimi, da sem dobil ritem." Ker je kot četrti izbiral startno rampo, je imel boljši položaj že na začetku, dobro je potegnil in se od prvega zavoja vozil okoli šestega mesta.

Zakaj je Janov dosežek še toliko več vreden, ker sta na večini dirk z očetom Igorjem sama za vse. Foto: www.alesfevzer.com Jana poznamo, da dirka skoraj vsak konec tedna, če ne na svetovnem, na italijanskem prvenstvu. Ta konec tedna vendarle dirke nima, a bo do odhoda v Španijo predvidoma opravil dva treninga (dva čakata tudi Gajserja). "Samozavest je zagotovo boljša. Proge v Španiji ne poznam, je nova. A to ni pomembno. Hitro se privadiš na krog." Vsako sezono je najmočnejši prav ob koncu in se zato nadeja še ene uvrstitve v prvo deseterico. "Želja je zagotovo enaka. Če se vse izide, če naredim vse, kar znam, dober start, dobro vožnjo, je dober rezultat mogoč."

"Cilj je, da pridem do 13. mesta"

Tudi Jan Pancar se veseli oktobrskega pokala narodov. Foto: Guliverimage V skupnem seštevku prvenstva MXGP je na 14. mestu, a le devet točk za 13. Paulsom Jonassom, ki zaradi poškodbe ne dirka. "Cilj je, da pridem do 13. mesta. Če bi bil vse leto zdrav, brez manjših poškodb, bi lahko že prej prišel do te forme, kjer sem zdaj. A tako pač je, vsi imamo poškodbe in se s tem ukvarjamo. Za prvo sezono v MXGP se mi vseeno zdi, da je to dobra uvrstitev." In po taki formi obeh Slovencev v prvenstvu MXGP so torej visoka pričakovanja za MXON, ki sledi med 4. in 6. oktobrom, toliko bolj realna. Motokrosistična sezona se torej počasi izteka, a bo najbolj zanimivo prav zadnja dva konca tedna.