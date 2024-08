Motokrosist Tim Gajser je v nedeljo v Švici odpeljal eno svojih najboljših dirk in z 49. zmago v svetovnem prvenstvu, četrto v letošnji sezoni elitnega razreda MXGP, prednost pred tokrat tretjim Jorgejem Pradom povišal na 18 točk. To je bil izjemen Timov odgovor po težavah v Belgiji in na Nizozemskem. "To ni bila dirka, to je bila mojstrovina Tima Gajserja," je po VN Švice zapisal njegov šef Giacomo Gariboldi.

Tim Gajser je obvladal blatno in spolzko progo v Frauenfeldu. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V Belgiji in na Nizozemskem je Tim Gajser (Honda) zapravil del svoje prednosti v prvenstvu MXGP, a je v Švici odgovoril na najboljši mogoči način. Po drugem mestu na kvalifikacijski vožnji je v nedeljo dobil obe glavni in 17. letošnji "grand prix" osvojil z maksimalnimi 50 točkami (skupno 59, toliko jih ni še nikoli). V prvi je bil od štarta do cilja razred zase, v drugi pa se je s serijo vrhunskih prehitevanj prebil z desetega na prvo mesto. In to na zahtevni blatni in spolzki progi. Prednost v seštevku sezone pred tokrat tretjim Jorgejem Pradom (GasGas) je povišal z osmih na 18 točk, pred drugim v Frauenfeldu Jeffreyjem Herlingsom (KTM) pa s 36 na 42. Do konca sezone je na voljo še 180 točk.

MXGP, skupni seštevek (17/20):



1. Tim Gajser (Honda) 860 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 842

3. Jeffrey Herlings (KTM) 818

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 587

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 550

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 527

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 218

Gajser: Lepo, da sem po dolgem času dobil obe vožnji

Tim Gajser z rdečo tablico vodilnega v MXGP. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Proga je bila zahtevna, ozka, na kateri s 450-kubičnim motorjem ni bilo lahko dirkati, a sem se je dobro privadil," je po dirki razlagal Gajser, ki je na tej progi sploh prvič vozil (lani so jo naredili na novo, a je bil takrat poškodovan). Pa pravijo, da za vrhunski nastop potrebuješ vsaj dve dirki na isti progi! "V prvi vožnji sem imel dober štart, bil sem tretji, a sem hitro prišel na prvo mesto, si privozil prednost in samo še nadzoroval dirko. V drugi vožnji štart ni bil dober, zaprli so me. Nato pa sem našel dobre linije, dober ritem in sem lahko dirkače pred sabo prehitel. Ko sem povedel, sem naredil manjšo prednost in nadzoroval." Na mokri in drseči progi je dirkal agresivno, neustrašno, našel je linije, ki jih drugi niso.

"Lepo, da sem po dolgem času dobil obe vožnji. Letos sem že zmagal, a vedno z 1-2, 1-3, nikoli pa nisem imel popolnega dne. Vesel sem, da mi je uspelo. Je pa to tudi ključen trenutek prvenstva. Pomembno je bilo, da imam dobro dirko, da si okrepim samozavest pred zadnjimi tremi dirkami." To je bila Timova četrta zmaga v sezoni, 44. v MXGP, skupno z zmagami v MX2 pa 49. v svetovnem prvenstvu. Res že dolgo ni slavil v obeh vožnjah, lani mu je to uspelo na finalu v Matterley Basinu, pred tem pa v Indoneziji leta 2022 (v svoji zadnji šampionski sezoni je imel štiri zmage s 50 točkami).

Gariboldi: Sanje so vse bliže

"To ni bila dirka, to je bila mojstrovina Tima Gajserja. 1 in 1 na VN Švice z najbolj navdušujočo vožnjo v drugi vožnji, ko je prišel z desetega na prvo mesto v le nekaj krogih. Sanje so vse bliže," je po dirki na družabnih omrežjih zapisal šef Gajserjeve ekipe Giacomo Gariboldi. Prvi mož Honde v ekipi Marcus Pereira de Freitas pa je dejal: "Kakšen vikend! Tim dvakrat prvi je velika spodbuda za zadnje tri dirke. Odpeljal je vrhunsko in si je res zaslužil to zmago. Po nekaj zahtevnih dirkah je prednost povišal na 18 točk. A zdaj se ne smemo sprostiti. Prepričan sem, da bo pripravljen in povsem osredotočen na Turčijo čez dva tedna."

Gajser: Res ni lahko, še posebej psihološko

Gajser priznava, da je najtežje psihološko. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Sedmega in osmega septembra sledi 18. od 20 dirk prvenstva, VN Turčije, ki jo je lani Gajser dobil. Še ena proga torej, ki Makolčanu ustreza. Priložnost, da na svoj 28. rojstni dan naredi še en korak proti šestemu naslovu svetovnega prvaka. "Res je napeto. Na vsaki dirki moraš pritiskati na polno za zmago. A moraš biti obenem tudi pameten, da ne narediš napake. Zagotovo ni lahko, za nas vse tri. Ko je razlika tako majhna in se približujemo koncu sezone, res ni lahko, še posebej psihološko. Fizično smo vsi fit, dobro pripravljeni, a treba je biti tudi psihološko zelo močan." Pomembno je, da je prav Tim tisti, ki dela najmanj napak. Obenem se redno uvršča med najboljše štiri in tako mu je težko vzeti vodstvo v prvenstvu. Točke se delijo po sistemu 25-22-20-18-16-15-14 in tako naprej do 20. mesta (ter od 10 do 1 na kvalifikacijah). Odstop te torej veliko stane, uvrstitev na "samo" tretje mesto pa ne. Da bo konstantnost ključna, Tim poudarja od prve dirke.