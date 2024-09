Jorge Prado je letos dobil osem dirk. Foto: Guliverimage VN Turčije, ki jo je lani dobil Tim Gajser (Honda), je 18. od 20 v letošnjem svetovnem prvenstvu MXGP. Pred dirko je imel petkratni svetovni prvak na Hondi, ki praznuje svoj 28. rojstni dan, 19 točk prednosti pred Jorgejem Pradom (GasGas) in 44 pred Jeffreyjem Herlingsom (KTM). Trojica je že vso sezono zelo izenačena in podobno hitra. Španec ima osem zmag, Slovenec in Nizozemec pa po štiri. Tim v skupnem seštevku vodi predvsem zaradi svoje konstantnosti: osemkrat je dobil kvalifikacije, na dirki pa še ni bil slabši kot četrti (14 uvrstitev na zmagovalni balkon in tri četrta mesta). S prvo deseterico se je v Afyonu spogledoval tudi Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ki je bil na treningu četrti, na kvalifikacijski vožnji pa po napaki v zadnjem krogu deseti.

Seewer v prvi vožnji presenetil tekmece za naslov

Jeremy Seewer je odpeljal najboljšo vožnjo s Kawasakijevim motorjem, s katerim se ne ujame. Foto: Guliverimage

Jeffrey Herlings Foto: Guliverimage V prvi vožnji je štart dobil Jeremy Seewer (Kawasaki), za njim pa sta zadela Herlings in Romain Febvre (Kawasaki), ki je padel. Morda je bil na tleh tudi Pancar, saj je bil samo 22. V prvem krogu je tako na drugem mestu vozil Gajser, Herlings na petem, Prado pa na sedmem. Ob koncu prvega kroga je začel slovenski as napadati vodilnega Švicarja, Španec je bil medtem že četrti, Nizozemec pa je naredil napako in se znašel na tleh. Herlings je tako nadaljeval šele na 20. mestu, tik pred Pancarjem. V naslednjih krogih je Gajser v določenih zavojih kot edini izbiral zunanje linije, ki pa niso bile najboljše, in prehitela sta ga Maxime Renaux (Yamaha) in Prado.

Nadaljevanje vožnje je bilo bolj mirno, Seewer si je pridirkal varnih šest sekund prednosti pred Renauxem, Pradom in Gajserjem, ki so bili v razmiku dobrih dveh sekund. Tim ni in ni našel pravih linij, da bi ju lahko ogrozil, in vrstni red se ni več spremenil. Slovenski motokrosist je tako v primerjavi s španskim izgubil dve točki v boju za prvaka. Iz ozadja se je Febvre prebil na sedmo mesto, Herlings samo na deseto, Pancar pa na 16.

MXGP Turčije:



1. Jorge Prado (GasGas) 45 točk

2. Tim Gajser (Honda) 40

3. Jeremy Seewer (Kawasaki) 40

4. Romain Febvre (Kawasaki) 32

5. Maxime Renaux (Yamaha) 32

6. Jeffrey Herlings (KTM) 31

...

12. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 12



MXGP, skupni seštevek (18/20):



1. Tim Gajser (Honda) 910 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 896

3. Jeffrey Herlings (KTM) 857

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 632

5. Romain Febvre (Kawasaki) 566

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 550

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 236

V drugi vožnji Prado prvi pred drugim Gajserjem

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Na štartu druge vožnje je Prado še pred prvim zavojem zaprl Gajserja in Herlingsa. Tekmeci za prvaka so bili tako takoj en za drugim, Febvre na četrtem mestu, Pancar po boljšem štartu na osmem, zmagovalec prve vožnje Seewer pa šele 10. Že po dveh krogih sta imela Prado in Gajser štiri sekunde prednosti pred Herlingsom, po napaki je iz prve deseterice zdrsnil drugi v prvi vožnji Renaux.

Sredi vožnje je postalo bolj napeto, Španec je bil le sekundo pred Slovencem, tudi Nizozemec samo še dve za njima. A umetno narejena, sicer široka proga ni omogočala različnih linij. Dokaz so bile tudi muke Seewerja, ki je več krogov v boju za sedmo mesto napadal Alberta Forata (Honda). Z vozniki tovarniških motorjev in ekip pa se je uspešno boril tudi Pancar, ki je končal na devetem mestu. Na vrhu tudi v zaključku vožnje ni prišlo do nobene spremembe, nobenega napada.

S 45 točkami je tako Prado osvojil že deveto zmago sezone, Gajser je bil s 40 drugi, toliko jih je imel tudi tretji Seewer. Herlings je osvojil samo šesto mesto, Pancar pa je 12. Razlika med Slovencem in Špancem je zdaj 14 točk, Nizozemec pa zaostaja že 53 točk. Pancar je na 14. mestu. Do konca sezone jih je na voljo še 120.

Največ zmag v svetovnem prvenstvu:



107 - Jeffrey Herlings

101 - Stefan Everts

94 - Tony Cairoli

57 - Joel Smets

50 - Joel Robert

49 - Tim Gajser

47 - Jorge Prado

39 - Eric Geboers

Po treningu na Tiga243Landu Coenen številka 1

Lucas Coenen je zmagal sedmič letos. Foto: Guliverimage Mlajši motokrosisti na 250-kubičnih motorjih v razredu MX2 so dirkali uro prej. Na štartu prve vožnje je bil najboljši Nemec Simon Längenfelder (GasGas), a ga je pet krogov pred ciljem prehitel Belgijec Lucas Coenen (Husqvarna), ki je ta teden treniral z Gajserjem na Tiga243Landu v Lembergu. Tam je bil tudi Timov ekipni kolega Italijan Ferruccio Zanchi (Honda), ki se je zapletel za tekmovalcema, ki sta padla, in bil zato samo 17. Coenen je še za sedem točk zmanjšal zaostanek za vodilnim v seštevku sezone Nizozemcem Kayom de Wolfom (Husqvarna), ki je bil četrti.

V drugi vožnji je dolgo vodil De Wolf, nakar ga je Coenen prehitel v zadnjem krogu in osvojil veliko nagrado s 50 točkami. To je njegova sedma zmaga sezone. De Wolf je bil s 40 točkami drugi, Längenfelder prav tako s 40 tretji. Razlika v prvenstvu med dirkačema Husqvarne je zdaj 44 točk v Korist Nizozemca.

Po dirki v Šanghaju finale v Španiji

Iz Turčije motokrosisti letijo na VN Kitajske v Šanghaj, ki bo čez teden dni. Finale sezone sledi 28. in 29. septembra na še tretji letošnji dirki v Španiji, VN Kastilje La Manche bo gostilo mestece Cozar. V deželo Don Kihota se odpravlja tudi množica slovenskih ljubiteljev motokrosa. Če letite v Madrid, vas do prizorišča čakata dve uri in pol vožnje z avtomobilom, če pa v Alicante, pa dobre tri ure.