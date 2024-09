Tim Gajser za najbolj posebno zmago – 50. za 28. rojstni dan

Borba za svetovnega prvaka v motokrosu se bliža vrelišču. Do konca sezone so samo še tri velike nagrade, torej devet voženj in možnih 180 točk. Prvi trije v seštevku Tim Gajser, ki v nedeljo praznuje 28. rojstni dan, Jorge Prado in Jeffrey Herlings so pred VN Turčije, ki jo je lani dobil slovenski dirkač, v razmiku vsega 42 točk. Zdaj je lahko že vsaka večja napaka, vsaka vožnja brez uvrstitve med vsaj najboljših pet usodna.

Jorge Prado brani naslov in ima letos že osem zmag. Foto: Guliverimage Tim Gajser (Honda) ima neverjetno konstantno sezono in prav konstantnost rezultatov bo na koncu ključna. Sicer je na dosedanjih 17 dirkah zmagal samo štirikrat, je bil pa 14-krat na zmagovalnem balkonu in še trikrat četrti. Jorge Prado (GasGas), ki je zmagal na osmih dirkah, za njim zaostaja 18 točk, Jeffrey Herlings (KTM), ki ima štiri zmage, pa 42 točk. Za Gajserja popotnica pred 18. dirko sezone ne bi mogla biti boljša: predlani in lani je zmagal na turški veliki nagradi, pred dvema tednoma pa je s 50 točkami osvojil VN Švice, ko je odpeljal eno najboljših dirk v karieri. Tako je prišel do 49. zmage v svetovnem prvenstvu. Zmaga številka 50 to nedeljo pa bi bila še toliko bolj posebna, saj bo praznoval 28. rojstni dan.

MXGP, skupni seštevek pred VN Turčije (17/20):



1. Tim Gajser (Honda) 860 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 842

3. Jeffrey Herlings (KTM) 818

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 587

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 550

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 527

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 218

Gajser: Ta proga mi je res všeč

Tim Gajser je že od junija lastnik rdeče tablice vodilnega v MXGP. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Dirka v Švici je bila zame zelo pomembna, saj na njej nisem še nikoli vozil. Osvojil sem 50 točk in moj cilj je, da podobno storim v Afyonu, kjer na stezi res uživam. Lani sem tu zmagal prvič po vrnitvi po poškodbi noge. Ta proga mi je res všeč in zelo ustreza mojemu slogu vožnje. Če bom vozil, kot znam, sem prepričan, da bo tudi rezultat dober," je dejal Gajser ob prihodu v Turčijo. Marcus Pereira de Freitas, glavni šef Honde HRC v MXGP, pravi, da bo ekipa naredila vse, da bi Timu omogočila, da ponovi dosežek iz Švice.

Gajser, Herlings in Prado so imeli leta 2021 v Turčiji že hudo borbo:

Pancar želi v prvo deseterico

Jan Pancar Foto: Guliverimage V Turčiji seveda v MXGP nastopa tudi Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ki si želi uvrstitve v prvo deseterico. V Švici se mu je ta zaradi težav z motorjem izmaknila. V svoji prvi sezoni v elitnem razredu je bil 24-letnik med deset dvakrat – osmi v Maggiori in deseti na Švedskem. Lani je v Turčiji v MX2 osvojil 12. mesto. V skupnem seštevku letošnje sezone je Pancar 14., pridobil bi lahko vsaj še eno mesto, saj poškodovani Pauls Jonass (Honda), ki ima 76 točk več, ne nastopa. Nekaj točk bližje sta mu Andrea Bonacorsi (Yamaha) in Mattia Guadagnini (Husqvarna), a oba na tovarniškem motorju. Mladi Dolenjec je neprestano v tekmovalnem ritmu, saj je dirkal tudi minulo nedeljo, ko je večina voznikov prvenstva MXGP počivala. Na dirki italijanskega prvenstva je osvojil drugo mesto.

Zaradi časovne razlike se ta konec tedna dirka uro prej: v MXGP bosta v nedeljo štarta ob 13.15 in 16.10, v šibkejšem razredu MX2 pa uro prej.

Po Turčiji sledita še Kitajska in finale v Španiji

Jeffrey Herlings je poleti zmanjševal zaostanek za Gajserjem. Foto: Guliverimage Po VN Švice sledita še VN Kitajske (16. september) in finale s premierno VN Kastilje La Manche v Španiji (29. september). Navijači že kupujejo letalske vozovnice (najbližje Cozarju je Madrid, v katerega je mogoče leteti iz Benetk), na pobudo slovenske krovne organizacije za motokros AMZS pa bo organiziran tudi skupinski odhod na dirki z letom iz Zagreba v Alicante.

Troboj za prvaka utegnejo začiniti štirje povratniki po poškodbi na tovarniških motorjih: Romain Febvre (Kawasaki), Ruben Fernandez (Honda), Maxime Renaux in Jago Geerts (Yamaha), ki so se, ko so zdravi in v polni formi, vsi sposobni uvrščati med najboljše. Če se bodo uvrščali med Gajserja, Prada in Herlingsa, lahko tudi odločilno vplivajo na razplet prvenstva. S slovenskega zornega kota: v dobro ali v slabo Tima Gajserja.