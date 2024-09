V zadnjih desetih letih je Tim Gajser s Hondo petkrat postal svetovni prvak, letos lahko še šestič. Šele pred več kot 30 leti pa je Honda pred Timom nazadnje osvajala lovorike. V 80. letih so bili njeni vozniki nepremagljivi. En naslov jim je vzel Hakan Carlqvist z Yamaho leta 1983. Brkati Šved pa je svojo najboljšo dirko odpeljal v Belgiji leta 1988, ko sta se dva Hondina voznika borila za lovoriko, a je zmagal s Kawasakijem in zasebno ekipo, tam pa še uprizoril trik … s pivom! Mnogo pravijo: najbolj kul motokros dirka vseh časov!

Na zadnjih treh dirkah prvenstva MXGP se nam septembra obeta izjemen troboj za prvaka, v katerega je vključen tudi Tim Gajser. Odkar zdaj že petkratni svetovni prvak iz Makol kroji svetovni vrh, ta šport v Sloveniji spremljamo precej podrobneje, kot smo ga nekoč. So nam pa zgodbe iz zgodovine motokrosa manj znane. Naj bo ta nedelja, ko ni dirke svetovnega prvenstva, priložnost za eno takih. Kar nekaj pripetljajem iz kariere švedske legende Hakana Carlqvista bi se danes zagotovo prešerno nasmejali.

Od smukača do motokrosista

Brkati mož iz Järfälle, okolice Stockholma, je bil že na prvi pogled poseben lik. Kot otrok se je ukvarjal s hokejem in smučanje. Bil je smukač. Zanimala ga je hitrost. Ko je pri 15 letih pustil šolo, začel delati in zaslužil prve "zelence", si je kupil 125-kubični kros motor. Leta 1974 je kot 20-letnik debitiral na svetovnem prvenstvu. Dvakrat je postal prvak, leta 1979 v šibkejšem razredu in leta 1983 v močnejšem. Tisto leto je dobil tudi največje švedsko športno priznanje, Svenska Dagbladets guldmedalj, nekaj podobnega naši nagradi za športnika leta. Čeprav je bil hokej švedski nacionalni šport, pa so imeli Švedi vse od 50. pa do začetka 90. let številne odlične motokrosiste, tudi več svetovnih prvakov.

Pozneje so mu poškodbe in nato selitev iz Yamahine tovarniške ekipe na Kawasakija z zasebno ekipo onemogočile, da bi se boril še za kakšno lovoriko več. Tovarniška Honda je bila sredi 80. let nepremagljiva, najprej z Belgijcem Andrejem Malherbejem, nato z Britancem Davidom Thorpom. Je pa svojo zadnjo zmago (20) vendarle dosegel nekaj let po šampionskih sezonah, leta 1988. In po tej zmagi ga danes pozna največ ljudi.

Na legendarni progi Namur do zadnje, 20. zmage

Bilo je na VN Belgije na legendarni progi v Namurju, kjer so dirkali že po drugi svetovni vojni. Pravzaprav je že na začetku te sezone (1988) napovedal, da bo njegova zadnja na svetovnem prvenstvu. Star je bil 34 let. Pred začetkom dirkaškega konca tedna v Belgiji je dejal, da motokros postaja vse preveč resen šport. Kaj bi dejal šele danes! Umrl je leta 2017. Zakaj preveč resen? Ker tekmeci takrat na večer pred dirko svetovnega prvenstva niso bili več pripravljeni z njim popiti piva ali dveh. In zato si je Carla, kot so mu rekli, zamislil potegavščino: v prvi ali drugi vožnji bo vodil in imel prednost višjo od 20 sekund.

Tisto sezono sta se za naslov svetovnega prvaka borila Hondina voznika Thorpe in Belgijec Eric Geboers. Ker je Thorpe odstopil že v prvi vožnji (zadel je ograjo ob progi in si zlomil kost v dlani), je bil prvak odločen. Geboers je tako VN Belgije odpeljal le s pol moči, le toliko, da je prišel skozi cilj. In to je bila Carlqvistova priložnost. V prvi vožnji tako ni vodil samo za 20 sekund pred drugouvrščenim, ampak za kar 42 sekund. In tako se je v posmeh vse bolj resnemu športu in tekmecem še minuto pred ciljem ustavil na progi in spil nekaj požirkov piva! Podal mu ga je njegov brat. Navijači so ploskali od navdušenja. Vseeno je prvo vožnjo dobil s prednostjo 34 sekund. Najhitrejši je bil tudi v drugi vožnji in tako je na svoji predzadnji mednarodni dirki v karieri dosegel 20. zmago.

Poglejte v videu, kako se je ustavil in spil nekaj požirkov piva:

"Čelada me je malo ovirala, a sem ga vseeno spil polovico"

"O tem sem razmišljal že zadnjih pet ali šest let. A dokler sem bil tovarniški voznik, tega nisem smel storiti, saj bi lahko zapravil zmago. Pred to dirko pa sem rekel bratu, naj, če bom vodil za 20 sekund, kupi pivo. In je z njim stal ob robu. Ustavil sem, dal v prosti tek in z levo roko prijel pivo. Čelada me je malo ovirala, a sem ga vseeno spil polovico. Navijači so kričali kot nori," se je leta pozneje Carlqvist spominjal v pogovoru za Transmoto Dirt Bike Magazine. Po dirki je bil deležen več pozornosti kot novi prvak Geboers. Spraševali so ga celo, ali se res še vedno misli upokojiti. Odločitve ni spremenil.

"Hakan je legenda"

Thorpe, ki je do odstopa edini lahko sledil neverjetnemu tempu brkatega Šveda in je ostal brez zmage in naslova, mu je po dirki dal kapo dol. "Ne bi mogel izgubiti zmage proti boljšemu človeku. Kdor pride v Namur in zmaga v obeh vožnjah, je res nekaj posebnega. Še posebej pri 34 letih. Ne vem, ali ga bo kdo lahko nadomestil. Hakan je legenda."

Ko so mu izbili dva zoba ...

Zanimivo Hakan Carlqvist je bil zelo priljubljen tudi v Avstraliji. Svetovno prvenstvo je sicer dežela tam spodaj redko gostila, naslednje leto se vrača z dirko z Darwinu. So pa v 70. in 80. letih Avstralci v svoje domače motokros in superkros prvenstvo radi vabili zvezde iz Evrope in ZDA, vsaj na nekaj dirk. Med njimi sta bila denimo tudi Roger Harvey in Carlqvist. In sproščenega Šveda so hitro vzljubili. Nenazadnje je že na prvi dirki leta 1983 v Boardfordu zmagal. Ko so mu pozneje na eni od superkros dirk izbili dva zoba, ju je le izpljunil, dirkal naprej in se po vožnji samo smejal tej nezgodi.