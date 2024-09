"Gajser je na boljši strani, saj je lažje loviti kot braniti"

"Zagotovo sem na Timovi strani. Skozi celotno sezono se je dokazoval. A trenutna situacija v Timovi glavi najbrž ni rožnata," pred finalno dirko svetovnega prvenstva v motokrosu, ko bo Tim Gajser ta konec tedna v Španiji lovil sedem točk zaostanka za Jorgejem Pradom, pravi Sašo Kragelj, ki je bil eden naših najboljših motokrosistov v 90. letih, zdaj pa ima motokros šolo v Orehovi vasi in je selektor slovenske reprezentance. To čez teden dni čaka pokal narodov, ko bodo v Angliji skušali vsaj ponoviti lansko deveto mesto. "Želimo, da se mozaik sestavi in posežemo po še višji uvrstitvi, kar je cilj glede na formo naših najboljših dveh."

Slovenska ekipa za pokal narodov: selektor Kragelj je izbral Gajserja, Pancarja in Peklaja. Foto: www.alesfevzer.com S petkovim treningom štartov v Cozarju v Španiji se začenja predzadnji dirkaški konec tedna za najboljše motokrosiste na svetu. V soboto bodo odpeljali kvalifikacijsko vožnjo, v nedeljo pa še zadnjo veliko nagrado letos in odločena bosta svetovna prvaka v elitnem razredu MXGP na 450-kubičnih motorjih in v šibkejšem MX2 na 250-kubičnih. Naslednji konec tedna nato sledi še pokal narodov (MXON), imenovan tudi olimpijada motokrosa. Na obeh dirkah bodo slovenske barve zastopali Tim Gajser, Jan Pancar in mladi Jaka Peklaj.

Gajser se bo s Hondino tovarniško ekipo na VN Kastilje - La Manče boril za svoj šesti naslov svetovnega prvaka (peti v MXGP), ima sedem točk zaostanka za Jorgejem Pradom (GasGas). Pancar pa s svojo družinsko ekipo potrebuje deset točk, da debitantsko sezono v MXGP zaključi na 13. mestu. Peklaj bo odpeljal svojo peto veliko nagrado v MX2, potem ko je prvi dve lani, dve tudi letos spomladi, nakar se je na VN Češke poleti poškodoval.

MXGP, skupni seštevek (19/20):



1. Jorge Prado (GasGas) 943 točk

2. Tim Gajser (Honda) 936

3. Jeffrey Herlings (KTM) 895

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 644

5. Romain Febvre (Kawasaki) 611

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 574

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 265

V Matterley Basinu za v barvah slovenske reprezentance Gajser nastopal v kategoriji MXGP, Pancar v kategoriji MXOpen, Peklaj pa v MX2. Lani so z devetim mestom izenačili najboljši dosežek v zgodovini, star skoraj 25 let. Tega je konec 90 pomagal doseči Sašo Kragelj, ki je zdaj selektor reprezentance. Z njim smo se pred zaključkom sezone pogovarjali tako o pokalu narodov kot o razpletu prvenstva MXGP.

Sašo Kragelj Foto: www.alesfevzer.com Sašo, ko pogledamo seznam reprezentanc za pokal narodov, se zdi, da bi se Slovenija lahko borila za mesta od pet do deset.

Trenutna forma Jana in Tima dokazuje, da lahko dosežemo nekaj podobnega kot lani. Fantje so trenutno še osredotočeni na zadnjo tekmo svetovnega prvenstva, kjer bodo morali oddelati vsak svoje, potem pa se prestavimo v Anglijo. Zagotovo pa si želimo, da se mozaik sestavi v pravo smer in posežemo po še višji uvrstitvi, kar je tudi cilj glede na formo naših najboljših dveh, tudi Jaka pa ima še nekaj priložnosti za napredovanje. Če bo še nekaj športne sreče, bomo to lahko dosegli.

Peklaj je zaradi poškodbe izpustil del sezone, je bil pa minuli konec tedna član mladinske reprezentance, ki je na evropskem pokalu narodov osvojila 13. mesto. Kako dobro je pripravljen?

Mislim, da je v dobri formi, da pa bo tudi sam moral po sezoni potegniti črto in videti, kaj dela narobe, kaj bi lahko še izboljšal. Je zdrav, opravili smo nekaj skupnih treningov z mladinsko reprezentanco. Je mlad, njegova želja je velika in sem prepričan, da bo to izkoristil za dober skupni rezultat.

Pokal narodov je res posebno tekmovanje, lani je bilo v Erneeju v Franciji več kot sto tisoč navijačev.

To je posebno vzdušje ob koncu sezone. Mislim, da si vsi fantje, ki celo leto tekmujejo na najvišji ravni, zaslužijo, da na koncu sezone predstavijo državo na olimpijadi motokrosa. Za tiste, ki nimajo toliko izkušenj, je sicer hendikep, ko so na štartni rampi z najboljšimi vozniki celega sveta. Treba je omeniti, da prihajajo iz vseh držav najboljši vozniki. Je tudi posebno vzdušje, kar zadeva gledalce, izjemno število ljubiteljev motošporta se vedno zbere. Je treba tudi psihično zbrati vse moči, da predelaš samo tekmovanje. Pa še izjemna konkurenca je. A to sta krutost in lepota tega športa, zato lahko na tej ravni tekmujejo samo najboljši.

Lani je Slovenija na pokalu narodov v Franciji osvojila deveto mesto. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Kdo so po vašem mnenju favoriti?

Vedno so to Francija, Avstralija, Belgija, Amerika. So pa že bila tekmovanja, ko so tisti, ki so računali na najboljše uvrstitve, imeli slabe dneve, tehnične odstope. Mi smo bolj osredotočeni na to, kam lahko poseže slovenska ekipa in naredili bomo vse, da izboljšamo rezultate iz preteklosti.

Favorizirane ekipe za pokal narodov 2024:



Francija: Romain Febvre, Tom Vialle, Maxime Renaux

Avstralija: Jett Lawrence, Kyle Webster, Hunter Lawrence

Nizozemska: Jeffrey Herlings, Kay de Wolf, Glenn Coldenhoff

Belgija: Lucas Coenen, Sacha Coenen, Jago Geerts

Španija: Jorge Prado, Oriol Oliver, Ruben Fernandez

Italija: Mattia Guadagnini, Andrea Adamo, Andrea Bonacorsi

Nemčija: Ken Roczen, Simon Längenfelder, Max Nangl

ZDA: Eli Tomac, Cooper Webb, Aaaron Plessinger

Slovenija: Tim Gajser, Jaka Peklaj, Jan Pancar

Švica: Jeremy Seewer, Arnaud Tonus, Valentin Guillod

Velika Britanija: Tommy Searle, Max Anstie, Conrad Mewse

Gajser je po sedmem mestu na Kitajskem izgubil prvo mesto v skupnem seštevku prvenstva MXGP. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Pred tem pa bomo napeto spremljali VN Kastilje - La Manče. Gajser proti Pradu. Na koga stavite vi? Po napaki v prvi vožnji VN Kitajske je izgubil rdečo številko vodilnega.

Zagotovo sem na Timovi strani. Skozi celotno sezono se je dokazoval. A trenutna situacija v Timovi glavi najbrž ni rožnata. Sam sem bil tudi kdaj v podobni situaciji na nižjih ravneh tega športa. Ampak glede na to, da je bil Tim suveren vse leto, verjamem, da se bo potrudil, dal od sebe to, kar je v njegovi moči in mogoče še nekaj več. Vemo, da bo šla zadnja tekma na polno. Je pa na drugi strani voznik, ki je suveren in je tudi v dobri formi. In si ne privošči napake. Vsi skupaj držimo pesti za Tima, Jana in tudi Jako, ki bo tekmoval na tej tekmi. Kako bodo pa zvezde in vse drugo naklonjeni, pa moramo počakati.

Jorge Prado na že tretji domači dirki letos brani naslov in sedem točk prednosti pred Timom. Foto: Guliverimage Komu bo psihološko težje? Pradu, ki dirka doma ali Gajserju, ki zaostaja?

Vsak ima na svoji strani obremenitev, ampak jaz mislim, da je Tim na boljši strani, saj je lažje loviti kot pa braniti.

Timu sta se v celotno sezono ponesrečili samo dve vožnji. Od dosedanjih 56.

Na žalost je tako. Tudi tehničnih težav ni bilo. Zdaj so se pojavili ti padci. Izjemna smola, že tisti prvi padec. Potem pa mogoče malo nervozna vožnja oziroma vožnja z željo za čim boljšo uvrstitev, ko pa se dogajajo napake, ki so lahko usodne.

Sašo Kragelj o razpletu prvenstva MXGP. Foto: www.alesfevzer.com Ima pa Prado kar deset zmag, Tim le štiri, tako da mu bo treba, če bo prvak, pošteno čestitati.

Ampak posamezne zmage ne osvajajo prvenstva. Vemo, da je bil Tim suveren skozi celo sezono, nanizal je ogromno stopničk, ki so mu omogočile rdečo številko do predzadnje tekme. Zgodilo se je, kar se je zgodilo, zdaj je treba pogled, misli usmeriti naprej. Verjamem, da ima za sabo najboljšo ekipo in da bodo vsi skupaj naredili maksimum, da se bomo morda veselili novega naslova svetovnega prvaka.

Dosežkom Jana Pancarja in njegovega očeta Igorja se klanja ves motokrosistični svet. Foto: www.alesfevzer.com Če Gajser v MXGP nastopa s tovarniško ekipo, pa se Pancar v elitni konkurenci zelo dobro kosa, pa čeprav sta na nekaterih dirkah z očetom Igorjem Pancarjem sama za vse.

Zagotovo je Jan s svojo ekipo, očetom in mamo, naredil velik korak v tem športu. Sam sem bil tudi nekoliko presenečen, čeprav sem po tihem upal in si želel, da bo dosegel to, kar je. Mogoče je bila zanj ta sezona nekoliko lažja, saj je prestopil iz nižje kategorij v višjo in takrat so rezultati običajno najboljši. V prvi sezoni namreč voziš sproščeno, daš vse od sebe in to se je pokazalo pri rezultatih. Bolj gre sezona proti koncu, boljši so rezultati. Izjemne čestitke Janu.