Mokra proga, rahel dež, veliko linij in Tim Gajser je pokazal vse svoje mojstrstvo. Dobil je prvo vožnjo (MXGP+MX2) pokala narodov v motokrosu. Prehitel je svetovnega prvaka Jorgeja Prada, ki je dobil štart. Drugi je bil Američan Eli Tomac, tretji Francoz Romain Febvre, Prado le četrti. Jaka Peklaj je končal na 34. mestu. Drugo vožnjo (MX2+MXOpen) je prepričljivo dobil Avstralec Jett Lawrence, Jan Pancar je bil po slabšem štartu 15., Peklaj pa 36. V tretji vožnji (MXGP in MXOpen) smo spremljali dramatičen dvoboj med Timom in Jettom. V 30. minuti je Avstralec prehitel Slovenca, nakar mu je Tim vrnil v zadnjem zavoju dirke in še drugič zmagal! V seštevku najboljših petih uvrstitev posamezne reprezentance je pokal narodov osvojila Avstralija, Slovenija je bila sedma, najboljša doslej. Gajser je bil na zmagovalnem odru kot zmagovalec razreda MXGP.

Gajserju zlata tablica za najboljšega v MXGP na MXON

Prvič so pokal narodov osvojili Avstralci. Drugo mesto so dosegli Američani, tretjega pa Nizozemci. Slovenija je za dve mesti izboljšala najboljši dosežek in bila sedma. Junak dneva je bil Tim Gajser, ki je dobil obe svoji vožnji in prejel zlato tablico za najboljšega voznika v kategoriji MXGP. Tako se je na zmagovalnem balkonu pridružil deveterici voznikov iz najboljših treh reprezentanc.

Tim Gajser tokrat ne dirka s številko 243, saj imajo tekmovalci številke glede na lanski razplet. Slovenska trojica tako nastopa s številkami 25, 26 in 27. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Pokal narodov v motokrosu (MXON) je tekmovanje reprezentanc, na katerem ne nastopajo samo vozniki iz svetovnega prvenstva MXGP in MX2, temveč tudi vozniki, ki vozijo le v domačih prvenstvih ter v zelo močnem ameriškem motokros in superkros prvenstvu. Z aktualnim svetovnim prvakom Jorgejem Pradom (GasGas) in podprvakom Timom Gajserjem (Honda) se tako v Matterley Basinu merijo tudi letošnji prvak v ameriškem superkrosu Avstralec Jett Lawrence (Honda), pa veterana Nemec Ken Roczen (Suzuki) in Američan Eli Tomac (Yamaha). Še posebej zanimiva bo tretja vožnja, ko bodo ob omenjenih na rampi še Jan Pancar (KTM), Avstralec Hunter Lawrence (Honda), Nizozemec Jeffrey Herlings (KTM), pa najboljša Francoza Romain Febvre (Kawasaki) in Maxime Renaux (Yamaha).

Jan Pancar je bil 15. in 16. Foto: Jure Gregorčič/AMZS V soboto je na kvalifikacijah nastopilo 36 reprezentanc, na nedeljski dirki pa 20. Med njimi Slovenija v postavi Gajser, Pancar in Jaka Peklaj (Husqvarna). Na kvalifikacijah so izbranci selektorja Saše Kraglja osvojili sedmo mesto, potem ko je bil Tim v kategoriji MXGP drugi, Jan pa v MXOpen osmi. Štela sta le najboljša dva rezultata, mladi Jaka je bil v MX2 28. V nedeljo so bile na sporedu tri vožnje, v vsaki so združili voznike dveh kategorij. Vsak je torej odpeljal dve vožnji. Za končni točkovni seštevek se je brisal najslabši rezultat. Zmaga torej reprezentanca, ki osvoji najmanj točk. Za prvo mesto v vožnji se dobi eno točko, za drugo dve, za tretje tri in tako naprej do 40. mesta.

MXON, Matterley Basin, končni vrstni red:



1. Avstralija 26 točk

2. ZDA 29

3. Nizozemska 36

4. Španija 45

5. Francija 50

6. Nemčija 56

7. Slovenija 67

8. Italija 70

9. Švica 86

10. Latvija 103

Gajser prehitel Prada in dobil prvo vožnjo

Tim Gajser je dobil prvo vožnjo. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Štart prve vožnje pokala narodov z vozniki kategorij MXGP in MX2 je dobil kdo drug kot Prado, takoj za njim pa je že bil Gajser. In Tim je dirkal zares agresivno, v drugem krogu pa Španca tudi prehitel. Za njima so ogorčeno bitko bili Herlings, Tomac, Febvre in Roczen. Nizozemec se je v drugem krogu znašel na tleh, Američan pa je začel z napadi Španca na drugem mestu. Hitro ga je prehitel, nato je šel mimo svetovnega prvaka še Febvre. Aktualni svetovni prvak se na mokri progi ne znajde tako dobro, pa še široka proga v Matterley Basinu dopušča različne linije in pravo dirkanje s prehitevnji.

Na polovici vožnje je bil Gajser zanesljivo v vodstvu, tri sekunde pred Tomacom, Febvre in Prado sta zaostajala še nekaj sekund več. S prehitevanji dirkačev na 450-kubičnih motorjih je s svojim 250-kubičnim navduševal Belgijec Lucas Coenen (Husqvarna) in se prebil na peto mesto. Drugi Slovenec v prvi vožnji Peklaj ni mogel slediti najboljšim in se je vozil na 36. mestu. V 13. krogu pa šok za Belgijo: padel je Coenen in s poškodbo rame odstopil. Že pred tem je odstopil Britanec Max Anstie (Yamaha).

Z vrhunsko vožnjo je zmagal Gajser, osem sekund pred Tomacom in Febvrom, medtem ko je četrti Prado zaostal že 18 sekund. Peklaj je bil 34. "Užival sem. Dobro sem štartal, za Jorgejem, a sem bil agresiven in sem ga prehitel. Je pa proga postajala vse bolj spolzka. Nekaj pritiska sem čutil s strani Tomaca, a sem naredil razliko," je dejal Gajser, seveda z velikim nasmehom. V skupnem seštevku je po prvi vožnji najbolje kazalo Nizozemski, saj sta bila Herlings in Kay de Wolf na 250-kubičnem motorju (Husqvarna) peti in šesti.

Jett Lawrence dobil drugo vožnjo, Pancar 15.

Jan Pancar je bil v drugi vožnji 15. Foto: Jure Gregorčič/AMZS Druga vožnja z vozniki kategorij MX2 in MXOpen je bila nekaj manj dramatična. Z rampe je najbolje potegnil Timov ekipni kolega iz svetovnega prvenstva Španec Ruben Fernandez (Honda), a ga je že ob koncu prvega kroga prehitel Jett Lawrence in se odpeljal do prepričljive zmage (vodil je tudi že za 12 sekund). Slovenca nista najbolje štartala, Pancar je bil po prvem krogu 19., Peklaj pa 33. Jan je začel prehitevati šele v zadnjih krogih in ciljno črto prečkal kot 15. Z boljšim štartom bi se moral voziti v prvi deseterici. Jaka je bil na koncu 36., kar pomeni, da se je Sloveniji izbrisal ta dosežek.

Gajser tretjo vožnjo dobil v zadnjem zavoju

Tim Gajser je dobil še drugo vožnjo. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Sledila je odločilna tretja vožnja z vsemi najboljšimi na močnejših motorjih (MXGP+MXOpen). Gajserju štart ni najbolje uspel, a je bil že ob koncu prvega kroga tretji. Pred njim sta bila Tomac in Prado, s slabšega štartnega položaja je začel vodilno četverico (četrti je bil Hunter Lawrence) loviti Jett Lawrence. Pancar, ki je kot drugi Slovenec izbiral rampo, je 25.

V petem krogu je Tim prehitel Prada in šel v lov na vodilnega Tomaca. Krog pozneje sta šla mimo svetovnega prvaka še oba brata Lawrence. Na polovici vožnje se je začela dva kroga dolga fantastična borba med Slovencem in Američanom za vodstvo. Ko sta bila pet sekund pred Avstralcema. In Timu je uspelo! Maščevanje za Tomacovi zmagi izpred osmih let, ko je v Gajserjevi prvi šampionski sezoni v MXGP zmagal na zadnjih dveh dirkah v ZDA.

Vožnja pa še ni bila odločena, saj je Jett dvignil tempo in prehitel brata Hunterja in tudi Elija, zmanjšal pa je zaostanek za vodilnim Timom. Medtem se je Jan prebil na 18. mesto. Povsem izčrpan je dostopil Febvre. V 30. minuti je Jett Lawrence dokazal, zakaj je že vrsto let eden najboljših, če ne kar najboljši voznik v Ameriki, in je prehitel Gajserja. A dramatičen dvoboj se je nadaljeval v zadnjih treh krogih. Ko smo že mislili, da se je v zadnjem Gajser predal, pa je napadel Jetta in ga prehitel v zadnjem zavoju! In dobil še drugo vožnjo. Maščevanje Avstralcu, ki ga je na pokalu narodov v zadnjem krogu prehitel lani. Prado je medtem omagal in bil samo 14., Pancar je končal na 16. mestu.

MXON, prva vožnja (MXGP+MX2):



1. Tim Gajser (Honda/Slo)

2. Eli Tomac (Yamaha/ZDA)

3. Romain Febvre (Yamaha/Fra)

4. Jorge Prado (GasGas/Špa)

5. Jeffrey Herlings (KTM/Niz)

6. Kay de Wolf (Husqvarna/Niz

7. Jeremy Seewer (Kawasaki/Švi)

8. Hunter Lawrence (Honda/ZDA)

…

34. Jaka Peklaj (Husqvarna/Slo)



MXON, druga vožnja (MX2+MXOpen)



1. Jett Lawrence (Honda/Avs)

2. Ruben Fernandez (Honda/Špa)

3. Simon Längerfelder (GasGas/Nem)

4. Maxime Renaux (Yamaha/Fra)

5. Kay de Wolf (Husqvarna/Niz)

6. Conrad Mewse (KTM/VB)

7. Aaron Plessinger (KTM*ZDA)

8. Karlis Reisulis (Yamaha/Lat)

…

15. Jan Pancar (KTM)/Slo)

36. Jaka Peklaj (Husqvarna/Slo)



MXON, tretja vožnja (MXGP+MXOpen)



1. Tim Gajser (Honda/Slo)

2. Jett Lawrence (Honda/Avs)

3. Eli Tomac (Yamaha/ZDA)

4. Hunter Lawrence (Honda/Avs)

5. Jeffrey Herlings (KTM/Niz)

6. Jeremy Seewer (Kawasaki/Švi)

7. ALberto Forato (Honda/Ita)

8. Aaron Plessinger (KTM/ZDA)

…

16. Jan Pancar (KTM/Slo)