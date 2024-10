Prado in Gajser zasenčila zvezde iz ZDA, Slovenija v finale s sedmim mestom

Slovenska reprezentanca v motokrosu v postavi Tim Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj je v kvalifikacijah pokala narodov osvojila sedmo mesto. Gajser je bil v kategoriji MXGP drugi, Pancar v MXOpen osmi. Tako je Slovenija osvojila 10 točk, prav toliko kot Nizozemska. Najslabši rezultat, Peklajevo 28. mesto, ni štelo. Jorge Prado in Ruben Fernandez sta poskrbela za prvo mesto Španije (le tri točke), druga je bila Francija (prav tako tri), tretja pa Avstralija s petimi. Američani so razočarali na devetem mestu s 13 točkami, Britanci pa presenetili z izvrstnim četrtim.

MXON, kvalifikacije:



1. Španija 3 točke

2. Francija 3

3. Avstralija 5

4. Velika Britanija 5

5. Nemčija 8

6. Nizozemska 10

7. Slovenija 10

8. Belgija 11

9. ZDA 13

10. Italija 13

11. Norveška 18

12. Švica 22

Sobota je bila na pokalu narodov dan za trening in kvalifikacijsko vožnjo. Najprej so nastopili vozniki v elitnem razredu MXGP. In nadaljevala se je zgodba iz letošnjega svetovnega prvenstva. Tako na treningu kot na kvalifikacijski vožnji sta bila prvi in drugi prvak Španec Jorge Prado (GasGas) in podprvak Tim Gajser (Honda). V kvalifikacijah je slovenski as zaostal pet sekund, že tretji Francoz Romain Febvre (Kawasaki) je imel 21 sekund zaostanka. Trojica iz prvenstva MXGP je tako za sabo pustila tudi zvezdnike iz ameriškega motokros in superkros prvenstva, Avstralec Hunter Lawrence (Honda) je bil četrti, nemški veteran Ken Roczen (Suzuki) šesti in Američan Eli Tomac (Yamaha) sedmi. Med njimi je bil še peti Jeffrey Herlings (KTM). Tako Tomac, ki se ga spomnimo iz Timove šampionske sezone 2016, ko je dobil zadnji dve dirki prvenstva MXGP v ZDA, kot Herlings sta se po napakah na začetku vožnje morala prebijati iz ozadja. Na prvih sedmih mestih torej pričakovana sedmerica.

Nato so bili na vrsti vozniki na šibkejših 250-kubičnih motorjih. Na treningu sta bila sicer najhitrejša najboljša dva iz letošnjega svetovnega prvenstva MX2, podprvak Belgijec Lucas Coenen in prvak Nizozemec Kay de Wolf (oba Husqvarna). V bolj pomembni kvalifikacijski vožnji pa je oba za sabo pustil Francoz Tom Vialle (KTM), potem ko je Coenen ob poskusu prehitevanja za vodstvo in zmago naredil napako in zdrsnil. De Wolf je padel že prej in bil na koncu peti. Svetovni prvak iz sezon 2020 in 2022 Vialle zadnji dve leti dirka v Ameriki. Letos je bil prvak v superkrosu na vzhodu v kategoriji 250 kubičnih centimetrov. Slovenski najstnik Jaka Peklaj (Husqvarna) je v kvalifikacijah s krogom zaostanka zasedel 28. mesto.

Zadnjo besedo so imeli vozniki v kategoriji MXOpen, torej odprti razred, kjer lahko nastopajo z motorjem poljubne prostornine. In edino v tej kvalifikacijski vožnji je zmaga pripadla vozniku, ki dirka v ZDA. Dobil jo je Avstralec Jett Lawrence (Honda), ki je letos osvojil ameriško superkros prvenstvo. Šest sekund je na drugem mestu zaostal Gajserjev ekipni kolega Španec Ruben Fernandez (Honda), tretji Francoz Maxime Renaux (Yamaha) pa že 24 sekund. Jan Pancar (KTM) je s slabo minuto zaostanka končal na osmem mestu, a bil pred šele devetim Belgijcem Jagom Geertsom (Yamaha). Samo 24. je bil Nizozemec Glenn Coldenhoff (Fantic). A na kvalifikacijah se za reprezentančno razvrstitev štejeta samo dva najboljša dosežka posamezne države.

MXON, kategorija MXGP, kvalifikacije:



1. Jorge Prado (Španija)

2. Tim Gajser (Slovenija)

3. Romain Febvre (Francija)

4. Hunter Lawrence (Avstralija)

5. Jeffrey Herlings (KTM)

6. Ken Roczen (Nemčija)

7. Eli Tomac (ZDA)

8. Alberto Forato (Italija)



MXON, kategorija MX2, kvalifikacije:



1. Tom Vialle (Francija)

2. Lucas Coenen (Belgija)

3. Simon Längengelder (Nemčija)

4. Max Anstie (VB)

5. Kay de Wolf (Nizozemska)

6. Camden McLellan (JAR)

7. Cooper Webb (ZDA)

8. Mikkel Haarup (Španija)

...

28. Jaka Peklaj (Slovenija)



MXON, MXOpen, kvalifikacije:



1. Jett Lawrence (Avstralija)

2. Ruben Fernandez (Španija)

3. Maxime Renaux (Francija)

4. Conrad Mewse (VB)

5. Andrea Bonacorsi (Italija)

6. Aaron Plessinger (ZDA)

7. Cornelius Toendel (Nor)

8. Jan Pancar (Slovenija)