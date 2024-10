Ta dirka v svetu motokrosa pomeni ogromno, gre predvsem za prestiž najboljših reprezentanc na svetu, obenem pa je to ena redkih priložnosti, ko se vozniki iz svojega prvenstva MXGP in MX2 merijo tudi s tistimi, ki nastopajo v ameriškem motokros in superkros prvenstvu. Izjemna Avstralca Jett Lawrence in Hunter Lawrence, odlična Američana Eli Tomac in Cooper Webb, Francoz Tom Vialle ter izkušeni Nemec Ken Roczen bodo tako začinili močno konkurenco voznikov s svetovnega prvenstva.

Lani je bilo na pokalu narodov več kot sto tisoč navijačev. Foto: Guliverimage Motokrosisti pokal narodov imenujejo kar olimpijada motokrosa, prav steza v Matterley Basinu pa je ena bolj priljubljenih za takšno tekmovanje in vselej, ko pokal narodov pride tja, privabi ogromno gledalcev. Lani so v Erneeju prednost domačega terena izkoristili Francozi, ki bodo branili naslov prvakov. Drugi so bili Avstralci, tretji pa Italijani. Slovenija je lani zasedla deveto mesto, kar je bila ponovitev najboljše uvrstitve na takšnih tekmovanjih iz leta 1998. Slovenske barve so lani zastopali Tim Gajser, Jan Pancar in in po poškodbi Jake Peklaja, Miha Bubnič.

Slovensko reprezentanco je izbral Sašo Kragelj. Foto: www.alesfevzer.com Letos se je Gajserju in Pancarju, ki sta minulo nedeljo končala nastope na svetovnem prvenstvu s končnim drugim in 13. mestom razreda MXGP, udarna člana ekipe (Tim v kategoriji MXGP, Jan pa v MXOpen), vendarle pridružil še mladi Peklaj, ki je za trening odpeljal zadnjo dirko sezone razreda MX2 v Cozarju in tudi dobil prve točke.

"Mislim, da smo vsi v dobri formi. Imamo ekipo, s katero lahko resnično dosežemo vrhunski rezultat in ki je zelo dobro pripravljena na pokal narodov," je dejal svetovni podprvak. "Ne bo smelo biti napak, imeti pa bomo morali tudi kanček športne sreče. Verjamem v naše sposobnosti in mislim, da lahko pokažemo, da smo res vrhunski. Proga v Matterley Basinu nam je vsem trem pri srcu. Je široka, dolga, odprta, ima dolge skoke in dosegaš velike hitrosti. Tudi podlaga je optimalna, ko stezo polijejo in jo sfrezajo. Upam, da ne bo dežja, da bo vreme na naši strani in da dosežemo vrhunski rezultat," je še dodal Gajser.

Matterley Basin je Gajserjeva najljubša proga. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Svetovni podprvak razreda MXGP Gajser bo na dirki v veliki Britaniji vozil v svoji kategoriji, Pancar se bo preselil v razred open, Peklaj pa bo vozil v MX2. Pravila te dirke so takšna, da se v vsaki od treh voženj pomerijo vozniki dveh razredov (MXGP + MXopen, MXGP + MX2, MX2 + MXopen). Za končni rezultat reprezentance se šteje točkovni izkupiček petih najboljših uvrstitev, najslabši izid se črta, zmaga pa reprezentanca z najmanjšim številom točk oziroma tista, ki zbere največ visokih mest.

Favorizirane ekipe za pokal narodov 2024:



Francija: Romain Febvre, Tom Vialle, Maxime Renaux

Avstralija: Jett Lawrence, Kyle Webster, Hunter Lawrence

ZDA: Eli Tomac, Cooper Webb, Aaaron Plessinger

Nizozemska: Jeffrey Herlings, Kay de Wolf, Glenn Coldenhoff

Španija: Jorge Prado, Oriol Oliver, Ruben Fernandez

Italija: Alberto Forto, Andrea Adamo, Andrea Bonacorsi

Nemčija: Ken Roczen, Simon Längenfelder, Max Nangl

Slovenija: Tim Gajser, Jaka Peklaj, Jan Pancar

Švica: Jeremy Seewer, Arnaud Tonus, Valentin Guillod

Velika Britanija: Tommy Searle, Max Anstie, Conrad Mewse

Branilci naslova Francozi bodo nastopili v postavi Romain Febvre, Vialle in Maxime Renaux, novi/stari svetovni prvak MXGP Prado pa bo imel v španski ekipi ob sebi še Oriola Oliverja in Rubena Fernandeza, slednji je Gajserjev sotekmovalec v ekipi Honde. Španci torej ne sodijo v krog favoritov za zmagovalni balkon. Precej več možnosti, tudi za zmago, imata reprezentanci Avstralije in ZDA. V boj za stopničke se lahko vključi še Nizozemska, medtem ko je Belgija zaradi poškodb nastop tik pred zdajci odpovedala. Slovenija bi se s Španijo, Italijo, Nemčijo in Švico lahko borila za mesta od pet do devet.

Na štartnem seznamu je 36 reprezentanc, ki se bodo v soboto podale v kvalifikacijske vožnje. Najboljših 20 bo v nedeljo odločalo o naslovu prvaka, prva vožnja bo ob 14. uri, druga ob 15.30 in tretja ob 17. uri.