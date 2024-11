Gajser še naprej pod okriljem japonskega velikana

Tim Gajser bo imel še naprej najboljše pogoje za dirkaje v svetovnem prvenstvu v motokrosu (MXGP). Italijanska ekipa Gariboldi Racing, za katero nastopa že od najstniških let, je podpisala nov dolgoročni dogovor z japonskim koncernom Honda Racing Corporation (HRC) in tako ostaja z močno tovarniški podporo.

Tim Gajser je svoji prvi dve svetovni lovoriki v sezonah 2015 in 2016 osvojil s tovarniškim Hondinim motorjem, a takrat Gariboldi Racing še ni imela status tovarniške ekipe (čeprav so sodelovali že od leta 2024). Od sezone 2017 naprej pa je ekipa Italijana Giacoma Gariboldija prišla pod okrilje japonske Honde (HRC). V osmih letih sodelovanja je Gajser še trikrat postal svetovni prvak, v letošnjem prvenstvu MXGP pa je končal na drugem mestu. "HRC je moja druga družina. Mislim, da imam s to ekipo najboljše možnosti za zmage in naslove prvaka," je kot že tolikokrat poudaril 28-letni Makolčan.

Tim Gajser je s Hondo osvojil vseh pet svetovnih lovorik in vseh 49 zmag. Makolčan ostaja zvest Hondi, za razliko od Jorgeja Prada tudi prvenstvu MXGP, medtem ko Španec odhaja v ZDA. Foto: Guliverimage Gariboldi in HRC sta na Japonskem podpisala novo dolgoročno pogodbo. Nenazadnje je letos Honda tudi osvojila konstruktorsko lovoriko v MXGP, pa čeprav je Španec Ruben Fernandez zaradi poškodbe, ki jo je utrpel na prvi dirki, odpeljal samo zadnje štiri velike nagrade. V sezoni 2025 bodo v svetovnem prvenstvu nastopali z isto trojico kot letos: Gajser in Fernandez v MXGP, mladi Italijan Ferruccio Zanchi pa v MX2. Z jasnim ciljem: da Gajser šestič postane svetovni prvak.

"Povsem zaupamo smeri, ki jo pelje Gariboldi Racing. Zahvalili bi se jim radi za profesionalizem in predanost skupnemu cilju, da dosežemo še več uspehov. Verjamem, da bodo imeli Tim, Ruben in Ferruccio zelo uspešno sezono 2025," je od podpisu pogodbe dejal izvršni direktor HRC Yuzuru Ishikawa. Nova sezone se bo marca začela z VN Argentine na novem prizorišču v Cordobi in končala konec septembra z VN Avstralije v Darwinu.