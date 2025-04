Angleškima velikanoma teče voda v grlo

Po ligi prvakov bodo danes postali znani polfinalisti še v ligi Europa. Zelo težko delo čaka Lazio, ki bo na domači zelenici poskušal nadoknaditi zaostanek s prve tekme proti ekipi Bodo/Glimt. Napredovanje bosta lovila tudi angleška velikana Tottenham in Manchester United. Oba sta na prvih tekmah remizirala, United je v gosteh pri Lyonu za končnih 2:2 gol prejel globoko v sodnikovem dodatku, Tottenham pa je z Eintrachtom igral 1:1. Athletic Bilbao bo po prvem obračunu brez zadetkov gostil Rangers.

Angleška velikana Manchester United in Tottenham bosta po izjemno skromnih predstavah v premier ligi, v kateri sta daleč od prvih mest, sezono poskušala reševati v ligi Europa. United je po porazu v prejšnjem krogu angleškega prvenstva že obsojen na najslabšo sezono v zgodovini premier lige, saj ne more več doseči vsaj 58 točk, kolikor so jih rdeči vragi zbrali v sezoni 2021/22. Z zmago v ligi Europa si klub zagotovi nastop v ligi prvakov v prihodnji sezoni, kar bi bil velik obliž na rane angleškega velikana. V podobnih oziroma enakih težavah je tudi Tottenham.

Prvi tekmi polfinala bosta na sporedu 1. maja, povratni pa teden dni kasneje.

Liga Europa, četrtfinale (povratne tekme):

Četrtek, 17. april:

Lestvica ligaškega dela: