Besede Riere še kako odmevajo v Italiji, trener Fiorentine mu sporoča …

Iz tabora Fiorentine pred povratnim srečanjem četrtfinala konferenčne lige prihajajo zelo spoštljive besede o Celju in njihovi moči. Albert Riera kljub porazu v knežjem mestu (1:2) ostaja prepričan, da bi lahko njegovi varovanci favoritu iz Italije na povratnem srečanju pripravili presenečenje in mu prekrižali načrte v Firencah.

Dvoboj bo danes odigran na stadionu Artemio Franchi:

"Nimamo ničesar izgubiti, lahko pa veliko dobimo. Pomerili se bomo proti ekipi, ki je igrala dvakrat zapored v finalu konferenčne lige in je favorit. A to je kot prvi zmenek z dekletom. Zdaj sem prepričan, da nas bodo še bolj spoštovali. Zdaj se bolje poznamo, a bomo skušali presenetiti Fiorentino," je španski strateg, ki je Celjane popeljal do zgodovinskega podviga v Evropi, pojasnil, da bodo skušali poskrbeti, da bi nogometaši Fiorentine takrat, ko bo žoga v posesti Celjanov, čim bolj trpeli. Takrat jih bodo skušali utruditi in prisiliti k čim več teka.

Trener Fiorentine se je pripravil na Celjane

Raffaele Palladino želi popeljati Fiorentino znova v Evropo. Foto: Jure Banfi Kako pa odgovarja strateg Fiorentine Raffaele Palladino? Sporoča, da ima vsaj dva ali tri načrte, kako se zoperstaviti Celju. "Pričakujem tekmeca, ki zna igrati nogomet in ga dobro vodi trener, ima jasna načela, kako igrati nogomet. Morda jih kdo podcenjuje, mi v klubu pa smo jih vedno cenili. Tako bo tudi v četrtek, ko moramo biti maksimalno previdni. Smo pa pripravili dva ali tri različne načrte, kako odigrati dvoboj, tako da smo pripravljeni," je občutiti samozavest tudi pri prvem strategu Fiorentine, ki ga je lahko v dobro voljo spravila vrnitev nemškega reprezentanta Robina Gosensa. Ta bo za razliko od srečanja v Celju kandidiral za dvoboj v Firencah. Za nastop bo pripravljen tudi levi bočni branilec Fabiano Parisi, ki si na zadnji tekmi s Parmo torej ni resneje poškodoval gležnja.

Palladino ne more biti najbolj zadovoljen z rezultati v domačem prvenstvu, saj so vijolice v tem trenutku na mestih, ki ne vodijo v Evropo. V serie A so na osmem mestu. "Za Evropo se želimo potegovati in boriti do konca sezone. Moramo ostati ambiciozni tako v prvenstvu kot tudi v Evropi. V konferenčni ligi se lahko uvrstimo v polfinale, a nam ne bo lahko," se zaveda zahtevnosti tekmeca iz Slovenije. Kar zadeva spremembe v napadu, zagotavlja, da bosta izmed trojice Kean, Gudmundsson in Beltran v udarni enajsterici dva.

Rocco Commisso podpira zdajšnjega trenerja Raffaeleja Palladina. Foto: Guliverimage

Bogati predsednik zaigral na harmoniko

V želji za še boljšim razpoloženjem v taboru Firenčanov je bogati predsednik Fiorentine Rocco B. Commisso med tednom povabil trenerja na večerjo. Palladino se je skupaj z vodstvom Fiorentine udeležil dogodka, ki je minil v sproščenem vzdušju, milijarder in medijski mogotec, ki skrbi za usodo največjega toskanskega nogometnega kluba, pa je vzel v roke celo harmoniko in zaigral.

Fiorentina owner, Rocco Commisso playing the accordion at a team dinner 🪗



🎥 @Flavio_Ognissan

pic.twitter.com/7vEbM1g5cf — Italian Football TV (@IFTVofficial) April 16, 2025

"Imeli smo se čudovito s predsednikom in njegovo ženo. Z njim je vedno prijetno. Obožuje Fiorentino, klub, celotno okolje. Zahvaljujem se mu za podporo. V nogometu je težko najti takšne ljudi," ima rad svojega predsednika, ki se mu bo skušal zahvaliti za podporo s prebojem v polfinale konferenčne lige.

To pa pomeni, da bi zvečer ohranil prednost s prve tekme v Celju in izločil slovenske prvake, ki želijo na čelu s trenerjem Riero pokvariti zabavo Fiorentini. Začelo se bo ob 18.45.