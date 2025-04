Albert Riera o tekmi leta: Kot da bi bil na zmenku z dekletom

Poglejte, kakšen poliglot je Albert Riera:

Kako veliko ime predstavlja Albert Riera v nogometnem svetu, se je dobro videlo tudi na novinarski konferenci v Firencah. Nekdanji zvezdnik španskega nogometa je zelo znan tudi na Apeninskem polotoku. Je tudi pravi poliglot, tako da je na vprašanja brez težav odgovarjal v angleškem in italijanskem jeziku. In to v svojem slogu. Tekoče in nazorno, kar so predstavniki sedme sile iz Italije sprejeli z velikim spoštovanjem.

Fiorentina bo v četrtek računala na pomoč 30 tisoč gledalcev. Foto: Reuters

Ko je bilo govora o tem, s kakšnim izzivom imajo opravka njegovi varovanci, je postregel s simpatično primerjavo iz sveta ljubezni. "V četrtek nimamo ničesar izgubiti, lahko pa veliko dobimo. Želim si, da bi moji fantje prebili led. Da bi se znebili vseh dvomov. To je podobno kot na zmenku z dekletom. Ko greš prvič na kavo z dekletom, čutiš mravljince po telesu. Imaš tremo, saj ne veš, kaj se bo zgodilo. In nimaš popolnega načrta, kako bi jo osvojil, veš pa, da si blizu tega. S Fiorentino se bomo pomerili drugič. Zdaj se še bolje poznamo, tudi oni nas bolje poznajo. Prej niso vedeli, da lahko igramo na tako visoki ravni, to je bilo zanje presenečenje. V četrtek ne bomo čutili strahu, saj nimamo ničesar izgubiti. Se bomo pa pomerili z zverjo, ki jo bo podpiralo 30 tisoč gledalcev, nas pa 300. Bomo pogumni, igrali bomo svoj nogomet, opozarjam le, da moramo biti popolni v igri brez žoge. Ko bo žoga v naši posesti, ne dvomim, da se bomo izkazali," Albert Riera ne skriva optimizma.

Celjani bodo skušali vsaj dvakrat premagati Davida de Geo. Foto: Aleš Fevžer

Čeprav bodo imeli Celjani opravka z zelo motiviranim tekmecem, ki se je lahko v tednu dni dobro pripravil na slovenskega prvaka, verjame, da bi lahko njegovi varovanci v Italiji vrnili Fiorentini milo za drago. Se pa zaveda, da bodo Celjani v Firencah za uresničitev cilja nujno zatresti mrežo Davida de Gee. "Moramo nujno zadeti vsaj dvakrat," dodaja Španec, ki je v torek proslavljal 43. rojstni dan, zdaj pa čaka na največji izziv. Mu bodo varovanci čestitali z imenitnim darilom?

Poglejte nekaj utrinkov s stadiona, kjer bo v četrtek igral NK Celje: