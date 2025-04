Težave v taboru Fiorentine, ki krepijo optimizem Celja

Nogometaše Celja čaka v četrtek največji evropski izziv v zgodovini kluba. Gostovali bodo pri Fiorentini, slovitem italijanskem klubu, ki ga so prejšnji teden na rekordno polnem celjskem stadionu namučili do te mere, da kljub porazu (1:2) še kako verjamejo v možnost, da bi v gosteh prekrižali načrte favoritu. K uresničitvi drznega cilja, preboj Celja v polfinale konferenčne lige bi zelo odmeval v Evropi, bi jim lahko pomagale težave Fiorentine. Vijolice iz Toskane v nedeljo niso navdušile proti Parmi (0:0). Izgubile so pomembne točke v boju za Evropo, navijači niso zadovoljni, trener Raffaele Palladino pa ima zaradi poškodb in kartonov igralcev ogromno preglavic, saj v četrtek še zdaleč ne bo mogel nastopiti z najudarnejšo zasedbo.

Ponedeljki so bili v Firencah po nedeljskih tekmah ponavadi namenjeni počitku nogometašev. Tokrat je drugače. Pred vrati je obračun s Celjem, na katerem je prisoten prevelik vložek, da bi si vijolice sploh lahko privoščile kakšno ležernost. Če so podcenjevale slovenskega prvaka pred prvo četrtfinalno tekmo in v dvoboj v knežjem mestu krenile s premešano postavo, so po njej, ko so izbranci Alberta Riere prevladovali na igrišču in si priigrali več zrelih priložnost, zagotovo resneje upoštevali Celjane, ene izmed najbolj pozitivnih presenečenj evropske sezone.

Izkušeni španski vratar David de Gea si je v nedeljo kot edini v zasedbi Fiorentine proti Parmi (0:0) prislužil visoko oceno za nastop. Foto: Guliverimage

Nedeljska tekma serie A s Parmo, kjer so na domačih tleh pred dobrih 22 tisoč gledalcev osvojili le točko (0:0), podobno kot v Celju pa je Fiorentino z izjemnimi posredovanji reševal vratar David de Gea in si kot edini v vrstah vijolic prislužil visoko oceno za nastop, je v tabor Firenčanov vnesel novo negotovost. Zapravljeni sta bili pomembni točki v boju za Evropo, kaj šele ligo prvakov.

Bo Fiorentina zaigrala s štirimi v obrambi?

Navijači Fiorentine so v Celju pozdravili evropsko zmago ljubljencev, a niso mogli biti najbolj navdušeni nad izvedbo (2:1). Foto: Reuters Fiorentina po 32. krogu zaseda šele osmo mesto, ki ne vodi nikamor, zato bi lahko sezono reševala prav z nastopi v konferenčni ligi. Če bi jo osvojila, pred tem je dvakrat zapored izgubila v finalu, bi si zagotovila nastop v ligi Europa za sezono 2025/26, kar bi bila zelo pomembna in dobrodošla nagrada. Morajo pa vijolice do tega uspeha preskočiti še tri ovire, začenši s tisto iz Slovenije, ki jim je prejšnji četrtek v knežjem mestu povzročala obilico težav.

Spanec trenerja Raffaeleja Palladina, ki je moral nedeljsko tekmo s Parmo zaradi kazni spremljati s tribun, je zato v teh dneh nemiren. Največje preglavice mu povzroča napovedana odsotnost številnih prvokategornikov, ki jih v četrtek na povratni tekmi proti Celju ne bo mogel poslati na igrišče. Ker je med njimi ogromno obrambnih in krilnih igralcev, bi bil lahko Palladino primoran zaradi tega morda celo menjati obrambno postavitev. Če je v Celju, pa tudi proti Parmi, nastopil s tremi branilci v zadnji vrsti, bi bilo lahko tokrat drugače.

Argentinec Matias Moreno zaradi kazni rumenih kartonov ne bo mogel kandidirati za četrtkov dvoboj. Podobno velja za Doda in Nicola Zaniola. Foto: Reuters

Zaradi kazni rumenih kartonov bosta odsotna desni bočni branilec, Brazilec Dodo, in Argentinec Matias Moreno, zaradi poškodbe ne bo mogel računati na nemškega reprezentanta Robina Gosensa, ki najraje igra na levi strani, tako kot Italijan Fabiano Parisi, ki je proti Parmi utrpel poškodbo gležnja in moral predčasno z igrišča, tako da je njegov nastop proti Celju pod resnim vprašajem. Trener Palladino je tako izgubil kar nekaj moči na krilnih položajih, zato bi lahko proti Celju spremenil postavitev in se morda vrnil k postavitvi s štirimi branilci, v kateri bi osrednja vloga pripadal kapetanu Luci Ranieriju in mlademu upu Pietru Comuzzu.

Kean ni navdušil, Fagioli in Zaniolo z dodatnimi skrbmi

Albert Riera je po tekmi v Celju napovedal, da bo za povratno srečanje znova pripravil kakšno presenečenje tekmecu. Foto: Jure Banfi Dodatne težave povzroča trenerju izostanek napadalca Nicola Zaniola, ki bo moral podobno kot Dodo in Moreno povratni evropski dvoboj proti Celju preskočiti zaradi kazni rumenih kartonov. V napadu bi lahko za razliko od prve tekme z Rierovo četo od prve minute zaigral najboljši napadalec Moise Kean, ki je v nedeljo proti Parmi razočaral in v drugem polčasu zapravil imenitno priložnost za zmago, takoj za njim pa bi stal Islandec Albert Gudmundsson.

Ob omenjenem dvojcu ni bilo v začetni enajsterici dvoboja v Celju tudi Nicole Fagiolija, ki je nato vstopil s klopi in na prepolnem stadionu Z'dežele odigral zadnjih 27 minut, Kean pa je vstopil v igro šele v predzadnji minuti. Gudmundsson je ostal na klopi.

Fagioli je v zadnjem obdobju še pod dodatnim stresom, saj je vpleten v stavniško afero in se je znašel pod preiskavo nezakonitih stav, v afero pa je vpleten tudi njegov soigralec Zaniolo, ki v četrtek zaradi kartonov ne sme nastopiti proti Celjanom.

Tamar Svetlin je dosegel zmagoviti zadetek za Celjane z bele točke globoko v sodnikovem podaljšku. Foto: Jure Banfi

V taboru Fiorentine tako pred še kako pomembnim dvobojem, na katerem bodo vijolice proti Celju branile tesno prednost iz knežjega mesta (2:1), a jih glede na optimistične napovedi iz tabora Rierove čete v četrtek čaka vse prej kot lahko delo, čutijo nemalo težav.

Na drugi strani pa so lahko Celjani brezskrbnejši. V nedeljo so vsaj do neke mere spočili nekaj pomembnih igralcev. V drugem polčasu je moral Riera ob zaostanku z 0:1 resda poseči po nujnih spremembah, vstop petih prvokategornikov pa je dokazal, kako pomembno in odločilno vlogo imajo pri Celjanih, ki so v izdihljajih srečanja ujeli dragoceno zmago (2:1) in si še povzdignili samozavest pred četrtkovim spektaklom v Italiji.

Povratni dvoboj četrtfinala konferenčne lige se bo v Firencah začel v četrtek ob 18.45.