Hrvat s tragikomično 11-metrovko nasmejal svet, a to je bil šele uvod v pravo nočno moro

Hrvaški napadalec Ante Budimir je v tej sezoni v življenjski formi. V dresu Osasune je na španskem prvenstvu dosegel že 16 zadetkov, selektor Zlatko Dalić pa načrtuje, da bi na Euru 2024 predstavljal osrednjo moč hrvaškega napada. Po bizarnih dogodkih, ki so si sledili na ponedeljkovi tekmi med Osasuno in Valencio (0:1), pa se poraja vprašanje, ali bo 32-letni Hrvat sploh pripravljen za Euro. Ne le, da je v izdihljajih srečanja izvedel eno najbolj neposrečenih 11-metrovk vseh časov, ampak se je tudi huje poškodoval. Zlomil si je kar tri rebra.

Neverjetno, kaj se je pripetilo v izdihljajih zadnjega srečanja na zadnji tekmi 31. kroga španskega prvenstva. V Pamploni sta se merili Osasuna in Valencia. Netopirjem se je smejalo. Še globoko v sodniškem podaljšku so vodili z 1:0, nato je sodnik pokazal na belo točko za gostitelje. To je storil po prekršku nad Antejem Budimirjem, 32-letnim hrvaškim napadalcem, ki igra to sezono v odlični formi in je s 16 zadetki drugi najboljši strelec la lige.

Ante Budimir je v tej sezoni na 30 tekmah španskega prvenstva dosegel 16 zadetkov. Je drugi najboljši strelec la lige, toliko zadetkov je dosegel tudi mladi zvezdnik madridskega Reala Jude Bellingham. Foto: Guliverimage

Če bi se vpisal med strelce tudi proti Valencii, bi se na seznamu najboljših strelcev španskega prvenstva izenačil z vodilnim Ukrajincem Artemom Dovbikom (Girona – 17 zadetkov), a se mu namera ni posrečila. Kaj posrečila, izvajanje 11-metrovke je bilo tako tragikomično, da so tuji mediji kar tekmovali, kdo ga bo označil za večjo katastrofo.

Kako je Ante Budimir izvedel 11-metrovko proti Valencii:

Ni jih bilo malo, ki so zapisali, da je bila to celo najslabše izvedena 11-metrovka vseh časov. Vsaj na tekmi tako visoke ravni in v tako odločilnem trenutku. Budimir je, tako je razbrati iz posnetkov, hotel premagati vratarja Valencie s "panenko", a se mu je strel tako ponesrečil, da je skoraj zgrešil žogo, jo poslal proti vratom tako blago, da so gostje z lahkoto ohranili prednost in osvojili tri dragocene točke, s katerimi še vztrajajo v boju za Evropo.

Odnesel jo je s tremi zlomljenimi rebri

Anteja Budimirja čaka bitka s časom, saj se Euro v Nemčiji začne že čez slaba dva meseca. Hrvaška igra v skupini z Albanijo, Italijo in Španijo. Foto: Guliverimage Neuspešno izvedena 11-metrovka Hrvata, ki je pred Osasuno zabijal zadetke na španskem prvenstvu za Mallorco, je postala spletna uspešnica. Poskrbel je za viralni posnetek, ki se je širil po svetu z izjemno hitrostjo, globoko v jutranjih urah, ko je Osasuna po bolečem porazu (0:1) poslala še eno klubsko sporočilo, pa se je marsikdo zamislil. In spoznal, kaj vse je moral prestajati Hrvat, ko je odgovorno prijel žogo v svoje roke in hotel z bele točke izenačiti na 1:1.

Osasuna je sporočila, kako so nesrečnega Budimirja po dvoboju odpeljali v bolnišnico v Navarri, pregledi pa so pokazali, kako je utrpel hudo poškodbo v predelu prsnega koša. Odnesel jo je kar s tremi zlomljenimi rebri in prejel protibolečinske tablete, v torek pa sledi nov podroben zdravstveni pregled. Po tem, ko je s ponesrečeno 11-metrovko nasmejal svet in spravil v slabo voljo navijače Osasune, je poskrbel še za nemiren spanec Zlatka Dalića. Hrvaški selektor, ki želi po dveh izjemnih podvigih na svetovnih prvenstvih (drugo mesto na SP 1998 v Rusiji in tretje mesto na SP 2002 v Katarju) doseči odmevnejši rezultat še na evropskem prvenstvu, bo tako trepetal za usodo izkušenega legionarja, ki mu je želel na Euru v Nemčiji nameniti vlogo prve violine v napadu.

Ante Budimir je za reprezentanco odigral 19 tekem in dosegel dva zadetka. Tudi tistega za zmago nad Armenijo (1:0), ki je Hrvaško lani v kvalifikacijah za Euro 2024 popeljal na veliko tekmovanje. Foto: Guliverimage

Po današnjih pregledih bo lahko Osasuna postregla s konkretnejšo oceno o tem, kako dolgo bi lahko bil Budimir odsoten z igrišč. Tako čaka 32-letnega napadalca bitka s časom, saj se bo spektakel v Nemčiji začel že čez slaba dva meseca!