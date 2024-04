Selektor Matjaž Kek je večkrat poudaril, kako je za Slovenijo, eno manjših evropskih držav, ki si ne morejo privoščiti širokega nabora kakovostnih nogometašev, dragocen vsak vrhunski igralec. Zato so lahko slovenski navijači po zadnjih dogodkih iz Vidma, na dvoboju italijanskega prvenstva med Udinesejem in Interjem (1:2) si je Sandi Lovrić huje poškodoval stegensko mišico, upravičeno zaskrbljeni. Do začetka evropskega prvenstva v Nemčiji nas namreč ločita le še dobra dva meseca.

Začelo se je čudovito, končalo pa kot v nočnih morah. Udinese, ki je v serie A bližje dnu kot vrhu lestvice, zato bije krčevit boj za obstanek, je bil v ponedeljek zvečer sprva uspešen. Gostil je vodilni Inter, z naskokom najboljši italijanski klub to sezono, in po prvem polčasu vodil z 1:0.

Videmčane je v vodstvo v 40. minuti popeljal Srb Lazar Samardžić. Dišalo je po veliki zmagi, a je nadaljevanje postreglo z manj prijetnim razpletom za črno-bele. Ne le rezultatsko, Inter je po preobratu, zmagoviti zadetek je dosegel globoko v sodnikovem podaljšku prek rezervista Davideja Frattesija, zmagal z 2:1, ampak tudi igralsko.

Sandi Lovrić je v ponedeljek proti Interju vstopil v igro v 62. minuti, a moral zelenico zapustiti že 20 minut pozneje. In to na nosilih, saj si je huje poškodoval desno stegensko mišico. Foto: Guliverimage

Zaradi poškodb sta dvoboj predčasno končala dva pomembna igralca. Na žalost ljubiteljev slovenskega nogometa se je poleg francoskega napadalca Floriana Thauvina poškodoval tudi Sandi Lovrić. V igro je vstopil v 62. minuti, ko je bil rezultat izenačen na 1:1, nato pa moral zelenico zapustiti že po 20 minutah. Po poškodbi desne stegenske mišice, ki je bila po prvih informacijah iz Italije vse prej kot nedolžna, tako da bi lahko slovenskega reprezentanta čakalo daljše okrevanje, so ga v 82. minuti z igrišča odnesli na nosilih.

Lovrić, ki je v igro vstopil namesto strelca Samardžića, je tako hitro končal nastop proti vodilnim črno-modrim. Če bi se skrb, ki jo je po dvoboju v pogovoru za televizijsko mrežo DAZN izrazil njegov trener Gabriele Cioffi, izkazala za resnično, bi bil nastop 26-letnega slovenskega reprezentanta na osrednjem vrhuncu leta, Euru 2024 v Nemčiji, ogrožen. To bi bil velik udarec tako za selektorja Matjaža Keka kot tudi enega najdražjih slovenskih nogometašev. Več bodo razkrili podrobni zdravstveni pregledi, tako da bo v teh dneh v Vidmu še kako pestro.

Več od njega so vredni le Šeško, Oblak in Bijol

Bo Sandi Lovrić lahko uresničil sanje in zastopal slovenske barve na Euru 2024? Foto: R. P. Lovrićeva tržna vrednost po oceni Transfermarkta znaša kar devet milijonov evrov. Višjo od njega, kar zadeva slovenske reprezentante, imajo le mladi napadalec Leipziga Benjamin Šeško (40 milijonov evrov), ki se je v soboto osmič v tej sezoni vpisal med strelce v nemški bundesligi in zadržal zavidljivo strelsko formo, vratar Atletica Jan Oblak (30), ki ga v sredo čaka prvi četrtfinalni obračun lige prvakov z Borussio Dortmund, ter Lovrićev klubski soigralec Jaka Bijol (10), obrambni steber slovenske reprezentance Udineseja, ki je v ponedeljek z Interjem odigral vso tekmo.

Korošec je imel to sezono velike težave z zdravjem. Zaradi poškodbe levega stopala je bil odsoten kar nekaj mesecev, a se na začetku spomladanskega dela vrnil na zelenico. Zdaj bi lahko podobna usoda čakala Lovrića. O tem, kako huda je poškodba, bo več razkril podroben zdravstveni pregled. Selektor Matjaž Kek in njegovi sodelavci držijo pesti, da bo postregel s čim bolj spodbudnimi novicami, saj Lovrić s svojim potencialom in znanjem predstavlja pomembno orožje za slovensko izbrano vrsto.

Sloveniji pomagal do odmevne zmage nad zvezdniško Portugalsko

S Portugalsko je na položaju, ki je bil v zaključku kvalifikacij za Euro rezerviran za Jana Mlakarja, zaigral v začetni postavi slovenske reprezentance. Foto: Guliverimage Nekdanji mladi reprezentant Avstrije, ki je konec marca dopolnil 26 let, je slovenski dres oblekel 33-krat in dosegel štiri zadetke. Rodil se je v Avstriji, je nogometni otrok graškega Sturma, njegova starša pa sta Hrvata, a sta v preteklosti živela tudi v Sloveniji in vzljubila deželo na sončni strani Alp. Vzljubil jo je tudi Sandi, ki je za Slovenijo nazadnje zaigral prejšnji mesec na domačem spektaklu s Portugalsko (2:0), ko je gostiteljem pomagal do odmevne zmage nad Cristianom Ronaldom, Joaom Felixom in druščino.

S Portugalci je zaigral v začetni postavi, po dvoboju pa zmago postavljal ob bok tisti nad Hrvaško, ko je leta 2021 v praznih Stožicah (1:0) premagal svojega vzornika Luko Modrića in dosegel zmagoviti zadetek. To je bila sploh prva zmaga Slovenije nad Hrvaško, takratno svetovno podprvakinjo, ki je leto dni pozneje na svetovnem prvenstvu v Katarju osvojila tretje mesto.

Kako dolgo bo Sandi Lovrić odsoten z igrišč? Njegov Udinese po porazu z Interjem na lestvici ostaja na 15. mestu, pred 18. Frosinonejem ima le dve točki prednosti. Foto: Guliverimage

Prve besede trenerja Udineseja Gabrieleja Cioffija ne vlivajo veliko optimizma. Spregovoril je o tem, kako se je Lovrić z reprezentančne akcije vrnil utrujen, tako da mu je po njej omogočil še malce dodatnega počitka, a tudi o tem, kako bi ga lahko Udinese po poškodbi na tekmi z Interjem izgubil za dalj časa.

Pogrešal bo tudi Francoza Thauvina, za katerega upa, da bi se lahko vrnil po nekaj tednih. O tem, kako dolgo bi bil lahko odsoten Lovrić in kakšna je njegova usoda glede morebitnega nastopa na vrhuncu kariere, Euru 2024 v Nemčiji, bodo tako več kaj kmalu povedali zdravniki v Italiji.