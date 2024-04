Dobra novica za Srbijo in Ronalda, veliko manj za slovenske branilce

Ko si je Aleksandar Mitrović konec prejšnjega tedna poškodoval mišico na tekmi prvenstva Savdske Arabije, prve novice pa niso bile preveč optimistične, so bili nogometni navijači Srbije zelo zaskrbljeni. Spomnili so se na ponesrečene nastope orlov na SP 2022, na katerem so najboljša napadalca (Mitrović in Vlahović) ovirale zdravstvene težave. Bali so se, da bo moral strelski rekorder izpustiti Euro 2024, a so nato iz Azije prišle spodbudnejše novice. Klub Al Hilal je sporočil, da bo izkušeni Srb odsoten šest tednov. S tem je bolj ali manj že postalo jasno, da si bo naslov najboljšega strelca zagotovil Portugalec Cristiano Ronaldo.

Ni ga še bilo srbskega nogometaša, ki bi v članskem državnem dresu dosegal zadetke tako pogosto kot Aleksandar Mitrović. Čeprav je star "komaj" 29 let in namerava igrati nogomet še dolgo, se že lahko pohvali s statusom srbskega strelskega rekorderja. Za orle je zbral 89 nastopov, med strelce pa se je, blesti zlasti v igri z glavo, vpisal že 57-krat. Dvakrat je zatresel tudi mrežo, ki jo je branil Jan Oblak. Obakrat leta 2022 v ligi narodov.

Srbski strelski rekorder Aleksandar Mitrović se je jeseni leta 2022 vpisal med strelce tudi na gostovanju v Ljubljani. Foto: Guliverimage

Najprej v Beogradu, kjer so Srbi nadigrali Kekove izbrance kar s 4:1, nato pa še v Ljubljani, kjer so v Stožicah prevladovali srbski navijači, a se jim je smejalo le v prvem polčasu, ki so ga dobili z 2:0. Tudi po zaslugi zadetka srbskega strelskega kralja Mitrovića. V nadaljevanju pa je sledil preobrat, Slovenija je izenačila na 2:2 in naznanila lepše obdobje reprezentančnega nogometa, ki je doživel nesluten vrhunec z uvrstitvijo na Euro 2024.

Ples kroglic v Hamburgu je nato odločil, da se bosta na evropskem prvenstvu ponovno srečali Srbija in Slovenija. V "balkanskem derbiju", kot je dvoboj napovedal srbski selektor Dragan Piksi Stojković, bosta obračunali 20. junija v Münchnu. Zato bi morebitna odsotnost Mitrovića, gonilne sile srbskega napada, na katerega se lahko njegovi soigralci skoraj vedno zanesejo, predstavljala velik udarec za Srbijo, hkrati pa tudi olajšanje za slovensko obrambno vrsto, ki se zaveda, kakšne težave jim lahko predstavlja 29-letni napadalec.

Al Hilal do naslova brez poraza?

Al Hilal je v tej sezoni nedotakljiv v prvenstvu Savdske Arabije. Bo ohranil takšen status tudi brez Mitrovića? Foto: Reuters Nogometni otrok Partizana se je od leta 2015 dokazoval na Otoku, kjer je blestel zlasti v dresu Fulhama, lani pa se je na presenečenje številnih odločil za selitev v Savdsko Arabijo. Sledil je trendu, ki je okužil marsikaterega zvezdnika, med njimi tudi Cristiana Ronalda, Neymarja, Karima Benzemaja, Sadia Maneja, njegovega rojaka Sergeja Milinkovića Savića in še bi lahko naštevali, ter sprejel ponudbo bogatega kluba Al Hilal. Z njim mu gre vse prej kot slabo. V prvenstvu Savdske Arabije je tako prepričljiv, da je v 25 krogih izmed maksimalnih 75 osvojil kar 71 točk in ima pred najbližjim zasledovalcem Al Nassrom, pri katerem izstopa Ronaldo, kar 12 točk prednosti.

Ker je do konca le devet krogov, bodo izbranci portugalskega stratega Jorgeja Jesusa zelo težko izpustili iz rok priložnost, da osvojijo državni naslov in pokvarijo načrte slovitemu Ronaldu. Čeprav so že med sezono zaradi poškodbe kolena ostali brez prvega zvezdnika Neymarja, jih to ni pretirano zmotilo. Še vedno so neporaženi, v zasedbi pa je poleg Milinkovića Savića, Portugalca Rubena Nevesa, ki je nedavno gostoval na prijateljski tekmi v Ljubljani in izgubil proti Sloveniji (0:2), maroškega vratarja Yassineja Bounouja, Senegalca Kalidouja Koulibalyja, Brazilca Renana Lodija, nekdanjega soigralca Jana Oblaka pri madridskem Atleticu, njegovega rojaka Michaela ter še enega Brazilca, napadalca Malcoma, dolgoletnega zvezdnika Zenita iz St. Peterburga, ter kopice domačih reprezentantov, članov edine izbrane vrste, ki je na SP 2022 v Katarju premagala poznejšega prvaka Argentino, izstopal zlasti Mitrović.

Ronaldo že lahko proslavlja naslov najboljšega strelca

Cristiano Ronaldo je na odlični poti, da si zagotovi naslov najboljšega strelca prvenstva Savdske Arabije. Foto: Reuters Srbski rekorder je v tej sezoni dosegel kar 22 zadetkov, a vseeno ni prvi strelec prvenstva. To je vendarle superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je po nedavnem ''hat-tricku'', ki ga je dosegel le nekaj dni po vrnitvi iz Ljubljane, že pri 26 zadetkih. Ko pa si je Mitrović na zadnji tekmi, Al Hilal je s 4:3 odpravil Al Šabab, poškodoval mišico, je bila nogometna javnost v Srbiji zelo zaskrbljena.

Mitrović je v izjemni formi, proti Al Šababu je do 34. minute, ko je moral predčasno z igrišča, dosegel kar dva zadetka. Ker so prve informacije z Arabskega polotoka poročale o tem, da bi lahko nekdanji golgeter Fulhama počival najmanj štiri mesece, so se srbski navijači že spogledovali s črno mislijo, da bi lahko izpustil največji letošnji nogometni spektakel.

📄 أوضحت الأشعة التي أجراها لاعب #الهلال "ألكساندر ميتروڤيتش" تعرّضه لإصابة في العضلة الخلفية؛ سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لستة أسابيع pic.twitter.com/XVr5OCQGax — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 1, 2024

Nato pa je Al Hilal sporočil novico, po kateri so bili lahko bistveno boljše volje. Srbski napadalec naj bi namreč zaradi poškodbe stegenske mišice manjkal šest tednov. Oziroma poldrugi mesec. To pa pomeni, da bo zagotovo nared do Eura 2024. To je dobra novica za Srbijo, veliko manj pa za slovenske branilce, katerim je leta 2022 že povzročal obilico preglavic. To pa je po svoje tudi dobra novica za Ronalda, saj je s tem iz igre za naslov najboljšega strelca prvenstva Savdske Arabije izpadel njegov najbližji zasledovalec.

Na zelenice bi se lahko vrnil sredi maja. Foto: Reuters

Pred tretjim najboljšim strelcem, to je Maročan Abderrazzaq Hamed-Allah (Al Ittihad), ki je bil sicer najboljši strelec v prejšnji sezoni, ima CR7 že osem, pred naslednjim, klubskim soigralcem Brazilcem Talisco (Al Nassr), pa že deset zadetkov prednosti.

Nasmiha se jim celo trojna krona!

Aleksandar Mitrović si je konec prejšnjega tedna poškodoval stegensko mišico. In to na tekmi, na kateri je do 34. minute dosegel kar dva zadetka. Foto: Reuters Trener Jesus, ki pelje Al Hilal proti izjemnemu podvigu, saj bi lahko osvojil prvenstvo brez enega samcatega poraza, vseeno opozarja, da bo brez Mitrovića zelo težko. ''Za igralca, kot je Mitrović, nimamo enakovredne menjave. Na drugih igralnih položajih si jih lahko privoščimo, na njegovem pa ne,'' je portugalski strateg pojasnil, kako težko bo ponoviti tako uspešen niz rezultatov brez pomoči srbskega napadalca s številko 9.

Al Hilal bi lahko sicer v tej sezoni osvojil kar trojno krono. Poleg domačega prvenstva se poteguje še za dve lovoriki. Konec meseca ga čaka polfinalni dvoboj kraljevega pokalnega tekmovanja, ko se bo pomeril proti Al Ittihadu (drugi polfinalni par je Al Nassr – Al Khaleej), za razliko od Ronalda pa Al Hilal vztraja še v igri za azijski naslov. V azijski ligi prvakov se je prebil v polfinale, kjer ga čaka Al Ain iz ZAE. Ravno tisti klub, ki je po dramatičnem razpletu v četrtfinalu izločil Ronaldov Al Nassr. Ker bosta polfinalni tekmi odigrani še ta mesec, Mitrović ne bo mogel pomagati soigralcem. Podobno velja tudi za polfinale domačega pokala, veliko vprašanje pa je tudi, ali bi lahko v tej sezoni še odigral kakšno tekmo v prvenstvu Savdske Arabije, ki se bo končalo 23. maja.

"Mitre" je velik ljubljenec srbskih nogometnih navdušencev po vsem svetu. Tako je bilo na nekdanjem gostovanju na Cipru, na katerem je sicer zapravil najstrožjo kazen. Foto: Reuters

Kmalu zatem pa se bo 24 udeležencev evropskega prvenstva v Nemčiji že počasi začelo pripravljati na poletni vrhunec, ki bo v domovini klobas in piva potekal od 14. junija do 14. julija. Na njem bo, kot kaže, sodeloval tudi Mitrović. Prvič v karieri, ko je govora o evropskem prvenstvu. Podobno pa velja tudi za vse Kekove izbrance, zato bi vse, ki že nestrpno odštevajo dneve do začetka Eura v Nemčiji, še toliko bolj potrlo spoznanje, da bi morali zaradi zdravstvenih težav izpustiti turnir, o katerem so sanjali že kot otroci. Srbski navijači so si lahko po zadnji novici Al Hilala oddahnili, zdaj pa držijo pesti, da bo "Mitre" okreval tako uspešno, da bo na Euru že v takšni formi, s katero je v zadnjem obdobju zadeval tako za klub kot tudi za reprezentanco.