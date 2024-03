Prometna nesreča mu je spremenila življenje, nato je v Celju našel mir

Kariere vrhunskih športnikov sestavljajo vzponi in padci. O tem lahko ogromno pove Aljoša Matko. Najbolj vroči napadalec 1. SNL spretno trese mreže v dresu Celja, s katerim se mu nasmiha naslov prvaka. Še nedolgo nazaj pa ni bilo vse bajno. Belokranjec se je po hudi prometni nesreči v okolici Črnomlja (2021), le nekaj tednov po odmevnih predstavah na Euru do 21 let, znašel v stresnem položaju. Spanec je postal nemiren, na igrišču ni več pokazal tistega, kar zna. A so sledili boljši časi. V Celju je našel mir in začel igrati bolje, ovadba, da je bil kriv za nesrečo, pa je bila zavržena. Zdaj igra v življenjski formi in je najboljši strelec 1. SNL.

Leta 2021 je bila dežela na sončni strani Alp priča zgodovinskemu privilegiju. Skupaj z Madžarsko je gostila evropsko prvenstvo nogometašev do 21 let. Mlada slovenska reprezentanca je zaigrala na treh tekmah. Osvojila je eno točko, remizirala je proti Češki (1:1), edini zadetek pa je dosegel Aljoša Matko. Takrat smo z njim opravili intervju, v katerem ni skrival sreče.

Tako je zadel v polno na Euru do 21 let v Sloveniji in poslal srček dekletu ter mami. Foto: Reuters

Le nekaj tednov pozneje pa je prišlo do prometne nesreče, ki je marsikaj spremenila. Javna ugibanja o tem, kdo je bil kriv za nesrečo, mu niso prizanašala. Zavirala so ga in obremenjevala na igrišču. "Na svoji koži sem občutil, kako je to, ko se ti dogajajo še druge stvari, ki niso povezane z nogometom. Seveda vplivajo nate. Tvoja glava ni "poštimana", na igrišču stvari ne stečejo v pravo smer," je takrat vstopil v obdobje kariere, v katerem na igriščih ni dajal tistega, kar je ocenil, da premore.

Pomagali so mu tudi športni psihologi

Pri 24 letih je izkusil igranje v štirih slovenskih prvoligaških klubih (Bravo, Maribor, Olimpija in Celje), preizkusil se je tudi že v tujini, saj je na Švedskem branil barve Hammarybja. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Pred tem je bil zelo razigran pri Bravu, vse skupaj pa želel ne le ponoviti, ampak še nadgraditi v dresu Maribora. Pri vijolicah pa je igral vedno manj. To ga je motilo, iskal je rešitve, kako naprej. Eno je videl v tem, da se za vsako silo odpravi v tujino. Tako je poleti leta 2021 izbral Švedsko (Hammarby), ki pa se ni izkazala za pretirano dobro rešitev. Prihodnje leto je kot posojen nogometaš švedskega kluba oblekel še dres Olimpije, a tudi pokazal bistveno manj od tega, kar so od njega pričakovali pri zmajih. Na Švedsko se je vrnil z neuresničenim ciljem in nejasno prihodnostjo. Izkazalo se je, da v Skandinaviji zanj ne bo več kruha.

Pisalo se je leto 2022, Matko pa je takrat znova prisluhnil klicu domovine. Odločil se je za Celje in zadel v polno. Poskrbel je tudi za strokovno pomoč, saj so mu k boljšim predstavam pomagali tudi športni psihologi. "Kot napadalec moraš imeti vse urejeno v glavi. Glava je najbolj pomembna. Čutil sem, da bo potrebno nekaj spremeniti. Potreboval sem kar dosti časa, da sem se tako odločil, nato pa poiskal pomoč pri športnih psihologih. Obiskoval sem terapije, ki so mi bile v veliko pomoč. Pomagale so mi, da nisem imel več težav. To je dobrodošlo. Da znaš v nekaj sekundah pozabiti na kakšno napako in jo odmisliti. To so stvari, ki ločijo povprečnega od vrhunskega nogometaša," nam je dejal krilni napadalec Celja, ki je v petek dopolnil 24 let. Vse najboljše, najboljši strelec prve lige!

Lani je bila sprejeta odločitev, kako Aljoša Matko ni kriv za prometno nesrečo pri Črnomlju. Tožilci so zavrgli ovadbo. Foto: www.alesfevzer.com

Po dolgem času je lahko praznoval rojstni dan brez nelagodnih občutkov, ki so ga spremljali vse od tiste prometne nesreče, po kateri se je marsikaj govorilo, pri tem pa sta se huje ranila sopotnika v avtu. "Teh stvari nekako nočem vleči po medijih. Nerad govorim o tem. Temu ne bi več dajal poudarka, to je za mano. Zdaj čakamo, da se zadeva povsem zaključi. Potem bom zelo vesel, saj bo ena skrb manj," pomirjeno čaka na konec primera.

Bilo je moteče, ni bil osredotočen na igrišče

Ko je prvič zapustil Švedsko in se vrnil v Sloveniji ter na presenečenje mnogih oblekel dres Olimpije, sam pri sebi še ni čutil, da je pravi. To je potrdila tudi statistika. Na 15 tekmah je dosegel le en zadetek. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Zdaj se lahko v popolnosti preda le nogometnim izzivom. In pri tem je zelo uspešen. Poraja pa se vprašanje, koliko vsega bi lahko še pokazal pri Mariboru, Hammarbyju in Olimpiji, če mu leta 2021 ne bi športne poti tako pokvarila tista nesreča.

"Da je bila to edina stvar, zaradi katere nisem pokazal vsega, ne bi ravno dejal. Je bil pa to eden od najbolj motečih dejavnikov pri meni, to pa je res. Nisem bil osredotočen na igrišče. Sploh na Švedskem, ko sem se odločil, da na silo zamenjam okolje. Tudi pri Olimpiji, ko sem se prvič vrnil domov, sem pri sebi še čutil, kako nisem pravi. Potem sem si "pošlihtal" glavo in iskal možnost, v kateri bi spet zaživel svojo kariero. Izbral sem Celje. Na koncu sem se odločil pravilno. Zdaj počasi stopnjujem svojo formo," je spregovoril o svojih uspešnih nastopih, s katerih je postal čez noč eden najboljših nogometašev 1. SNL.

Počasi stopnjuje svojo formo. Dejstvo pa je, da je bil zelo dober že na začetku sezone, a je imel nato smolo, da je moral zaradi poškodbe stopalnice kar nekaj mesecev preživeti izven trenažnih procesov. In brez tekem. Zdravniki so mu predpisali kar dolg počitek. Če bi ostal zdrav skozi celotno sezono, bi bilo število njegovih zadetkov verjetno še višje od 12. Ducat golov pa se sliši že zdaj impozantno, saj je v tej sezoni zbral le 18 nastopov. Kaj bi šele bilo, če bi jih denimo 25 …

Odnosi v celjskem klubu na visoki ravni

Prvi mož celjskega kluba Valerij Kolotilo je v knežje mesto privabil številne slovenske nogometaše, ki izstopajo v domačem okolju. Foto: Rok Plestenjak "Vesel sem, da me je moj agent Amir Ružnić predlani prepričal, da pridem v Celje. Sprva nisem bil za to opcijo, hotel sem ostati v tujini in se ne vračati v Slovenijo, a sva le našla skupen jezik," mu je še danes hvaležen, da ga je prepričal v to, da se iz Švedske vrne v domovino in se pridruži ambicioznemu celjskemu klubu, ki je kopičil zlasti zelo kakovostne slovenske okrepitve.

S tistim, kar je doživel po prihodu v knežje mesto, je zelo zadovoljen. Navdušili pa ga niso le finančni pogoji, ki so v celjskem klubu za domače razmere na nadpovprečni ravni, ampak tudi odnos vodilnih ljudi do nogometašev. Zlasti predsednika Valerija Kolotila. "Valerij je pravi gospod. To je dodaten plus za Celje. Vsi vemo, kako imajo za slovenske razmere velik kapital, a kažejo neko resnost, velike stvari za prihodnost. To je resen klub. V njem ni pomemben le denar, ampak tudi odnosi. In ti so na visoki ravni," je vesel, da je izbral ponudbo Celja, s katerim ima sklenjeno pogodbo do leta 2026.

To, kar ima Maribor, bo imel težko kdo drug v Sloveniji

Ko se je dokazoval pri Mariboru, so mu navijači Viole podelili priznanje Vijol'čnega bojevnika. To je prejel leta 2020. Pri 20 letih. Kot najmlajši v zgodovini NK Maribor. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Potegnil je vzporednico med slovenskimi klubi, pri katerih je že igral. Zanimivo je, da so to ravno tisti štirje klubi, ki so v tej sezoni najboljši v Sloveniji. Kdo bi si mislil, da bo med njimi tudi Bravo.

"Bravo si vsako leto postavi stopničko višje. Vesel sem, da jim uspeva. To je klub, kjer sem začel članski nogomet. Doživel pa sem tudi Maribor in Olimpijo. To, kar ima Maribor, bo imel težko kdo drug v Sloveniji. Da imaš navijače na taki ravni. Pri Olimpiji je malce drugačna situacija. Saj so tudi pri njej prisotni navijači, a je veliko odvisno od rezultatov in dogajanja okrog kluba. Kar pa se tiče Celja, sem že pred prihodom vedel, da je to rokometno mesto. Odkar sem tu, pa se stanje obiska na naših tekmah izboljšuje. Zdaj prihaja na nekatere tekme tudi nekaj tisoč gledalcev. Veseli smo, da se to dogaja, to je napredek," si želi, da bi bile tribune še bolj polne, saj se je začelo obdobje v sezoni, v katerem se bodo podeljevale lovorike.

Noče še enkrat na silo v tujino

Čeprav prihaja iz Bele krajine, spremlja tudi celjski rokomet. Ogledal si je tudi zadnjo evropsko tekmo v dvorani Zlatorog. Celjani so jo končali neslavno, še z enim porazom in brez ene samcate točke v celotni evropski sezoni. Upa na boljše čase rokometašev, da bi skupaj osvajali naslove. "Želim si, da bi imeli tudi mi poln stadion, tako kot imajo oni polno dvorano," verjame, da bi lahko, če bi bili v tej sezoni prvaki, šli po stopinjah Olimpije in Mure ter jeseni zaigrali vsaj v skupinskem delu konferenčne lige.

Celjani so na dobri poti, da si zagotovijo naslov slovenskega prvaka, s tem pa tudi lažjo možnost do dolge evropske jeseni. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Je pa vprašanje, ali bo takrat Matko sploh še v Sloveniji. Kot najboljši strelec tekmovanja, za zdaj si to deli z napadalcem Maribora Arnelom Jakupovićem, bi si lahko poleti prislužil kar nekaj ponudb iz tujine. "Hočem napredovati. Bomo videli, kako bo z menoj. Najprej bo treba odigrati do konca sezone, ostati zdrav, poleti pa bomo videli, kako se bodo stvari odvijale. Je pa res, da nočem še enkrat na silo v tujino. Enkrat sem se že opekel. Raje bom počakal na pravo opcijo, čeprav je res, da je težko prepoznati, ali je prava ali ne. Mogoče pa je tudi bolje ostati v Celju, kdo ve," je po manj uspešni epizodi na Švedskem postal bolj previden.

V torek proti Ronaldu, v soboto proti Aluminiju

Žan Karničnik (desno), nogometaš Celja, je že dolgo standarden član slovenske reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com Jeseni je igral že v življenjski formi, a je njegovo pot prekinila poškodba stopalnice. In to ravno takrat, ko se je septembra znašel na seznamu selektorja Matjaža Keka, tako da je postal tudi članski reprezentant. "Kmalu za tem se mi je pripetila poškodba. Sem pa vesel, da sem bil tisti dve tekmi zraven fantov. Vesel sem za njih, spremljam dogajanje in navijam za njih na vsaki tekmi," je užival, ko je bil član reprezentance na tekmah s Finsko in San Marinom.

Ta teden je komaj čakal, da se na treninge v Celje vrne Žan Karničnik, da mu bo lahko povedal vse, kar je izkusil na spektakularni tekmi proti Portugalski. "Takoj sva se pošalila in podajala nevsakdanje primerjave. Kako je v torek igral proti Joau Felixu in Cristianu Ronaldu, v soboto pa bo proti Aluminiju. Pa ni mišljeno nič poniževalnega do Kidričanov," je izpostavil zanimivo primerjavo med portugalskima zvezdnikoma ter klubom iz Kidričevega, ki se v 1. SNL poteguje za obstanek.

Aljoša Matko je v tej sezoni na prvoligaških zelenicah dosegel že 12 zadetkov. Na lestvici najboljših strelcev si deli prvo mesto z Arnelom Jakupovićem. Foto: www.alesfevzer.com

Kar se tiče njegove stopalnice, je zdaj zaceljena. "Notri imam vijak, tako da se mi ne bi smelo nič zgoditi. Sem pa potreboval kar nekaj časa, prisoten je bil pač strah, da sem se vrnil. Po kakih naporih je včasih prisotna tudi bolečina, a me ne moti. Važno je le, da sem se vrnil," je vesel, da je tako hitro našel pot do strelske forme. Na zadnjem gostovanju je tako mrežo Kopra zatresel kar trikrat!

Če ga ne bo na Euru, ga to ne bo potrlo

Tako sta Vanja Drkušić in Aljoša Matko, belokranjska soseda, zaploskala lanskoletni zmagi Slovenije v kvalifikacijah za Euro 2024 v San Marinu. Foto: www.alesfevzer.com Kako pa se je lani vklopil v člansko reprezentanco? "Brez težav. Fantje so vrhunski, čuti se povezanost. Čutiš, da si na pravi poti. To se je tudi pokazalo z uvrstitvijo na Euru in da kažejo dobro sliko reprezentance, ki ve, kje so njene moči in jih s pridoma izkoriščajo."

Ker je bil takrat novinec, je sledil reprezentančni krst. Pri večerji je moral zapeti pesem. Izbral je dinamično, ki gre hitro v ušesa. "Tako z Balkana, ki se tudi največ posluša," je pohvalil "didžeja" v reprezentanci, to je že nekaj časa Jasmin Kurtić. Njegov sosed iz Bele krajine, dobra duša članske reprezentance v slačilnici. "Poznava se. Ko sem začenjal svojo pot, mi je tudi svetoval, kako naprej," je pojasnil, kako se s Kurtićem poznata že dolgo.

V torek je dvoboj med Slovenijo in Portugalsko spremljal po televiziji. Bo tako tudi poleti, ko se bo začel Euro v Nemčiji? "Želje vsakega nogometaša, ne le mene, ampak tudi ostalih, so, da bi bil zraven na tem Euru. A tudi če me ne bo, me to ne bo nič potrlo. Delal bom naprej in upal na nove vpoklice," bi se seveda rad pridružil Kekovi četi, a se zaveda hude konkurence.

V izbrani vrsti je pustil nanj izjemen vtis mlajši stanovski kolega Benjamin Šeško. Foto: www.alesfevzer.com

"V napadu je zelo velika. A nimaš kaj, vsak se bori zase, vsak v klubu daje vse od sebe. Vsak si želi igrati za reprezentanco, na koncu pa to odloči selektor. Skupni cilj je osvojiti čim več točk na Euru. Kar se tiče napadalcev, pa najbolj izstopa Šeško. Je eden redkih, ki se je prebijal v tujini že brez izkušenj iz 1. SNL. Kapo dol glede tega. Vsako leto bo na vse višji ravni. Le vprašanje časa je, kdaj bo spet opravil nov prestop. Če bo zdrav, smo lahko v Sloveniji glede špice mirni za 10 ali še več let," je pohvalil 20-letnega napadalca Benjamina Šeška, od nedavno tudi slovenskega nogometaša z najvišjo tržno vrednostjo na svetu.

Sancho in Foden sta ga navdušila Phil Foden spada med najboljše igralce Manchester Cityja in angleške reprezentance. Foto: Reuters Njegov klubski soigralec Karničnik je zaigral proti slovitemu Ronaldu, se izkazal, in tudi sodeloval pri tisti čudoviti slovenski akciji, ki jo je Adam Gnezda Čerin kronal z zadetkom za 1:0. Kdo pa je bil njegov najbolj slovit tekmec, s katerim se je pomeril v karieri? Na odgovor ni bilo potrebno dolgo čakati. ''To sta Jadon Sancho in Phil Foden. Merili smo se v mlajših kategorijah. Zanimivo je, kako so lahko tako različne poti v nogometu. Takrat smo se fantje, zbrani iz slovenske lige, dobro kosali z njim, zdaj pa ju gledaš v ligi prvakov. Že takrat se je videlo, da sta druga dimenzija, pravi klasi in je samo vprašanje, kdaj bosta na veliki sceni,'' je omenil mlada Angleža, s katerima se bo Slovenija na Euru pomerila 25. junija v Kölnu.

Presrečen, da je na vrhu strelcev

Ko je na zadnjem gostovanju v 1. SNL trikrat zatresel mrežo Kopra, je za nagrado prejel žogo. Foto: www.alesfevzer.com Slog igre celjskega kluba mu odgovarja. Tudi s soigralci se je dobro ujel.

"Ko sem prišel v Celje, nisem bil v najboljši formi. Hotel sem čimprej uloviti tekmovalni ritem. No, pa se je dobro videla ta povezanost znotraj kluba. Že prejšnjo sezono sem imel dobre predstave, letos pa jih še nadgradil." To potrjujejo tudi številke, saj je z 12 goli prvi strelec lige. "Dobro sem vstopil v sezono, zabil hitro nekaj golov, nato pa me je ustavila poškodba. V glavi sem ostal trden, si govoril, kako se moram čimprej pozdraviti. Najbolj mi je pomembno, da sem v glavi ohranil samozavest. Zato sem presrečen, da sem nakljub vsem tekmam, ki sem jih izpustil zaradi poškodbe, spet na vrhu strelcev."

Naslov državnega prvaka je proslavljal že z Mariborom, a je bil takrat še premlad, da bi dočakal resnejšo priložnost. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Na vrhu je tudi Celje. Ni jih malo, ki pravijo, da imate najboljši igralski kader v državi in najboljšo klop. Zaradi tega čutite pritisk, saj bi vse drugo kot naslov prvaka verjetno predstavljajo neuspeh? "Vsi v klubu hočemo biti prvi. Moraš pa biti vajen igrati s tem pritiskom. Eni se znajdejo, drugi ne. Kot ekipa pa smo se znašli. Do konca ni več veliko. Moramo samo že zadržati prednost," verjame, da bo čez dva meseca v Celju proslavljal kanto. Prvak je bil že z Mariborom, a je bil v tisti sezoni (2018/19) še premlad, da bi kaj igral.

"Bolje za njih, da mi ne žvižgajo"

V jesenskem delu je užival v delu z Albertom Rierom. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Zaradi pogostih menjav se znajde pogosto na tapeti navijačev nekdanjih klubov. To, da je uspešno zastopal barve Brava, nobenega ne moti. To, da pa je kot vijol'čni bojevnik šel k Olimpiji, pa v Mariboru niso prijetno sprejeli. Podobno kot v Ljubljani, ko se zdaj vrača v Stožice v dresu Celja. "Že večkrat sem omenil, da sem tak tip, da me to še bolj motivira. Zato je bolje za njih, da mi ne žvižgajo, saj drugače igram bolje," je odvrnil v resnem tonu.

Danes ga čaka prvoligaški izziv. Na papirju dokaj enostaven, a nas je večkrat opozoril, kako je to varljivo. V Celje namreč prihaja Aluminij, ravno tisti klub, ki je jeseni prekinil izjemen niz Alberta Riere in ga kot prvi premagal v 1. SNL. In to v gosteh. "To so tekme, na katerih nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Veš, da si favorit, a ti včasih ne steče kot je treba. Potem je vse možno. A če bomo pravi, ne bi smelo biti velikih težav," verjame, da bodo pokazali več od gostov iz Kidričevega in z novo zmago storili pomemben korak k osvojitvi naslova.

Izbranci Damirja Krznarja se bodo danes pomerili z Aluminijem. Dvoboj se bo začel ob 17.30. Foto: www.alesfevzer.com

Štajersko obarvan dvoboj na stadionu Z'dežele se bo začel ob 17.30, po njem pa se bo sklenil 28. krog. Celjani upajo, da bodo po njem zadržali visoko prednost pred Olimpijo, izraženo z dvomestno prednostjo.