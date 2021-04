Huda prometna nesreča slovenskega reprezentanta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na cesti Metlika - Črnomlj v smeri Vranovič se je malce po 19. uri zgodila hujša prometna nesreča, v kateri je bil udeležen tudi napadalec mlade slovenske izbrane vrste do 21 let in NK Maribor Aljoša Matko, poroča spletni portal 24 ur.