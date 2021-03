Okrnjena zasedba začela priprave na vrhunec sezone: Velik izziv

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je danes v Mariboru začela priprave na domače evropsko prvenstvo. Uvodnega zbora se je zaenkrat udeležilo devet nogometašev iz slovenske lige, ki so uspešno prestali testiranje na prisotnost novega koronavirusa. Preostali fantje bodo na zbor prišli postopoma, saj imajo še klubske obveznosti.

Med tistimi, ki so si že danes nadeli reprezentančno opremo, je bil tudi Aljoša Matko, ki blesti v dresu Maribora. "Danes smo se zbrali v okrnjeni zasedbi, saj čakamo še nekatere fante, da opravijo zadnje klubske obveznosti. Komaj čakamo, da začnemo in da že danes opravimo en dober trening," se veseli prvih izzivov Matko, ki se v pripravljalni bazi mlade slovenske reprezentance počuti domače.

"Zagotovo je dejstvo, da se pripravljamo in tudi igramo v Mariboru dodaten plus zame, saj poznam igrišče. Zame je to nekaj posebnega in upam, da bo to pomenilo tudi uspešne predstave na njem," razloži hitri napadalec, ki je prepričan da se Slovenija proti Španiji, Italiji in Češki ne bo samo branila, temveč bo iskala tudi svoje priložnosti za zadetek.

Maksimalno izpolniti naloge selektorja

Atraktivni napadalci tekmecev, ki igrajo v najmočnejših ligah, predstavljajo izziv za Igorja Vekića. Vratar Brava se namreč želi kosati z najboljšimi.

"To je izziv, saj je potrebno pokazati svoje sposobnosti in znanje tudi proti najmočnejšim," pravi Vekić, ki bi se v Ljudskem vrtu rad postavil po robu Pedriju, a je bil ta vpoklican v člansko reprezentanco Španije.

Tudi Vekić meni, da bi poznavanje terena lahko predstavljalo določen plus za Slovenijo na tekmah skupine B.

"Igralci iz slovenske lige dobro poznamo Ljudski vrt in celjsko Areno, saj redno igramo na teh prizoriščih ligaške tekme. Mislim, da moramo vsako tekmo jemati posebej. Moramo biti zbrani, predvsem pa maksimalno izpolniti naloge, ki nam jih bo naložil selektor," je še dejal Vekić, vesel priložnosti za dokazovanje na tako velikem turnirju.