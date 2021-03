Vroča uvertura v spektakel leta. Zahović ostro nad Ačimovića.

Zlatka Zahovića, najboljšega strelca v zgodovini Slovenije, njenega nekdanjega selektorja Bojana Prašnikarja in nekdanjega selektorja mlade reprezentance Branka Zupana smo poprosili za komentar seznama in možnosti mlade izbrane vrste, ki jo pod vodstvom Milenka Ačimovića čaka domače evropsko prvenstvo do 21 let.

Milenko Ačimović je sprejel odločitev, ki je pričakovano dvignila veliko prahu. Foto: STA

Danes je Milenko Ačimović razkril imena 23 nogometašev, na katere bo računal na zgodovinskem dogodku za slovenski nogomet. Največjim nogometnim tekmovanju na slovenskih tleh do zdaj, evropskem prvenstvu do 21 let na domačih tleh, na katerem Slovenijo že čez devet dni čaka prva tekma, spektakel proti Španiji. Potem se bo v skupinskem delu pomerila še s Češko in Italijo.

Novopečeni selektor mlade slovenske reprezentance, za katerim sta šele dve tekmi, v prijateljskih obračunih je remiziral z Nemčijo (1:1) in Rusijo (1:1), na seznam ni uvrstil napadalca Jana Mlakarja, ki je odigral pomembno vlogo pri menjavi prejšnjega selektorja Primoža Glihe, ta je moral oditi po tem, ko se mu je uprla garderoba. Kot takratni kapetan jo je predstavljal prav 22-letni strelec osmih prvenstvenih golov v tej sezoni, ki ga v reprezentanci ni bilo niti na zadnjih dveh prijateljskih tekmah, brez selektorjevega vabila pa je ostal tudi zdaj.

Kaj o tem in o možnostih Slovenije na prihajajočem spektaklu pravijo naši sogovorniki?

Zlatko Zahović: Sem presenečen in žalosten

Foto: Matjaž Vertuš "Ne razumem vprašanja. Mlakarja ni na seznamu? Zelo presenečen. In tudi žalosten. To ni nogometna zgodba. Ne, to ni odločitev Nogometne zveze Slovenije. To je odločitev Milenka, ki je brez hrbtenice. Milenka imam najraje na svetu, ampak mislim, da je hrbtenico vseeno treba imeti.

Mlakar je eden najboljših mladih igralcev v Evropi. Imel sem ga v Mariboru. Top dečko, top igralec. Kako se ti lahko zgodi, da ne pokličeš kapetana? Nemogoče. Če hočeš biti uspešen, moraš imeti hrbtenico. Žalosten sem. Pa ne zaradi Mlakarja, ampak zaradi Ačimovića. Trener, ki dela po nareku, ne more biti trener. Žal mi ga je. Imam ga rad. To je nemogoče. Udarec pod pasom. Milenku želim vse najboljše, a mu sporočam – če hočeš biti uspešen, moraš imeti hrbtenico.

Pač, fant je drugačen, pa to pomeni, da je slab? Moraš imeti velika 'jajca', da narediš to, kar je naredil on pod vodstvom Glihe. Mlakar je top fant in top nogometaš. To me zelo moti. To ni problem Nogometne zveze Slovenije, ampak problem naše družbe. Če si drugačen, si takoj problematičen. Pa to ni res. Namesto, da bi to drugačnost izkoristili. Zakaj je Maribor igral s Chelseajem 1:1? Zato, ker smo bili drugačni. Zelo sem žalosten. Mlakarju pošiljam človeški objem.

Imamo top reprezentanco. To je najboljša mlada reprezentanca v zgodovini Slovenije. To sploh ni sporno. Nismo favoriti, a smo lahko evropski prvaki, ampak na evropsko prvenstvo stopamo z levo nogo."

Bojan Prašnikar: Selektor ima v glavi svoj koncept

Foto: Reuters "Selektor ima v glavi svoj koncept, v katerem glede na slabšo formo ne vidi Mlakarja. To je to. Drugo je težko komentirati. Res je, da gre za nogometaša, ki je v določenem obdobju izstopal v tej generaciji. Pred tako pomembnim dogodkom, kot je pred nami, moramo razmišljati predvsem, kako sestaviti najmočnejšo ekipo. Vsak pa ima svoje poglede.

Slovenija je v zahtevni skupini, tako da ne moremo govoriti, da smo favoriti. Pa čeprav igramo doma. Čaka nas velik test. Fantje, ki povečini igrajo v slovenski ligi, bodo videli, kje so v primerjavi z mednarodno sceno. Težko je povedati, kako dobri smo. Imeli smo malo tekem. To mora biti velik izziv za selektorja. Ne sme pa nas zavesti tekma proti Nemčiji, ki smo jo odigrali zelo solidno. Ena tekma ni pokazatelj. Bomo videli. Čakajo nas eminentni nasprotniki."

Branko Zupan: Milenko je ocenil, kdo je v formi

Foto: Vid Ponikvar "Pogledal sem si seznam. Mislim, da se je Milenko dobro poglobil in ocenil, kdo je v formi. Kdo ustreza njegovemu konceptu, ki ga vidi kot pravega. Zakaj ni Mlakarja, ne vem. To veliko bolje vedo ljudje na zvezi in še kdo. Sigurno pa je, da gre za nogometaša, ki je lahko konkurenčen v tej zasedbi.

Glede skupine lahko povem, da nas čaka zahtevno delo. Španija je favorit prvenstva. Češko dobro poznam. Igra dober, trd nogomet. Čehi so zelo atraktivni, a proti njim lahko upamo na uspeh. Morali pa bomo biti zelo agresivni. Italija je taktično zelo zrela. Sloveniji želim, da uspe, ne bo pa lahko. Všeč mi je, da je selektor Ačimović, ki je nogometna duša. Dobro je, da so v reprezentance vpeti ljudje iz nogometa. Na samo selektorji, ampak tudi ljudje okoli njih.