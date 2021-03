Ačimović prečrtal Mlakarja za Euro, Španci brez najdražjega dragulja

Seznam slovenske reprezentance do 21 let za Euro

Selektor mlade slovenske izbrane vrste Milenko Ačimović je izbral 23 izbrancev, ki bodo zastopali barve Slovenije na bližajočem se evropskem prvenstvu do 21 let. Na seznamu ne manjka tako mladih nogometašev iz klubov Prve lige Telekom Slovenije kot tudi nekaterih, ki si že služijo kruh v tujini, na seznamu pa ni nekdanjega kapetana Jana Mlakarja, posredno vpletenega v spor, zaradi katerega je lani selektorski stolček ob udarnih kritikah varovancev zapustil Primož Gliha.

Seznam Slovenije za Euro do 21 let:

Kmalu se bo začelo zares. Največji večtedenski nogometni dogodek, ki je kdajkoli potekal v tem delu Evrope, se bo začel 24. marca. Takrat se bosta na otvoritvenem srečanju v Ljudskem vrtu, žal bodo tribune prazne, tako bo tudi na vseh preostalih tekmah evropskega prvenstva v Sloveniji in na Madžarskem, udarili Slovenija in Španija.

Izbranci Milenka Ačimovića se bodo pomerili z branilci naslova, ki prihajajo na sončno stran Alp z zasedbo, polno znanih in spoštovanih imenih, skupna vrednost ekipe presega 150 milijonov evrov, bila pa bi še višja, če selektor španske reprezentance Luis Enrique danes ne bi prvič na seznam kandidatov za začetek kvalifikacij za SP 2022 uvrstil dragulja zvezne vrste Barcelone, šele 18-letnega Pedrija.

Mladi adut Barcelone Pedri se je prvič v karieri znašel na seznamu kandidatov za nastop v članski reprezentanci Španije. Luis Enrique ga je uvrstil na seznam, tako da 18-letnega asa ne bo v Slovenijo. Foto: Guliverimage

"To je ena velika nevarnost za Slovenijo manj. Pedri je zagotovo ključni mož te reprezentance, imajo pa Španci še 22 igralcev, ki so sposobni odigrati vrhunsko, kar so tudi že dokazali. Igramo proti prvakom, ki so najboljši v tej konkurenci, a moramo gledati nase. V dresu slovenske reprezentance sem doživel marsikaj. Bili smo že v podobnem položaju, a smo znali s pravim pristopom dobiti tudi kakšno takšno tekmo ali pa se uvrstiti na kakšno tekmovanje."

Da bo španska reprezentanca močna tudi brez Pedrija, dokazuje seznam preostalih mladih nogometašev. Na seznamu sta denimo tudi Brahim Diaz (Milan) in Riqui Puig (Barcelona), selektor Luis de la Fuente pa bo računal na igralce, ki že bolj ali manj redno nastopajo v močnem španskem prvenstvu.

Prioriteta je A reprezentanca

Jan Mlakar kljub štirim zadetkom, ki jih je dosegel v spomladanskem delu Prve lige Telekom Slovenije, ne bo nastopil na evropskem prvenstvu do 21 let. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Slovenski selektor je na seznam 23 kandidatov, ki bodo tekmovali v skupini s Španijo, Češko in Italijo, uvrstil 15 nogometašev, ki nastopajo v domačem prvenstvu.

''Zadnja tri meseca sem se s tem veliko ukvarjal. Izhodiščni točki sta mi bili novembrski tekmi z Nemci in Rusi, imamo sedem novih imen, sem se veliko pogovarjal s selektorjem Kekom (Adam Gnezda Čerin in Dejan Petrović bosta tako v prihodnjih tednih z mlado, ne pa člansko izbrano vrsto). Zavedamo se, da je prioriteta A reprezentanca, s fanti pa vemo, kakšna priložnost nas čaka. S fanti, katere sem vpoklical, sem že nekaj časa v stiku. O njih sem razmišljal. Prepričan sem, da vedo, za kaj se gre in kakšna priložnost je to za njihove kariere," je pojasnil Ačimović in osmoljencu, poškodovanemu zveznemu igralcu Olimpije Vitji Valenčiču, zaželel čimprejšnje okrevanje. "Bil je v mojem načrtu, dobro ga poznam, in mu želim, da se čimprej vrne na igrišče. Je še mlad, pred njim je vsaj še 10 let, če ne še več igranja," je mlademu Ljubljančanu, ki se je prejšnji teden poškodoval na treningu zmajev, zaželel hitro okrevanje po vnovični hudi poškodbi kolena.

Kolobarić dobil prednost pred Mlakarjem

Med udeleženci evropskega prvenstva je 15 nogometašev, ki se dokazujejo v domačih klubih, osem pa jih igra v tujini. Na seznamu ni Jana Mlakarja, z osmimi zadetki prvega strelca NK Maribor v tej sezoni. 22-letni Ljubljančan, ki igra v Sloveniji kot posojen napadalec Brightona, je še lani v mladi izbrani vrsti nosil kapetanski trak, po sporu s tedanjim selektorjem Primožem Gliho, kjer se je podpisal pod pismo za javnost, v katerem mladi reprezentanti niso skoparili na način dela selektorja, pa ni več zaigral za mlado izbrano vrsto.

Upi slovenskega nogometa so lani v prijateljskem srečanju skoraj v gosteh premagali velesilo Nemčijo (1:1). To je bila krstna tekma selektorja Ačimovića. Foto: Guliverimage/AP

"Govorimo o celotni sezoni. Nisem gledal le zadnjih tekem, ampak vse, tudi tiste, ki so jih prej igrali za reprezentance. Manjkajo mi pripravljalne tekme, ki jih v teh časih nismo mogli odigrati. Na njih bi lahko vključil še kakšne druge fante in jih spoznal. Potrebujem karakterje za to prvenstvo. Nočem govoriti posamezno o enem fantu, ampak o skupini 23 igralcev, s katerimi gremo na Španijo. To je naša prioriteta," je pojasnil selektor Ačimović, ki bo prvi trening z vsemi kandidati s seznama opravil šele dva dni pred tekmo. Priprave v Mariboru bo začel že v četrtek, šele po koncu tedna pa se bodo pridružili še vsi legionarji. Tako bo lahko pred dvobojem s Španijo opravil le dva kompletna treninga, a poudarja, da bodo imeli podobne težave tudi ostali udeleženci Eura.

Selektor Ačimović je po prevzemu odgovornega položaja vodil reprezentanco na dveh prijateljskih tekmah in se razšel brez zmagovalca proti Nemčiji (1:1 v gosteh, Slovenija je v zadnjih minutah zapravila najstrožjo kazen, in 2:2 v Mariboru proti Rusiji). Nekdanji slovenski reprezentant, ki je nastopil na dveh članskih velikih tekmovanjih (EP 2000 in SP 2002), je na seznamu kandidatov za Euro pred Mlakarjem dal prednost najboljšemu strelcu Domžal, 20-letnemu Dariu Kolobariću.

Slovenski kapetan na Euru 2021, ki se bo vpisal v nogometno zgodovino kot največji dogodek pod okriljem Uefe na slovenskih tleh, bo Timi Max Elšnik (Olimpija).

Seznam slovenske reprezentance do 21 let: Vratarji: Žan-Luk Leban (Everton, Anglija), Martin Turk (Parma, Italija), Igor Vekić (Bravo). Branilci: David Brekalo (Bravo), Jan Gorenc (Mura), Žan Kolmanič (Austin, ZDA), Aljaž Ploj (Aluminij), Žan Rogelj (Swarovski Tirol, Avt), Sven Šoštarič Karić (Domžale), Dušan Stojinović, Žan Zaletel (oba Celje), Andraž Žinič (Domžale). Zvezni igralci: Sandi Ogrinec (Bravo), Timi Max Elšnik (Olimpija), Tomi Horvat (Mura), Adam Gnezda Čerin (Rijeka, Hrvaška), Dejan Petrović (Rapid, Avstrija), Tamar Svetlin (Domžale). Napadalci: Aljoša Matko (Maribor), Žan Celar (Cremonese, Italija), Žan Medved (Wisla Krakov, Poljska), Nik Prelec (Sampdoria, Italija), Dario Kolobarić (Domžale).