Negotovost Ačimovića po žrebu, ki Sloveniji ni prizanesel

Milenko Ačimović z žrebom skupin za evropsko prvenstvo do 21 let, ki bo že marca na slovenskih tleh, ne more biti najbolj zadovoljen. Evropska prvakinja Španija, Italija in Češka ne bodo lahek zalogaj, toda še bolj kot kakovost tekmecev selektorja mlade slovenske reprezentance skrbi, kako bo v času epidemije s pripravami na največji nogometni turnir na slovenskih tleh.

Foto: STA

"Zagotovo smo padli v eno najbolj zahtevnih skupin. O ciljih težko govorim. Šli bomo iz tekme v tekmo. Najprej igramo tekmo s Španijo, z branilcem naslova. S fanti, ki igrajo za Real Madrid in Barcelono. Verjamem, da se lahko zelo dobro pripravimo. Da se fantje zavedajo priložnosti, ki se je ponudila. Da vidijo, kje so. Glede na zadnji tekmi sem kar optimist, da lahko pustimo dober vtis," je po žrebu povedal Milenko Ačimović, ki je pred kratkim na klopi mlade slovenske reprezentance zamenjal Primoža Gliho in z njo že odigral dve tekmi. Remiziral je tako z Rusijo kot z Nemčijo in pustil dober vtis.

"Zavedamo se kakovosti nasprotnikov. V Slovenijo prihajajo zvezde evropskega nogometa. Smo pa v zadnjem času odigrali dve tekmi z udeleženci evropskega prvenstva, tako da približno vemo, kaj nas čaka. Imamo še nekaj časa, da se pripravimo," je še povedal selektor mlade nogometne reprezentance, ki bo prihodnje leto v središču pozornosti, saj bo kot domačinka igrala glavno vlogo na največjem nogometnem dogodku pri nas. Evropskem prvenstvu do 21 let, ki bi moralo biti že letos, a je bilo prestavljeno in spremenjeno v nov format.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Epidemija narekuje negotovost priprav

Skupinski del bo med 24. in 31. marcem 2021, izločilni boji pa med 31. majem in 6. junijem 2021.Šestnajst reprezentanc bo v skupinskem delu razdeljenih v štiri skupine, iz vsake pa se bosta nato po dve najboljši prebili v četrtfinale. Slovenija pa bo gostila tudi prvo in zadnjo tekmo prvenstva, uvodna bo 24. marca v Mariboru, finalna pa 6. junija v Ljubljani. Če bo epidemija novega koronavirusa to dopustila, seveda.

Izredne razmere, ki vladajo v svetu, Ačimoviću povzročajo precej preglavic, saj ne ve, koliko, če sploh, se bo lahko z nogometaši na velik izziv, ki jih čaka, pripravljal. "Upam, da se bomo do prvenstva še kaj dobili. Da dobim fante še za eno ali dve tekmi in se še uigramo. Če ne bo šlo, smo pač imeli eno akcijo. To ni izgovor, bi bilo pa dobro, da bi z njimi preživel več časa," je negotov nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant, ki je na članski ravni nastopil tako na evropskem kot svetovnem prvenstvu. Trenersko pot začenja v mlajših selekcijah, začenja pa jo prav na klopi slovenske reprezentance do 21 let.