Milenko Ačimović na Euru proti Igorju Bišćanu?

Žreb skupin Euro 2021 do 21 let

Milenko Ačimović je leta 2000 nastopil na članskem evropskem prvenstvu. 21 let pozneje ga čaka odgovorna naloga na Euru do 21 let, ko bo vodil mlado slovensko izbrano vrsto. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Danes bo na sedežu Evropske nogometne zveze (UEFA) ob 15. uri zaplesalo 16 kroglic, ki bodo predstavljale udeležence evropskega prvenstva do 21 let. Prihodnje leto ga bosta skupno gostili sosedi Slovenija in Madžarska. To bo največji organizacijski nogometni zalogaj za Slovenijo v obdobju državne samostojnosti. Za zdaj je jasno le, da bo Slovenija na Euru nastopila v skupini B.

Napetost pred žrebom skupin Eura 2021 narašča. Slovenija z organizacijo tako velikega tekmovanja še ni imela opravka. Prihodnje leto se bo na slovenskih in madžarskih tleh za točke potegovalo 16 najboljših reprezentanc do 21 let v Evropi.

Izbranci Milenka Ačimovića, ki je prevzel vlogo selektorja prejšnji mesec in nasledil Primoža Gliho, bodo danes v Nyonu spoznali imena tekmecev v skupini B. 14 udeležencev si je nastop na Euru zagotovilo v kvalifikacijah, prirediteljici Slovenija in Madžarska pa sta bili deležni neposredne uvrstitve.

Kakovostni bobni pred žrebom: Prvi boben: Španija, Nemčija, Francija, Anglija

Drugi boben: Italija, Danska, Portugalska, Nizozemska

Tretji boben: Romunija, Hrvaška, Češka, Rusija

Četrti boben: Slovenija, Madžarska, Švica, Islandija

"Na evropskem prvenstvu ni slabih nasprotnikov. Čaka nas izredno težka skupina, saj se bomo ne glede na žreb udarili z najboljšimi reprezentancami v Evropi. Šli bomo iz tekme v tekmo, vsekakor pa je en cilj, ki si ga lahko zastavimo, preboj v zaključne boje. To bi pomenilo, da bi nas naši gledalci lahko spremljali tudi v drugem delu prvenstva v juniju," je o ciljih za Nogometno zvezo Slovenije (NZS) spregovoril Milenko Ačimović.

Naslov branijo Španci, finale v Stožicah

Fabian Ruiz je bil najboljši nogometaš zadnjega Eura do 21 let. Foto: Reuters Naslov najboljšega bodo prihodnje leto branili Španci, ki so evropski naslov osvojili leta 2019 v Italiji. Španci so postali evropski prvaki že petič, za najboljšega igralca pa je bil izbran Fabian Ruiz, zdajšnji španski članski reprezentant in zvezni igralec Napolija. Med možnimi tekmeci Slovenije je tudi Hrvaška, ki jo vodi nekdanji strateg Olimpije Igor Bišćan.

Tekmovalni format evropskega prvenstva do 21 let se bo prihodnje leto razlikoval od prejšnjih, saj bo potekal v dveh ločenih delih. Skupinski del bo potekal od 24. do 31. marca, otvoritvena slovesnost bo v Ljudskem vrtu v Mariboru, dve najboljši ekipi iz vsake skupine pa si bosta priigrali napredovanje v četrtfinale. Velika želja slovenskih upov je, da bi v skupini B osvojila eno izmed dveh vodilnih mest, s čimer bi si zagotovila nastop v izločilnem delu in ostala v igri za naslov tudi konec maja, ko se bo Euro nadaljevali s četrtfinalnimi tekmami. Finale bo 6. junija 2021 v Ljubljani.

Za zdaj še ni jasno, ali bodo lahko na srečanjih prisotni tudi gledalci, velika želja vseh, vključno s slovenskima ambasadorja prvenstva Janom Oblakom in Josipom Iličićem pa je, da bi lahko tekmovanje vendarle potekalo pred odprtimi vrati stadionov.