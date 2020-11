Znani vsi udeleženci EP do 21 let v Sloveniji, med njimi je tudi Igor Bišćan

Slovenija in Madžarska bosta prihodnje leto gostili nogometno evropsko prvenstvo do 21 let. Obe državi imata zagotovljen nastop, prav tako pa so po kvalifikacijah znani tudi preostali udeleženci prvenstva, za katerega bo žreb skupin 10. decembra v Nyonu. Obe gostiteljici bosta v najnižjem, četrtem bobnu.

V kakovostnem bobnu 1 so reprezentance Španije, Nemčije, Francije in Anglije, v kakovostnem bobnu 2 so se znašle izbrane vrste Italije, Danske, Portugalske in Nizozemske, v kakovostnem bobnu 3 so umeščene selekcije Romunije, Hrvaške, Češke in Rusije, medtem ko so v kakovostnem bobnu 4 Madžarska, ki bo v skupini A, Slovenija, ki bo skupini B, Švica in Islandija.

Slovenska reprezentanca se je na turnir uvrstila kot gostiteljica, na evropsko prvenstvo pa jo bo popeljal trenerski debitant Milenko Ačimović, nekdanji športni direktor Olimpije. Zanimivo, na prvenstvu bo v selektorski vlogi nastopil še en nekdanji pomemben akter Olimpije, Hrvat Igor Bišćan, ki je Ljubljančane leta 2018 popeljal do njihovega zadnjega naslova državnih prvakov. V kvalifikacijah je bil uspešen z mlado hrvaško reprezentanco.

Prav islandski nogometni upi so si kot zadnji zagotovili nastop na EP, potem ko je pritožbeni organ Evropske nogometne zveze (Uefa) določil, da se zaostali tekmi Armenija - Švedska in Armenija - Islandija registrirata z rezultatom 0:3. Armenija je bila namreč po Uefini oceni odgovorna za neodigrani tekmi v skupini 1, tako da se je na drugo mesto povzpela Islandija in posledično izrinila Poljsko s položaja petih najboljših drugouvrščenih reprezentanc v kvalifikacijah.

Prvenstvo reprezentanc do 21 let bo zaradi natrpanega programa in posledic pandemije novega koronavirusa nekoliko drugačno kot običajno. Skupinski del bo med 24. in 31. marcem 2021, izločilni boji pa med 31. majem in 6. junijem 2021.

Šestnajst reprezentanc bo v skupinskem delu razdeljenih v štiri skupine, iz vsake pa se bosta nato po dve najboljši prebili v četrtfinale.

Tekme v Sloveniji bodo gostili Maribor, Celje in Ljubljana. Slednja bo tudi gostiteljica finala.