Ambasadorja Oblak in Iličić v en glas: Leta so samo številka

Milenko Ačimović bo prihodnje leto vodil Slovenijo na Euru do 21 let. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Napetost pred največjim nogometnim spektaklom, ki bo kadarkoli potekal v Sloveniji, evropskim prvenstvom do 21 let, vztrajno narašča. Za dodaten blišč bosta poskrbela tudi Jan Oblak in Josip Iličić. Danes odločata o usodi Atletica in Atalante v ligi prvakov, prihodnje leto, ko bosta skušala pomagati Kekovi četi do nastopa na SP 2022, pa ju čakata še plemeniti vlogi. Predstavljata svetel vzor mladim slovenskim nogometašem, ki so lahko zaradi tega še toliko bolj veseli, da sta postala slovenska ambasadorja Eura do 21 let.

Še malo, pa bo šlo zares. V četrtek bo na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu potekal ples kroglic. Udeleženci evropskega prvenstva do 21 let, ki ga bosta prihodnje leto skupaj gostili sosedi Slovenija in Madžarska, bodo izvedeli imena tekmecev v skupinskem delu.

Vseh udeležencev je 16, med njimi je tudi mlada slovenska reprezentanca, ki jo je nedavno prevzel Milenko Ačimović, konec marca pa bodo odigrali prvi del tekmovanja. Potekal bo v štirih skupinah, v vsaki bodo štiri ekipe, izločilni del pa bo odigran dva meseca pozneje, od 31. maja do 6. junija 2021, ko bo Ljubljana gostila veliki finale!

Vsi udeleženci EP 2021 do 21 let: Slovenija, Anglija, Češka, Danska, Francija, Hrvaška, Islandija, Italija, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Rusija, Španija in Švica.

Oblak verjame, da bodo dokazali, kako so Slovenci nogometni narod

Za dodaten blišč največjega nogometnega dogodka v zgodovini državne samostojnosti Slovenije bosta poskrbela največja slovenska nogometna zvezdnika. Jan Oblak, kapetan članske izbrane vrste in dolgoletni prvi vratar madridskega Atletica, in Josip Iličić, ''duša'' Atalante in že vrsto let eden najboljših igralcev italijanskega prvenstva, sta postala slovenska ambasadorja prvenstva.

Oblak je začel braniti za člansko reprezentanco že kot najstnik. Foto: Vid Ponikvar Tako 27-letni Škofjeločan, kot tudi pet let starejši Kranjčan s svojo popolnoma različno zgodbo o uspehu podirata nogometne tabuje, ob tem pa predstavljata odličen vzor mladim, tako na športni kot tudi življenjski poti. Oba idealno poosebljata osrednje sporočilo promocijske kampanje – Leta so samo številka.

''Zelo sem ponosen, da bo tako veliko tekmovanje v Sloveniji. Veseli smo lahko, da bodo imeli naši mladi nogometaši priložnost igrati na največjem nogometnem tekmovanju doslej v naši državi. Igranje doma predstavlja določeno prednost, sploh če bodo gledalci na tribunah. Verjamem, da se bodo zelo dobro odrezali in da bodo dokazali, da smo Slovenci nogometni narod,'' je Oblak prepričan o kakovosti mlade reprezentance Slovenije.

Vratar madridskega Atletica se dobro spominja časov, ko je bil tudi sam član mlade izbrane vrste, za katero je debitiral že pri šestnajstih letih. ''Za mlado reprezentanco je bilo vedno super igrati, saj smo bili dobra družba. Na to obdobje me vežejo zelo lepi spomini, čeprav se nam na žalost ni izšlo, da bi se uvrstili na veliko tekmovanje. Bodo pa imeli to priložnost fantje iz te generacije, in verjamem, da se bodo tudi izkazali.''

Iličić: Takoj bi se vrnil v mlado reprezentanco

Spomini na čase v mladi slovenski reprezentanci prikličejo nasmeh tudi na obraz Iličića. ''Če bi bilo možno, bi se takoj vrnil nazaj v mlado reprezentanco. Zaradi druženj in vseh fantov, s katerimi sem si delil slačilnico,'' pravi nogometaš Atalante, ki si želi, da bi Uefa evropsko prvenstvo do 21 let 2021 potekalo pred polnimi tribunami.

Josip Iličić (tretji z desne v zgodnji vrsti) si je pred 11 leti v mladi izbrani vrsti delil slačilnico tudi z Renejem Miheličem, Matijo Škarabotom, Etienom Velikonjo, Alešem Majerjem, Arminom Bačinovićem, Nikolo Tolimirjem, Vitom Plutom, Borisom Mijatovićem, Gregorjem Balažicem in Janom Koprivcem. Foto: Vid Ponikvar

''To bo eden največjih dogodkov za mlade fante in tudi za nogomet v Sloveniji. V teh težkih trenutkih je organizacija evropskega prvenstva velika stvar, upam pa, da bo potekalo s prisotnostjo gledalcev na stadionih. S svojih izkušenj lahko povem, da je nogomet pred gledalci čisto nekaj drugega kot brez njih. Gledalci ti dajo nekaj več adrenalina in motivacije. To pride še do večjega izraza pred lastnimi navijači in družino. Če bo to mogoče, bodo naši fantje zagotovo dali precej več od sebe, kot sicer,'' je jasen Iličić, ki se je v svoji karieri pogosto boril s številnimi izzivi, a jih tudi uspešno premagoval.

Ne glede na težave se je na igrišče vrnil izkušenejši, modrejši, močnejši. ''Jojo'' je danes nazaj, ker je želel igrati. Ni se oziral na dejstvo, da ni več najmlajši. Vedel je, da leta na igrišču niso pomembna. Štejeta zgolj kakovost in ljubezen do nogometa, so ob izboru ambasadorjev prvenstva še zapisali pri Nogometni zvezi Slovenije, ki jo tako čaka največji organizacijski zalogaj v obdobju državne samostojnosti.

Skupna želja vseh ni le, da bi se mladi slovenski upi predstavili čim bolje, ampak da bi se do takrat, ko se bo začelo prvenstvo, že umirilo dogajanje s pandemijo novega koronavirusa in bi se lahko na tribune vrnili tisti, zaradi katerih se tudi igra nogomet. Gledalci, navijači, ljubitelji. Imeli bi kaj videti, saj na Euru ne bo manjkalo že uveljavljenih imen evropskega nogometa. Takšnih, ki so na dobri poti, da nekoč postanejo tako uspešni, kot sta trenutno Oblak in Iličić. Slovenska ambasadorja Eura do 21 let, prepričana, da bo Ačimovićeva zasedba dokazala, da je Slovenija država nogometa.