Ljudski vrt na otvoritvi Eura s kozmetično napako. Kaj bo z gledalci?

Ljudski vrt ne bo v celoti obnovljen do začetka Eura, bi pa lahko bil do junija, ko bo potekal izločilni del evropskega prvenstva do 21 let.

Ljudski vrt ne bo v celoti obnovljen do začetka Eura, bi pa lahko bil do junija, ko bo potekal izločilni del evropskega prvenstva do 21 let. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Od začetka evropskega prvenstva do 21 let, največjega nogometnega dogodka, ki ga je kadarkoli gostila Slovenija, nas loči le še dober mesec. Potekalo bo v štirih slovenskih mestih, ki podobno kot Nogometna zveza Slovenije (NZS) nestrpno čakajo na odločitev, ali bodo lahko na tekmah prisotni tudi gledalci. Gradbena dela ob prenovi zahodne tribune Ljudskega vrta do uvodne tekme še ne bodo konačana.

Takšnega nogometnega večtedenskega dogodka na slovenskih tleh še ni bilo. Na evropskem prvenstvu do 21 let bo nastopilo 16 držav, med katerimi ne manjka že uveljavljenih zvezdnikov, ki nosijo dres največjih evropskih klubov. "To je velik zalogaj za NZS, ki je v evropskem merilu majhna organizacija, a bomo izziv z veseljem opravili in naredili vse, da nam bo v ponos tudi naprej," poudarja Lea Soklič, vodja projekta EP do 21 let na NZS.

Mladi slovenski nogometaši bodo poskušali napredovati v skupini B, kjer se bodo pomerili s Španijo, Češko in Italijo. Foto: Guliverimage/AP

Krovna nogometna zveza se je začela z organizacijo dogodka ukvarjati leta 2019, zdaj, ko nas od Eura loči le še 41 dni, pa je prešla na izvedbeno fazo. Usklajujejo se še zadnje podrobnosti z mesti gostitelji, stadioni, udeleženci. "Lani je organizacijska skupina obsegala 30 ljudi, v prihodnjih mesecih pa bo povečana na 150 oseb, ki bodo sodelovale pri organizaciji," je o velikem izzivu, pred katerim je nogometna Slovenija, spregovorila predstavnica NZS.

Bo prenova končana do junija?

Gradbeni stroji so na zahodni tribuni Ljudskega vrta začeli brneti že lani. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Odprtje prvenstva, ki ga bosta družno gostili Slovenija in Madžarska, bo 24. marca s tekmo med Slovenijo in branilko naslova Španijo. Čast odprtja je pripadla Mariboru, kjer v Ljudskem vrtu poteka prenova zahodne tribune. "Za otvoritveno tekmo, tako kot celoten prvi del tekmovanja, Ljudski vrt ne bo v celoti obnovljen. Bo pa do te faze pripravljen na dvoboje, groba gradbena dela se bodo končala," je Nataša Ritonija, vodja za mednarodno sodelovanje v kabinetu župana Mestne občine Maribor, pojasnila, da bo otvoritvena tekma potekala pred tremi, ne štirimi aktivnimi tribunami Ljudskega vrta.

Odločitev je bila sprejeta v dogovoru z Evropsko nogometno zvezo (Uefa), si pa v Mariboru prizadevajo, da bi bil stadion pod Kalvarijo povsem obnovljen do junija, ko bo sledil drugi del Eura, izločilni del. "Prizadevami si, da bi bil stadion pripravljen za četrtfinale in polfinale z uporabnim dovoljenjem," je na spletnem omizju, ki je potekalo pod okriljem STA in NZS, še poudarila predstavnica Mestne občine Maribor.

Zadnjo besedo o gledalcih imata slovenska in madžarska vlada

Letošnji Euro bi moral v celoti potekati junija, a se bo zaradi prestavljenega članskega Eura iz leta 2020 v leto 2021 začel že konec marca. Takrat bo odigran skupinski del, v katerem si bo polovica udeležencev (od 16) zagotovila napredovanje v izločilni del. Nastopila bo tudi slovenska izbrana vrsta. Pod vodstvom selektorja Milenka Ačimovića se bo v močni skupini pomerila s Španijo, Češko in Italijo. Promocija bližajočega se nogometnega spektakla se je zaradi epidemije covid-19 bolj ali manj preselila v spletno okolje, še vedno pa je odprto vprašanje, ki zanima vse, najbolj pa tiste, ki nogometni dogodek doživljajo kot priložnost za dodatne turistične dejavnosti.

Finale Eura do 21 let bo odigran 6. junija v Ljubljani na stadionu Stožice. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bodo vrata stadionov - v Sloveniji bodo tekme potekale v Mariboru, Ljubljani, Celju in Kopru - ostala zaprta ali bo mogoč ogled srečanj tudi navijačem?

"Seveda bi si želeli neposrednega odgovora, a se trenutno spremlja epidemiološka slika Slovenije in Madžarske. Odvisni smo od sproščanja ukrepov slovenske in madžarske vlade," je dala Sokličeva vedeti, da o tem še ni bila sprejeta dokončna odločitev. In ne bo še nekaj časa, saj se epidemiološka slika spreminja.

Scenarijev je več, eden izmed prijetnejših je ta, po katerem bi lahko bile tribune ob spoštovanju vseh ukrepov na tekmah zasedene vsaj 30-odstotno. Prireditelji se zavedajo, da bo treba pri tem spoštovati in opravljati testiranja v skladu s protokoli Uefe.

Kako ustvariti pozitivno energijo brez navijačev?

Euro 2021 bo potekal tudi v Celju ... Foto: Vid Ponikvar Predstavniki mest gostiteljev so potrdili, da so v danih okoliščinah dobro pripravljeni na vse mogoče scenarije. Dejan Crnek, podžupan Mestne občine Ljubljana, je tako pojasnil, da so v glavnem mestu, ki bo 6. junija gostilo sklepno dejanje prvenstva, veliki finale v Stožicah, pripravili tri skupine za lokalno promocijo.

Številne mestne deležnike bodo za potrebe Eura povezali tudi v Mariboru, kjer so želeli projekt izpeljati zelo ambiciozno, a jih je epidemija prisilila k spremembi načrtov. "Na mizi imamo že deveto različico našega koncepta, a se bojim, da ne bo zadnja," z žalostjo sporoča Ritonija.

... in Kopru. Foto: Vid Ponikvar V Celju deluje lokalni odbor od lanskega februarja. Od takrat potekajo intenzivne priprave, polne najrazličnejših akcij. "Ena izmed njih bo tudi ta, da bomo zasadili drevesa za vsako udeleženko prvenstva. Vsako drevo bo tipično za to državo," je razkrila vodja lokalnega organizacijskega odbora v Celju Katarina Karlovšek, njen stanovski kolega Patrik Peroša, vodja projektne skupine za koordinacijo EP U21 na Mestni občini Koper, pa je med drugim omenil, da so zavihali rokave takoj po decembrskem žrebu, ko so izvedeli, katere štiri reprezentance bodo gostovale v Kopru.

Skrita želja je bila Italija, ki se jim ni uresničila, bodo pa na Obali zaigrali sosedi Hrvati. ''Če bo možno imeti navijače, bo stadion zagotovo poln,'' je prepričan Primorec, ki je izpostavil problematiko izziva, kako ustvariti pozitivno energijo in pravo nogometno vzdušje na dogodkih, če bodo vrata stadionov zaprta in ne bo navijaških con po mestih.

24. marca bo še zelo zanimivo ...

Za Euro do 21 let sicer vlada veliko medijsko zanimanje. Uefa je na vsakem stadionu ponudila 10 komentatorskih mest, iz NZS pa sporočajo, kako so vsa mesta že skoraj zasedena. ''To je velik pokazatelj, da obstaja veliko zanimanje za prenos turnirja,'' pojasnjuje Sokličeva, sicer tudi sekretarka moških reprezentanc NZS.

24. marca, ravno na dan otvoritve Eura 2021, bo Slovenija na čelu s kapetanom Janom Oblakom odigrala prvo tekmo v kvalifikacijah za SP 2022. Foto: Sportida

Krovna zveza bo imela opravka z nenavadnim 24. marcem, ki bo najprej ponudil otvoritev Eura do 21 let v Mariboru s tekmo med Slovenijo in Španijo, slabe tri ure pozneje pa se bosta v Stožicah v uvodu članskih kvalifikacij za SP 2002 v sosedskem obračunu udarili Slovenija in Hrvaška.