Znano je, kdaj in kje bodo na EP do 21 let igrali slovenski nogometaši

uraden spored tekem nogometnega EP do 21 let

Slovenija bo skupaj z Madžarsko letos gostila nogometno evropsko prvenstvo za reprezentance do 21 let. Znani so uradni termini tekem. Slovenska vrsta bo uvodno tekmo igrala 24. marca ob 18. uri v Mariboru proti branilcem naslova Špancem.

Izbranci Milenka Ačimovića bodo nato 27. marca ob 18.00 v Celju igrali proti Češki, zadnja tekma slovenske reprezentance v skupinskem delu pa bo 30. marca ob 21.00 v Mariboru proti Italiji.

Kdo še bo igral v Sloveniji

Maribor bo poleg tega v skupinskem delu gostil še tekmo med Španijo in Italijo, Celje pa dvoboja med Češko in Italijo ter Španijo in Češko. Zanimivo bo tudi v Kopru in Ljubljani, kjer bodo tekme skupine D, v kateri so reprezentance Portugalske, Anglije, Hrvaške in Švice.

Veliki finale v Ljubljani

Izločilni boji bodo potekali med 31. majem in 6. junijem 2021. Maribor bo prizorišče po ene četrtfinalne in polfinalne tekme, medtem ko bo v ljubljanskih Stožicah ena četrtfinalna tekma in veliki finale evropskega prvenstva.

Prvič doslej bo na evropskem prvenstvu sodelovalo 16 ekip iz vse Evrope.

Preberite še: