Mariborčanom pošteno teče voda v grlo #foto #video

"Dela potekajo v skladu s terminskim načrtom," glede prenove zahodne tribune Ljudskega vrta sporočajo z Mestne občine Maribor. Ob tem dodajajo, da z organizacijo največjega nogometnega tekmovanja v samostojni Sloveniji, evropskega prvenstva do 21 let, ki bo prihodnje poletje pri nas in bi ga moral gostiti tudi mariborski stadion, ne bi smelo biti težav. V resnici bi lahko bile. In to zelo velike.

Maja letos so stvari glede prenove stadiona Ljudski vrt v Mariboru končno stekle, potem ko je mariborski župan Saša Arsenovič ponosno podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem projekta, o katerem se v Mariboru govori že več let.

Glavno vprašanje, ki se ob tem postavlja, je, ali bo stadion pripravljen za gostitev tekem evropskega prvenstva do 21 let, ki ga bo prihodnje leto skupaj z Madžarsko gostila Slovenija. Tudi Maribor.

"Če tega roka ne bomo ulovili, se bomo osramotili. Ne samo kot Maribor, ampak tudi kot država," sta za Večer novembra lani povedala direktor NK Maribor Bojan Ban in Stipe Jerič, ki v klubu skrbi za odnose z javnostmi.

MOM: Dela potekajo v skladu s terminskim načrtom

Kako stvari stojijo danes, ko so gradbena dela na kultnem stadionu že stekla? "Trenutno izvajamo betonska dela na tribunskem delu in se pripravljamo na gradnjo podzemnega povezovalnega hodnika. Dela potekajo v skladu s terminskim načrtom," so nam odgovorili na Mestni občini Maribor (MOM). "Razmere zaradi epidemije za zdaj ne vplivajo na potek del," so dodali.

V pogodbi s primorskim podjetjem Makro 5, ki izvaja dela na nekaj več kot šest milijonov evrov vrednem projektu, je zapisano, da ima izvajalec 400 dni časa od uvedbe v delo, kar se je zgodilo 1. junija letos. "Pogodbena dela se zaključijo z izvedbo gradnje in s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za objekt. Rok za izvedbo pogodbenih del je, kot veste, 400 dni, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja," so nam to potrdili tudi pri MOM.

Upoštevajoč skrajni rok za izvedbo pogodbenih del ima izvajalec torej časa do 6. julija prihodnje leto. Če del ne bo končal precej pred rokom, bi se strahovi zgoraj omenjenih funkcionarjev NK Maribor torej uresničili, a pri MOM pravijo, da z organizacijo tekem evropskega prvenstva do 21 let ne bi smelo biti težav.

"Zaradi epidemije covid-19 se je koncept tekmovanja spremenil. Konkretno to pomeni, da več ne veljajo prvotno določeni datumi za izvedbo tekmovanja. Po naših zadnjih informacijah bo tekmovanje potekalo v dveh delih, vendar moramo za natančnejše termine in informacije o novem poteku tekmovanja počakati na končno odločitev Uefe. Pričakujemo jo v septembru. V tem trenutku torej ne vemo, kdaj bo Maribor gostil tekme evropskega nogometnega prvenstva do 21 let," so zapisali v odgovoru pri MOM.

Po junijski odločitvi Uefe je časa še manj

Ob tem dodajmo, da je bil format evropskega prvenstva do 21 let, ki bi se po prvotnem načrtu moralo začeti 9. junija prihodnje leto z otvoritveno tekmo v Mariboru, res spremejen, a za zdaj edina uradna informacija, ki je prišla s sedeža Evropske nogometne zveze (UEFA), pravi nekoliko drugače, kot si to tolmačijo na MOM.

Izvršni odbor Uefe je namreč na zasedanju 17. junija letos sporočil, da bo skupinski del tekmovanja potekal med 24. in 31. marcem prihodnje leto, medtem ko bodo zaključni boji, v katerih bo sodelovalo osem reprezentanc, na sporedu od 31. maja do 6. junija. Torej še prej od prvotno predvidenega termina, kar Mariborčane postavlja v precej neugoden položaj.

Takrat so z Uefe sporočili tudi to, da bodo tekme dveh predtekmovalnih skupin na Madžarskem, za eno še ni znano, ena pa bo v Sloveniji, a še ni določeno, kje. Ob tem bodo v Sloveniji še dve četrtfinalni in ena polfinalna tekma.

Tudi glede teh tekem ni znano, katero mesto jih bo gostilo, medtem ko bo veliki finale v Stožicah v Ljubljani.

Očitno Maribor čaka tekma s časom, medtem pa si lahko ogledate, kako so videti gradbena dela v Ljudskem vrtu in kaj vse so izvajalci že naredili.

