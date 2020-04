Bo Maribor ob koncu prihodnje pomladi zardeval od sramu?

Saša Arsenović in Andrej Fištravec. Župan Maribora in njegov predhodnik na zdajšnjem položaju.

Saša Arsenović in Andrej Fištravec. Župan Maribora in njegov predhodnik na zdajšnjem položaju. Foto: STA

"Verjamemo, da se bodo razmere glede pandemije umirile in bodo vse nadaljnje dejavnosti potekale nemoteno," so nam na Mestni občini Maribor odgovorili na vprašanje, ali bo stadion Ljudski vrt, ki je potreben prenove, pripravljen za otvoritveno tekmo evropskega prvenstva do 21 let junija prihodnje leto. V NK Maribor prav tako verjamejo v podoben razplet, a opozarjajo: "Terminski načrt je zelo tesen, zato ne bi smelo več priti do zamud."

"Če tega roka ne bomo ulovili, se bomo osramotili ne samo kot Maribor, ampak tudi kot država," sta za Večer novembra lani povedala direktor Bojan Ban in Stipe Jerič, ki v klubu skrbi za odnose z javnostmi.

Predstavnika NK Maribor, ki je najemnik Ljudskega vrta, sta bila takrat prepričana, da mora biti obnova spomeniško zaščitene zahodne tribune stadiona Ljudski vrt in prostorov pod njo nujno zaključena najpozneje do aprila 2021, kar bi pomenilo, da Maribor zagotovo ne bi imel težav z organizacijo otvoritvene tekme evropskega prvenstva do 21, ki ga je Sloveniji namenila Uefa.

Te besede sta predstavnika najuspešnejšega slovenskega nogometnega kluba, čigar stadion ne ustreza standardom krovne evropske nogometne organizacije, izrekla še veliko pred zdajšnjo pandemijo bolezni covid-19, ki je ohromila ves svet in ustavila marsikaj. Tudi nogometno dogajanje.

Takrat so na Mestni občini Maribor že objavili razpis za izvajalca gradbenih del. V prvi polovici marca letos, tik pred nastankom izrednih razmer, je Večer pisal o tem, da izvajalca na MO Maribor še niso izbrali.

Danes je zgodba podobna, a na občini še vedno pravijo, da razlogov za preplah ni.

Prenove je potrebna zahodna tribuna Ljudskega vrta, ki je bila zgrajena leta 1962. Foto: Vid Ponikvar

Mestna občina Maribor: Pričetek del v maju

"Glede na nepredvidljiv potek pandemije bolezni covid-19 obstaja določeno tveganje za zamude, vendar je o tovrstnih scenarijih za zdaj še prezgodaj govoriti. Verjamemo, da se bodo razmere umirile in bodo vse nadaljnje dejavnosti potekale nemoteno. Morebitne težave bomo seveda poskušali skupaj z izbranim izvajalcem del učinkovito reševati," so pri Mestni občini Maribor zapisali v enem izmed odgovorov na naša vprašanja in dodali, da izvajalec del še ni izbran.

"Okvirna vrednost rekonstrukcije zahodne tribune znaša šest milijonov evrov. Končna vrednost del bo znana po zaključenem javnem naročilu in podpisani pogodbi z izbranim izvajalcem," so dodali.

"Postopek javnega naročila za izbiro izvajalca del rekonstrukcije zahodne tribune stadiona Ljudski vrt je trenutno v zaključni fazi. Glede na uspešen potek javnega naročila načrtujemo podpis pogodbe in pričetek del v mesecu maju," so še navedli in dodali, da pogodbeni rok za dokončanje del znaša 400 dni.

Če bi pogodbo podpisali danes, bi bil torej pogodbeni rok 28. maj 2021. Manj kot dva tedna pred otvoritveno tekmo največjega nogometnega tekmovanja na slovenskih tleh, ki naj bi se začelo 9. junija.

Bo prenova Ljudskega vrta opravljena pravočasno? Da 44,12% +

Ne 48,53% +

Ne vem, me ne zanima 7,35% +

Kaj vse bo obsegala obnova stadiona?

"Glavni namen posega je funkcionalna izboljšava in uskladitev stare oziroma zahodne tribune z zahtevami UEFA ter povezava le-te z novim delom stadiona v oblikovno zaključeno celoto. Spomeniško zaščitena streha z ločno konstrukcijo, ki pokriva tribuno, se bo ohranila v izvirni obliki. Sama tribuna in del objekta pod tribuno pa se bosta odstranila in nadomestila z novim programom.



Na zunanji strani objekta se bo izvedla nova dostopna rampa, ki bo zagotavljala ločene dostope. V osrednjem delu objekta bo izvedena nova vertikalna komunikacija z dvigali in ločenimi stopnišči za dostop v VIP-prostore ter prostore za novinarje. V prostorih kleti (pod tribuno dvorane Lukna) se bodo obnovili tudi garderobni prostori in umestil prostor za novinarje ter snemalni studio. Prav tako se ohranja povezava z dvorano Lukna.



V pritličju je pod tribuno predvidena avla s pogostitvenim prostorom in spremljajočimi prostori ter muzejem nogometnega kluba. V prvem nadstropju bodo urejene nove sanitarije, dostopne prek nove zunanje rampe. V drugo nadstropje bodo umeščene tribune z ločenimi sektorji za gledalce, novinarje in VIP-goste (kapaciteta: 535 + 12 sedežev za VIP-obiskovalce, 96 + 6 komentatorskih mest ter 2584 ostalih sedežev).



V tretjem nadstropju pa so predvidene ločene VIP-lože (skupna kapaciteta 160 sedežev) s prostori za pogostitev. Pod streho je umeščena še platforma za glavno in stranske kamere. Tako prostori za novinarje kot VIP-prostor so z obstoječimi prostori v severnem in južnem delu stadiona povezani s podzemnim tunelom," so pojasnili pri MO Maribor.

Bo zdajšnjemu mariborskemu županu uspelo pravočasno izpeljati projekt? Foto: STA

Zgodba, ki se je začela že leta 2017

Spomnimo, kaj vse se je dogajalo. Mestna občina Maribor je kot lastnica Ljudskega vrta leta 2017 pristopila k dokončanju celotnega stadiona. Leta 2018, takrat še pod županom Andrejem Fištrevcem, je izvedla javni razpis, na katerem so bile ponudbe izvajalcev v višini od 7,3 do 8,5 milijona evrov.

Ceno so potem s pogajanji in zmanjšanjem obsega del oklestili, a je bila še vedno previsoka glede na zagotovljena finančna sredstva v mestnem proračunu, zato je novi župan Saša Arsenovič januarja lani odstopil od podpisa pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Medtem na podpis pogodbe z novim ponudnikom še čaka, prav tako pa dvome zagotovo prinašajo tudi nestabilne razmere, ki utegnejo močno zamajati svetovno gospodarstvo in jih v marsikateri panogi čutijo že danes.

"MO Maribor klub tekoče obvešča o poteku javnega naročila. Tako kot je bila praksa že pri preteklih investicijah, bodo predstavniki NK Maribor tudi pri rekonstrukciji zahodne tribune vključeni v spremljanje izvedbe del," so nam na občini odgovorili na vprašanje, kako poteka sodelovanje z uporabnikom objekta, najuspešnejšim slovenskim nogometnim klubom, ki je ob številnih domačih lovorikah, ki jih je osvojil, že kar dvakrat igral v ligi prvakov in se trikrat uvrstil v skupinski del lige Europa, v kateri je enkrat tudi prezimil.

NK Maribor: Prenova je pomembna tudi za državo

Bojan Ban, poslovni direktor, in Drago Cotar, predsednik NK Maribor. Foto: Vid Ponikvar V zvezi s problematiko prenove stadiona smo potrkali tudi na vrata NK Maribor.

"Prepričani smo, da bo občina z dodatnimi pogajanji na koncu dosegla sprejemljivo ceno in z izvajalcem v najkrajšem možnem času podpisala pogodbo," optimistični ostajajo tudi pri slovenskih nogometnih prvakih in dodajajo, da trenutno stanje za zdaj nima posebnega vpliva na projekt.

"Trenutno stanje za zdaj nima posebnega vpliva na projekt. Komunikacija z občino, izvajalci in drugimi deležniki poteka na daljavo. Upamo pa, da se bodo ukrepi postopoma sproščali in da se bodo lahko vsa dela izvajala nemoteno," so dodali ob tem, a za konec opozorili na pomembnost projekta.

"Prenova Ljudskega vrta, zlasti zahodne tribune, ni pomembna le s športnega vidika. Staro tribuno je zob časa dodobra načel in je sanacija že iz varnostnih razlogov prepotrebna. Ljudski vrt pa je tudi dom najuspešnejšega nogometnega kluba v Sloveniji in vsako leto evropsko ogledalo našega mesta ter države. Zato je prenova pomembna, tako za klub kot tudi za mesto in državo," so prepričani pri NK Maribor, najuspešnejšem slovenskem športnem klubu zadnjega desetletja, ki je velika reklama ne samo za mesto in regijo, ampak za celotni slovenski šport in državo nasploh.

Pri Mariboru upajo, da bodo še pred otvoritveno tekmo evropskega prvenstva do 21 let dobili tudi objekt, ki se jim ga ne bo treba sramovati.

Dmitri Medvedev, takratni ruski predsednik, v Ljudskem vrtu leta 2009. Foto: Reuters

Zanimivo, čeprav je tekmovanje, ki prihaja v Slovenijo, največje v zgodovini države, tega v konkurenci številnih tekem, ki jih je po zaslugi uspehov svojega članskega moštva gostil v zadnjih 20 letih, zagotovo ne moremo trditi za NK Maribor. Ta je v zadnjih 20 in nekaj letih poskrbel, da so na zelenico v velikem delu dotrajanega stadiona stopili Jose Mourinho, Jürgen Klopp, Valerij Lobanovski, Diego Simeone, Pavel Nedved, Didier Drogba, Eden Hazard, John Terry, Mo Salah in še nekateri velikani nogometa.

Ne samo pomembneži iz nogometnega sveta. Spomnimo, leta 2009 sta bila tam tudi takratni ruski predsednik Dmitrij Medvedjev in ruski milijarder Roman Abramovič.