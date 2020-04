Znana je prva poteza Oliverja Bogatinova. Maribor ima novega trenerja.

Znana je prva, zelo pomembna kadrovska poteza Oliverja Bogatinova, naslednika Zlatka Zahovića na mestu športnega direktorja NK Maribor.

Tudi Bogatinov je, tako kot nekajkrat njegov predhodnik, rešitev našel v sosednji Hrvaški, a medtem ko je Zahović stavil na uveljavljena Krunoslava Jurčića in Anteja Čačića, je novi športni direktor Maribora priložnost ponudil mlademu, neznanemu imenu.

Sergej Jakirović, ki ga bolj kot trenerja poznamo kot uveljavljenega nogometaša v hrvaški prvi ligi, nekaj let pa je v majici prevaljskega Korotana igral tudi pri nas, je 43-letni trener, ki je nazadnje sedel na klopi HNK Gorice, ki jo je v prejšnji sezoni kot novinko v ligi popeljal do visokega petega mesta.

Po prvi polovici te sezone je Gorica na šestem mestu, a svoje poti ne bo nadaljevala s trenerjem, ki jo je do tja popeljal. Jakirović, ki je trenersko pot leta 2017 začel pri NK Sesvete, je vezi z njo po dveletnem sodelovanju prekinil februarja letos in zdaj našel nov, do zdaj največji izziv na svoji trenerski poti.

V pričakovanju nadaljevanja sezone potrditev, s kom naprej na vijol'čni klopi: novi trener @nkmaribor je Sergej Jakirović.



➡️ https://t.co/LPvlBvXigD



Dobrodošel v Ljudskem vrtu!

Sergej Jakirović: Maribor dobro poznam

"Zelo sem vesel in počaščen, zahvala športnemu direktorju Oliverju Bogatinovu, zahvala klubu za zaupanje. To je zame velik korak naprej v kratki trenerski karieri, po odlično opravljeni nalogi z moštvom Gorice sem želel ta izziv, da se borim za trofeje in prihajam v klub, ki mu je osvajanje trofej v navadi. Maribor je najboljši klub v Sloveniji, ne zaradi statusa branilca naslova, ampak dolge zgodovine uspehov. Dobro vem, kam prihajam in kakšna so pričakovanja. Maribor je klub z največ navijači v Sloveniji, ni lahko igrati ali biti trener takšnega moštva, a to je pritisk, s katerim se znam soočiti. Če tega ne moreš sprejeti, se ne moreš ukvarjati z nogometom," je ob podpisu pogodbe povedal Jakirović, ki je tako zamenjal začasnega trenerja Sašo Gajserja.

"Moštvo dobro poznam. Spremljam slovenski nogomet, dvakrat smo z Gorico igrali tudi pripravljalne tekme med reprezentančnim premorom proti Mariboru. Zavedam se, da ne bo lahko zamenjati Darka Milaniča na klopi, letvica je postavljena zelo visoko. Prihajam v specifičnih razmerah, ko lahko imajo igralci le individualne treninge in smo vsi skupaj odvisni od ukrepov pristojnih organov, kako naprej z nogometom. Druga plat tega prisilnega premora pa je spoznanje, da so igralci veliko časa zunaj igrišč, tako da lahko po tem vmesnem obdobju pridejo nazaj lačni nogometa in z veliko željo po novem dokazovanju. Upam, da bodo podobno kot na Hrvaškem tudi v Sloveniji kmalu dovoljeni skupinski treningi, da se hitro privadimo na novo skupno obdobje, spoznamo med seboj in pripravimo, da storimo vse za uspešen zaključek sezone," je še dodal Jakirović.

Oliver Bogatinov je našel naslednika Darka Milaniča, ki je Mariboru prinesel šest prvenstvenih in tri pokalne lovorike, enkrat pa ga popeljal v ligo prvakov in dvakrat v ligo Europa. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Oliver Bogatinov: Pokazal je poznavanje mariborske specifike

"Kot igralec je imel reprezentančne izkušnje in izkušnje iz skupinskega dela evropskih tekmovanj, kot trener je premagoval boljša moštva od svojega, kar je za evropski Maribor zelo pomembno. Z delavnostjo in energijo, ki jo izžareva na igrišču, pa verjamem, da bo moštvu dal nov zagon, ki ga ekipa v tem trenutku potrebuje. Mislim, da bo iz vsakega posameznika znal izvleči le najboljše, kar je potrjeval na klopi hrvaškega prvoligaša Gorice. V večurnih pogovorih je pokazal tudi poznavanje mariborske specifike, kar ni presenečenje ob spoznanju, da je igral v Sloveniji in tukaj opravil tudi strokovno prakso med šolanjem za licenco Uefa Pro," pa je imenovanje novega trenerja komentiral športni direktor Bogatinov.

Trener za tekme proti velikim. Ampak – ali je to za Maribor dobro?

Ob tem so pri NK Maribor zapisali, da je Jakirović s HNK Gorico na tekmah proti klubom velike četverice, v katero na Hrvaškem ob zagrebškem Dinamu, splitskem Hajduku in Rijeko uvrščajo še Osijek, osvojil kar 39 od 54 možnih točk.

Če se ob tem malce pošalimo, potem ne vemo, ali je to razlog za optimizem za mariborske navijače. To namreč pomeni, da na majhnih tekmah točk ni bilo veliko. Maribor pa v slovenskem prvenstvu – razen, ko se udari z Olimpijo – čaka kopica "majhnih" tekem.

Maribor, ki je iz pokala izpadel, je po 25 odigranih tekmah sezone 2019/20 Prve lige Telekom Slovenije na četrtem mestu s sedmimi točkami zaostanka za vodilno Olimpijo.