NK Maribor je tudi uradno vstopil v proces finančne reorganizacije kluba. Sprejet je bil dogovor o nižjih plačah. Najprej so ga sprejeli zaposleni in drugi delujoči pri branilcih državnega naslova, nato so nove pogoje sodelovanja v veliki večini sprejeli še igralci in trenerji. Izjema je le nekaj posameznikov, ki imajo svoje pomisleke in jim je vodstvo kluba dalo na voljo še nekaj časa za odločitev.

Maribor je po turbulentnem marcu, v katerem sta najprej najuspešnejši slovenski klub zapustila dolgoletna sodelavca in tvorca številnih uspehov, trener Darko Milanič in športni direktor Zlatko Zahović, vstopil v novo obdobje. Po zadnji tekmi, domačem porazu z Bravom (1:2), so sledile kadrovske menjave na odgovornih položajih, nato pa je pandemija koronavirusa nogometaše z igrišč pregnala v njihove domove, kjer lahko do nadaljnjega pozabijo tako na skupne treninge kot tudi tekme.

Športni direktor Bogatinov: Dogovor dosegli v skupnem konsenzu

Darko Milanič (levo) je prejšnji mesec zapustil trenerski stolček, Oliver Bogatinov (desno) pa je zapolnil praznino na položaju športnega direktorja, ki je nastala po odhodu Zlatka Zahovića. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Novopečeni športni direktor Oliver Bogatinov je hitro zavihal rokave. V obdobju, ki je vse prej kot prijazno do športa, se je lotil zahtevnega procesa finančne reorganizacije. Po številnih sestankih z igralci in trenerji je ponosno poudaril, da je bil dosežen prvi cilj.

"Mi skupaj eno smo, je slogan Maribora, ki še kako drži. Danes lahko oznanimo, da so tudi igralci in trenerji sprejeli nove pogoje bodočega sodelovanja. Ti izražajo veliko mero razumevanja in solidarnosti ob trenutni situaciji doma ter po svetu ter hkrati potrjujejo ambicioznost, ki je v Mariboru vedno na najvišjem nivoju," je v ponedeljek sporočil prvi kadrovik kluba in dal vedeti, da je bil dogovor o nižanju prejemkov sprejet enotno.

"Način, da smo novi dogovor dosegli v skupnem konsenzu in enotno (z izjemo nekaterih posameznikov, ki imajo svoje pomisleke in smo jim še dali nekaj časa za odločitev), potrjuje naš slogan ne samo v besedah, ampak tudi v dejanjih," si je oddahnil Bogatinov, pred katerim je zelo zahtevna naloga, saj se v obdobju pandemije koronavirusa loteva napovedane racionalizacije poslovanja.

Nogometaši Maribora so v zadnjem obdobju "sestankovali" s poslovnim in športnim direktorjem kluba. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Izpostavil je veliko razumevanja in solidarnosti, ki sta še kako potrebna pri upoštevanju vodila prihodnjega delovanja, ki ga je Zahovićev naslednik na položaju športnega direktorja opisal kot skromnost z zdravo mero ambicioznosti.

Direktor Ban: Nismo delovali enostransko

Poslovni direktor Bojan Ban je igralcem predstavil pogoje klubske usmeritve med kriznimi razmerami in nasploh v prihodnjem obdobju. Foto: Vid Ponikvar Večina nogometašev NK Maribor je tako ob vstopu v nov teden privolila v nižje plače, vodstvo pa si želi, da bi se kmalu na seznamu tistih, ki so sprejeli dogovor, znašla še skupina igralcev, ki zaradi pomislekov še ni segla v roke vodstvu kluba. Maribor se tistim, ki so že sklenili dogovor, med njimi so tudi vsi zaposleni pri klubu, iskreno zahvaljuje.

"V prvi fazi smo opravili pogovore z zaposlenimi in drugimi delujočimi v klubu o posledicah, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa, ter z vsemi dosegli sporazume. Nato smo pripravili načrt za pogovore z nogometaši. Nismo delovali enostransko, prisluhnili smo tudi njihovim predlogom, saj se zavedamo, da le skupaj lahko najdemo ustrezne rešitve. Namen je dosežen, deležni smo bili razumevanja in solidarnosti v teh negotovih časih ne samo za nogomet, ampak celotno družbo ter gospodarstvo," je za klubsko stran pojasnil poslovni direktor branilcev naslova Bojan Ban.

Mariborčani so v zadnjem nastopu v prvi ligi doma ostali brez točk proti Bravu (1:2). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Maribor kljub načrtovanim "varčevalnim" ukrepom ohranja visoke tekmovalne cilje. V nadaljevanju prvenstva želi napadati višja mesta. Trenutno je šele na četrtem mestu, za vodilno Olimpijo pa zaostaja sedem točk. Državno prvenstvo bi se lahko najhitreje nadaljevalo 23. maja, Nogometna zveza Slovenije (NZS) je naznanila možnost, da bi prve tekme odigrali konec maja oziroma v začetku junija.