Naslednik Zlatka Zahovića, ki se je takoj znašel sredi velike zagate

Z Oliverjem Bogatinovim, novim športnim direktorjem NK Maribor, pri katerem je nasledil neponovljivega Zlatka Zahovića, smo se pogovarjali o pestrih dnevih, ki so za njim, in predvsem o zelo negotovi prihodnosti, ki čaka vse slovenske nogometne klube na čelu z najuspešnejšim.

Služba športnega direktorja NK Maribor je ob tamkajšnjem zahtevnem občinstvu že tako precejšen zalogaj. Če jo dobiš v roke, potem ko je klub zaključil najuspešnejše obdobje v že tako bogati zgodovini, je še težja. Če v tej vlogi naslediš Zlatka Zahovića, s čigar nogometnim življenjepisom se v Sloveniji verjetno ne more primerjati nihče, toliko bolj. Ne bomo se zmotili, če trdimo, da prav veliko nalog, ki so zahtevnejše od te, v slovenskem športu zagotovo ni.

Še z večjo gotovostjo lahko zapišemo, da je z epidemijo koronavirusa, ki je zajezil tudi nogometno dogajanje, služba, v katero je pred skorajda natanko enim mesecem nekoliko presenetljivo nastopil 41-letni Jeseničan, postala še veliko težja. Nekdanji trener Aluminija in Mure, ki je bil v Ljudskem vrtu že od lanskega poletja, je na pozicijo športnega direktorja nogometnega ponosa z Mladinske ulice 2 v Mariboru pred skoraj natanko mesecem prišel z mesta vodje mladinske šole tamkajšnje nogometne šole. Tik preden so se razmere v Sloveniji in tudi drugod po svetu drastično zaostrile.

"Ne želim, da me primerjajo z Zlatkom Zahovićem, ki je zame najuspešnejši športni direktor v zgodovini slovenskega nogometa. Mariboru je dal veliko. Morda še več je dal slovenskemu nogometu," nam je, potem ko je po dnevu, polnem medijskih obveznosti, obsedel sam v svoji novi pisarni športnega direktorja, povedal Oliver Bogatinov.

Govoril je tudi o novi usmeritvi NK Maribor, ki bo v prihodnosti skušal več priložnosti ponuditi mladim, o napovedanem nižanju stroškov v kriznih gospodarskih časih, ki se obetajo, o delu v času izolacije, pa tudi o novem trenerju in tem, kako je do tako pomembne vloge v eni najuspešnejših slovenskih športnih zgodb sploh prišel.

K slovenskim prvakom je kot vodja tamkajšnje mladinske nogometne šole iz Aluminija prišel že lani poleti. Foto: Mario Horvat/Sportida

Športni direktor NK Maribor ste postali pred mesecem dni. Kako je do sodelovanja v takšni obliki prišlo? Ste bili nad to potezo klubske uprave presenečeni?

Življenje je skrivnostno. Težko vemo, kaj nam bo prinesla prihodnost. Zgodilo se je iznenada. Bil sem presenečen, ko sem prejel ponudbo, a hkrati počaščen. Moram reči, da nisem razmišljal prav dolgo. Vzel sem si malo časa za premislek, kar je razumljivo, in ponudbo sprejel.

Kakšne so bile besede vodilnih ljudi v klubu, ko so k vam pristopili, in predvsem, kakšne so bile ideje o delovanju kluba po 13 letih, v katerih je Maribor zabeležil največje uspehe v svoji zgodovini?

Beseda je tekla o viziji in pogledu na prihodnje delovanje. Tukaj smo se zelo hitro ujeli in skupaj izoblikovali neke nove usmeritve klubskega delovanja. Štiri skupne usmeritve bodo, ki bodo definirale naše bodoče delo.

Katere štiri?

Naj to za zdaj ostane skrivnost.

Ena od njih je zagotovo ta, da boste več priložnosti ponujali mladim, ki so bili v zadnjih letih nekoliko na stranskih tirih? Dejstvo je, da tudi zaradi tega, ker Maribor ni "Aluminij" in mora vedno osvajati lovorike, kar takšno usmeritev otežuje.

Res je in tega se dobro zavedamo. Mladi potrebujejo čas. Maribor je v preteklosti že dokazal, da zna dati priložnost tudi mladim fantom. Nenazadnje je iz klubske nogometne šole prišel Dino Hotić, ki se je prebil vse do reprezentance. V njej je bil tudi Luka Zahović. Podobno pot je pred tem prehodil Petar Stojanović.

Mladim želimo dati priložnost, a bo to zahtevno tako za nas kot tudi za njih, ki bodo morali to priložnost na drugi strani opravičiti. Maribor ne bo mogel trpeti neuspehov. Treba je najti pravo mešanico med mladostjo in izkušnjami. Verjamem, da jo bomo.

Nogometaši Maribora so na lestvici zamrznjene sezone 2019/20 Prve lige Telekom Slovenije na četrtem mestu in imajo sedem točk zaostanka za vodilno Olimpijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Pa bo ta usmeritev poskrbela, da bodo cilji Maribora, ki je osvajal naslove in skrbel za evropske podvige, zdaj nižji?

Domači naslovi absolutno ostajajo naš cilj. Evropa? Glede na besede, ki jih je pred kratkim izjavil Andrea Agnelli, predsednik Evropskega klubskega združenja (Eca), ko je govoril o tem, da si klubi, kot so Atalanta, ne zaslužijo mesta v ligi prvakov, smo pesimisti … Če Atalanta ne spada v ta krog, potem ne vem, kje je tukaj Maribor.

Bili ste šef nogometne šole NK Maribor, tako da imate zagotovo dober vpogled, kakšen je potencial, ki se skriva v njej. Se obeta veliko mladincev, ki jih boste priključili delu s člansko ekipo?

Potencial vedno je, ampak korak od mladinske šole do članske ekipe Maribora je velik. Tako ni samo pri Mariboru, ampak povsod, kjer se borijo za lovorike. Obstajajo seveda tudi izjeme, a na tej poti je treba prehoditi veliko stopnic, da bi lahko potem zadovoljil velika merila, ki vladajo v Mariboru.

Želimo si predvsem, da bi to pot skrajšali. Hotić, ki je kot posojen igral v Krškem in tudi v Veržeju, je pokazal pravo pot. Na vrhunski ravni je res malo nogometašev, ki bi med člane prišli neposredno iz mladinske ekipe in se tam izkazali. To pa seveda ne pomeni, da jih ne more biti.

Vaš predhodnik Zahović je v preteklosti skrbel za odmevne prodaje in tudi odmevne okrepitve. Samo lani poleti sta v Maribor tako prišla najboljša nogometaša slovenskega prvenstva zadnjih let Rok Kronaveter in Rudi Požeg Vancaš. Kako bo s tem v prihodnosti? So časi odmevnih okrepitev, ki bodo prihajala v Ljudski vrt, preteklost?

Vedno želimo biti v vrhu slovenske lige in osvajati naslove. Za takšne uspehe je po navadi treba pripeljati tudi dobre nogometaše. Je pa res, da so časi, ki so pred nami, negotovi. Veliko je neznank. Odvisno od tega, kaj sledi in koliko nogometašev bo sploh na voljo.

Ne želim pa biti črnogled. V športnem duhu ohranjam upanje, optimizem. Tudi naše aktivnosti v klubu so optimistično usmerjene. Držimo se najbolj optimističnega scenarija in se pripravljamo, kot da se bo maja že igral nogomet. Koliko je to realno, bo pokazal čas. Lahko pa rečem, da optimistično čakamo na nadaljevanje sezone.

Predsednik Drago Cotar se s sodelavci pri NK Maribor in nogometaši dogovarja za znižanje stroškov, ki pa zagotovo ne bo tako drastično, kot je bilo tisto, za katerega je pred dnevi poskrbel predsednik Olimpije Milan Mandarić. Foto: Vid Ponikvar

Negotovi časi prinašajo gotovo gospodarsko krizo, ki bo zagotovo udarila tudi v slovenski nogometni prostor. Številni klubi v teh časih klestijo stroške, pred dnevi so se za drastično znižanje plač odločili pri Olimpiji, kako pa je s temi ukrepi pri Mariboru? Se obetajo?

Naši ukrepi zagotovo ne bodo tako drastični, kot so v Olimpiji. Absolutno ne. Si pa tudi mi želimo najti skupne rešitve. Želimo se približati fantom. Videli bomo, kako razumevajoči bodo. Dejstvo je, da je pred nami nova realnost. Takšne ukrepe sprejemajo vsi. Prihodnost je negotova, a določeno škodo se da ovrednotiti že zdaj. Če bo imel nogomet kot dejavnost manj denarja, kot ga je imel pred tem, potem je jasno, da bo to vplivalo na delovanje klubov v Sloveniji.

Torej odločitve o znižanju za zdaj še ni?

Dialog obstaja. Pogovarjamo se in iščemo rešitve. Recimo takole, da je, to lahko povem, prvi krog pogajanj je končan.

Kako v teh kriznih časih sploh poteka delo v klubu in kakšne so bile poteze, ki ste jih vi, odkar ste prišli na položaj športnega direktorja, v zadnjih štirih tednih vlekli?

Delo poteka povsem v znamenju virusa covid-19 in tega, kako sprejeti vse ukrepe, ki jih je sprejela država in nam bistveno omejujejo delovanje. Fantje trenirajo individualno. Hkrati skušamo upoštevati priporočila Fife in Uefe, tako da planiramo aktivnosti in se pripravljamo na to, da se bo sezona nadaljevala v čim krajšem času. Ob tem imajo igralci in njihovi agenti milijon vprašanj, kaj to za njih pomeni. Delo poteka v skladu z vsemi temi deležniki.

Vaše poteze v tem času?

Če sprašujete o tem, ali smo podpisali pogodbo s kom od nogometašev ali pa smo s kom prekinili sodelovanje, potem je moj odgovor negativen. Reciva tako, da smo vsi skupaj še v fazi pogovarjanja na vseh področjih.

Nasledil je Zlatka Zahovića. Zdaj bo moral najti še naslednika Darka Milaniča. Foto: Vid Ponikvar

Ne samo Zlatko Zahović, Maribor je še pred njim po letih uspehov zapustil tudi Darko Milanič. Začasno ste za njegovega naslednika imenovali Sašo Gajserja. Se je v tem času glede trenerskega vprašanja Maribora kaj novega?

Za zdaj nismo sprejeli nobene konkretne odločitve, je pa veliko pogovorov. Opcija je tudi, da ostane tako, kot je. Težko razkrijem kaj več, a da se ne bom preveč izmikal odgovorom na vaša vprašanja, lahko povem, da bo te negotovosti do takrat, ko se bo nadaljevala sezona in bo vse skupaj bolj jasno, konec. To pa lahko povem.

Stopiti v čevlje Zlatka Zahovića, ki je v klubu pustil res globok pečat, je velik, zelo zahteven izziv. Verjetno se zavedate, da bodo na vas vseskozi gledali skozi prizmo vseh uspehov, ki jih je prinesel Mariboru?

Zelo ga spoštujem. On je najuspešnejši športni direktor v zgodovini Slovenije. Za Maribor je naredil ogromno, za slovenski nogomet pa morda še več. Ne čutim, da bi se lahko primerjal z njim in se tudi nočem. Vsak človek ima svoj DNK, vsi smo si različni in imamo drugačne prstne odtise.

Sta se, odkar ste postali športni direktor, slišala?

Ne.

Kakšen je bil odziv mariborske okolice, ko ste ga nasledili?

Deležen sem bil izredno velike podpore, kar me je kar malce pozitivno presenetilo. Pričakoval sem bolj mešane odzive. Hvaležen sem, da je tako in se zahvaljujem vsem, ki so mi v tem času izrekli podporo na tak ali drugačen način. To je vsekakor prijetno.