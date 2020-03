Razgaljeni Zlatko Zahović

Ko je Zlatko Zahović leta 2007 prikorakal v Ljudski vrt, je imel NK Maribor na seznamu članske ekipe 20 nogometašev, ki so tja prišli iz njegovih mlajših selekcij. Tudi takratnega kapetana Žikico Vuksanovića, za katerim je bilo več kot 150 tekem v vijoličastem dresu. Po prihodu novega športnega direktorja ni odigral nobene več.

Današnji Maribor ima v svojih vrstah pet nogometašev, ki prihajajo iz njegovih mladinskih vrst. Luko Zahovića, ki je v tej sezoni zbral 21 nastopov. Aleksa Pihlerja, ki je pri številki 20, a je priložnost v Mariboru dočakal po obvozni poti. V Ljudski vrt je namreč prišel po uveljavitvi pri Zavrču. Luko Koblarja, ki je vseh pet nastopov zbral v letošnjem letu. Včasih zelo nadarjenega, danes pa izkušenega povratnika domov Reneja Miheliča, ki je prišel pozimi in je pri številki treh nastopov. Žana Kolmaniča, ki je zaigral enkrat. In Luko Uskokovića, ki na prve minute v tej sezoni še čaka.

V 13 sezonah, kolikor je Zahović v Mariboru, je ta odigral 622 tekem. V tem obdobju se je na članskem seznamu moštva znašlo 45 imen iz nogometne šole Maribora, kar niti ne zveni tako malo, a postane zelo malo, če upoštevamo, da jih je precej od teh v Maribor, tik preden so stopili na člansko raven, prišla kot produkt drugih nogometnih šol, in še manj, ko izvemo, da je med temi krepko več kot polovica, kar 29, takšnih, ki so v vijoličastem dresu odigrali zgolj 10 tekem ali manj. Po večini po tem, ko so na igrišče prihajali s klopi in včasih odigrali zgolj minuto. Nekateri niti te. Enajst med njimi jih namreč debija ni dočakalo.

Osem naslovov državnega prvaka, štiri pokalne lovorike, dve ligi prvakov, tri lige Europa, okroglih 100 evropskih tekem in nekaj deset milijonov denarnih nagrad pozneje lahko ugotovimo, da je bil Maribor v vseh teh letih velika reklama za slovenski nogomet. Toda slovenski reprezentanci in s tem v veliki meri tudi slovenskemu nogometu je prinesel bolj malo. Res je, Josip Iličić je prav v dveh mariborskih mesecih dobil zagon za sijajno kariero, ki pa bi bila verjetno fantastična tudi brez 11 nastopov (in štirih golov), kolikor jih je zbral v vijoličastem. Veter v hrbet trenutno enega od najbolj vročih nogometašev v Evropi pa je na žalost tudi več ali manj tudi vse, kar je Maribor prispeval Sloveniji.

Le šest nogometašev, ki so od leta 2007 oblekli dres slovenske reprezentance, je nogomet igralo v mladinski šoli kluba z Mladinske ulice 29 v Mariboru. Rekorder med njimi je s 16 reprezentančnimi nastopi Petar Stojanović, ki je v Maribor prišel s 16 leti. Podobno kot še številni nadarjeni nogometaši, ki jih je Zahović v zadnjih letih kupoval v vrstah tekmecev s slovenskih tal. Potem je tu morda edini zares pravi večji domači produkt mariborske nogometne šole Armin Bačinović, ki je nekoč obetal veliko, a naredil bolj malo. Do 23. leta starosti jih je zbral 13. Potem nobenega več. Sledijo Luka Krajnc s štirimi, Luka Zahović s tremi, Matic Črnic z dvema in Dejan Trajkovski z enim nastopom za najboljšo slovensko nogometno selekcijo.

"Mi smo evropski Maribor, pri nas ne moremo čakati na razvoj mladih," bo ob takšnih argumentih verjetno odgovoril Zahović in imel v marsičem prav, a ob tem pozabil omeniti, da je še marsikje podobno, a vseeno zelo drugače. Na evropskih in pomembnih tekmah igrajo tudi mladi, domači nogometaši. Ne nazadnje najbolj očiten primer takšne politike stanuje nedaleč stran. Dinamo Zagreb, ki iz leta v leto kot po tekočem traku na evropsko tržnico servira odlične produkte svojega nogometnega laboratorija. Ne boste verjeli, eden izmed njih je prejel celo zlato žogo!

Ob govoricah o tem, da je bil Darko Milanič le lutka, za katero se je skrival, Zahoviću starejšemu ni treba skrbeti. Ob glasnem namigovanju na to, da Zahović mlajši igra zgolj zato, ker je v klubu on, prav tako ne. Ob takšnih očitkih, ki so skrajno žaljivi do vsega, kar je omenjeni dvojec naredil v vijoličastem (veliko), lahko mirne duše zamahne z roko.

"Ne morem odgovoriti, saj ne poznate materije", "Zgodil se je nogomet" in s podobnimi odgovori lahko Zahović razorožuje svoje kritike, ko beseda nanese na krizo rezultatov, igre in odnosov zdajšnjega Maribora. Ali pa na čudne, nikoli razumljene kadrovske rošade in preobrate, ki so jih spisali Armin Dervišević, Dejan Mezga, Goran Cvijanović in še kdo, ki so čez noč izginjali in se spet pojavljali.

Oylmpiacos, Porto, Valencia, Benfica … Slovenska reprezentanca in 35 golov v njej. "Je vam uspelo kaj takega? Ni. Torej bodite tiho," vam lahko odbrusi ob tem (No, razen če ne gre predaleč. "TAM, Malečnik in Miklavž", pa "počasi, sine", če ste morda pozabili ...) in še ob marsičem, kar je v več kot desetletju njegovega bivanja v Mariboru zabavalo nogometno Slovenijo. A tudi on ostane brez besed oziroma oblačil, ko se zgodi to, kar se je v srcu Maribora zgodilo v soboto zvečer. Ko po igrišču razgrajajo produkti mariborske nogometne šole, a v napačnem dresu.

Ko je Sandro Ogrinec, ki je za Maribor odigral pičlih 14 tekem, videti kot Frenkie de Jong v majici Ajaxa. Ko se zdi, da je pri nasprotniku na igrišču Andrej Kramarić, ne Martin Kramarič. Ko Aljoša Matko, ki kljub temu, da je v prejšnji sezoni v mladinski ligi zabil kar 31 golov (več kot enkrat več od drugega najboljšega na lestvici strelcev), še čaka na debi v majici članske ekipe Maribora, v šestih minutah v napadu Brava pa pokaže več kot ves mariborski napad minus Marcos Tavares. Njegovi mladci, ki kljub lovorikam in priznanjem v mlajših kategorijah ne dobijo priložnosti za igro, so tisti, ki so razgalili Zahovića. Za nameček na njegovem pragu.

Morda je prav sobotna igra simbolike priložnost, da obrne smer in se zateče h krilatici o tem, da so doma vzgojeni igralci najcenejši, ki jo v nogometu in športu poslušamo vsak dan. In se ob tem spomni tudi dejstva, da bodo navijači napake precej prej odpustili mladim, doma vzgojenim fantom kot pa tistim, ki prihajajo od drugod. Predvsem tujcem, ki jih je, mimogrede, v Zahovićevem Mariboru zaigralo krepko več od mariborskih mladincev. Priložnost za novo politiko je odlična tudi zaradi tega, ker ima v svojih vrstah na članski ravni že dokazanega trenerja Olivera Bogatinova, zdajšnjega vodjo nogometne šole Maribor. ZZ Top bi dokončno utegnil postati ZZ Flop, če je ne bo izkoristil …

Prejšnje kolumne: