Zahović po odstopu Milaniča: Vem, kdo je krivec

''Saj me kličete samo takrat, ko so težave,'' so bile prve besede športnega direktorja Zlatka Zahovića, ko smo ga poklicali po odstopu trenerja Darka Milaniča in povprašali o nadaljnjih korakih mariborskega kluba. Nato se je zasmejal, dejal, kako se je samo pošalil, in z glasom, ki je bil glede na zadnja dogajanja v klubu presenetljivo poln sproščenosti, priznal: ''V življenju nisem bil še nikoli bolj miren kot zdaj. Zgodil se je šport,'' se je dotaknil odhoda dolgoletnega prijatelja in v nadaljevanju pogovora namignil na določene težave znotraj mariborskega kluba.

V soboto je Maribor po porazu z Bravom, drugim zaporednim v tej sezoni, po kateri vijolicam grozi padec na četrto mesto, izgubil trenerja. Darko Milanič se je po štirih letih poslovil od vročega stolčka in opozoril na negativno energijo, ki jo je bilo v Ljudskem vrtu čutiti na dvoboju z Ljubljančani.

''Čutim se odgovornega, ne pa tudi krivega,'' je povedal trofejni strateg. Javnost se je spraševala, kdo je potem kriv, in v besedah zdaj že nekdanjega trenerja vijolic prepoznala oceno, kako je Milanič prevzel nase odgovornost, krivdo za nastali položaj pa bi lahko nosil športni direktor Zlatko Zahović. Je prvi kadrovik kluba, že dobro desetletje predstavlja alfo in omego mariborskega kluba, ves čas pa je nudil Milaniču popolno podporo.

Vrhunci dvoboja med Mariborom in Bravom:

Kdo je kriv? Milanič naj ne bi ciljal na Zahovića.

Zlatko Zahović sta pred Mariborom sodelovala že v slovenski reprezentanci in beograjskem Partizanu. Foto: Vid Ponikvar Ko smo o tem, če krivda leti ravno nanj, povprašali najboljšega strelca slovenske reprezentance vseh časov, ga vprašanje ni začudilo, a je že imel pripravljen odgovor.

''To je bil zelo dober odgovor Dareta. Kdor ga pač razume. Kdor ga ne, je to njegov problem. Ne bi pa rekel, da je to letelo name. Z Daretom se razumeva zelo dobro. Mislil je na nekoga drugega,'' je bil skrivnosten Zahović in na podvprašanje, ali predstavlja odhod Milaniča le vrh ledene gore vseh težav, ki vladajo v NK Maribor, odgovoril: ''Sem zelo miren. Zelo se zavedam situacije, ki se mi zdi spontana in žalostna, a je na žalost problem naše družbe. Ima pa ta krivec ime in priimek. A to nisem jaz,'' nam je povedal športni direktor branilcev državnega naslova, ki bi lahko ob današnji zmagi Olimpije nad Muro zaostajali za največjim tekmecem že za sedem točk razlike.

Poslovil se je največji trener, vodstva kluba pa ni bilo

Tako so igralci Maribora lani metali v zrak trenerja Darka Milaniča, ko so si zagotovili 15. državno zvezdico. Foto: Grega Valančič/Sportida Po dvoboju, ko je Milanič podal odstop, je scenarij spomnil na tistega iz jesenskega dela, ko je Izolan prav tako ponudil odstop po domači zmagi nad Taborjem (4:2), a ga je športni direktor dan pozneje zavrnil. Je poskušal Zahović znova prepričati Milaniča, naj si premisli in nadaljuje poslanstvo na trenerskem stolčku vijolic? ''Ne. Videl sem trenerja, ki mu je padel kamen s hrbta. Videl sem ga zadovoljnega in moram priznati, da mu zavidam. Padel mu je velik kamen. Ni bilo razloga, da bi ga prepričal, ker sem ga videl srečnega in zadovoljnega,'' je še pojasnil.

Nogometaši Maribora so v nedeljo v Ljudskem vrtu opravili trening. ''Danes se je poslovil trener, a na žalost ni bilo nobenega v klubu razen športnega dela. Vodstva kluba ni bilo. Razen Bojana Bana (direktor NK Maribor, op. p.), ki je prišel na moje povabilo. Ostalih ni bilo. Predsednik Cotar (Drago Cotar, op. p.), Jurišič (sekretar Uroš Jurišič, op. p.), Kastelic (predsednik uprave Zavarovalnice Sava David Kastelic, op. p.) … Čeprav se je poslovil največji trener v zgodovini Maribora in slovenske prve lige,'' ni skrival začudenja, kako se je Milanič poslovil le od igralcev in ožjega dela strokovnega vodstva, ne pa tudi vodstva kluba.

Če bi vprašali Zahovića, Bogatinov ni kandidat za novega trenerja Bi se lahko na vroči stolček podal Oliver Bogatinov? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nedeljski trening je vodil Saša Gajser, donedavni Milaničev pomočnik, ki do nadaljnjega opravlja vlogo vršilca dolžnosti trenerja. Bi lahko na trenerski stolček sedel Oliver Bogatinov, ki je v prejšnji sezoni navduševal kot trener Aluminij, nato pa prevzel skrb nad razvoje mladinske šole NK Maribor? ''O tem, kdo bo novi trener, bo odločalo vodstvo kluba. Tisti, ki vodijo klub. Je pa o tem govoriti še prehitro. Kar se mene tiče, Oliver Bogatinov ni kandidat, ker ne bi rad mešal mladinskega nogometa s članskim. Bo pa o tem odločalo vodstvo kluba,'' je dal vedeti, da sam ne bi ponudil izziva nekdanjemu strategu Aluminija, ampak bi iskal rešitev drugje.

Atmosfera linča

Bravo je v soboto pred maloštevilnim občinstvom v Ljudskem vrtu zadal Mariboru boleč udarec. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nato je opozoril na atmosfero linča, ki jo je bil v zadnjem obdobju deležen Milanič. ''Dajmo se pogovarjati z argumenti. V slovenskem nogometu imamo Prašnikarja, ki je popeljal Maribor v ligo prvakov, a nato kmalu doživel atmosfero linča. Imamo Katanca, ki nas je popeljal na EP in SP, a je doživel atmosfero linča, imamo Keka, ki je že doživel atmosfero linča ali pa jo še doživlja, imamo Šimundžo, ki je popeljal Maribor v ligo prvakov, z njim prezimil v ligi Europa, a je tudi njega pričakala atmosfera linča. In to od navijačev z vzhoda. Z vzhodne tribune. Imamo Milaniča, ki je naš najtrofejnejši trener, imel velike uspehe z Mariborom v Evropi, in doživel atmosfero linča. Potem pa se lahko vprašamo, zakaj se to dogaja. Vsi imajo kaj za pokazati, a je to problem družbe. Ljudje, ki imajo kaj pokazati, dobijo atmosfero linča.''

Ko je mislil na nezadovoljne navijače, ki spremljajo tekme z vzhodne tribune, je imel v mislih določene obiskovalce. ''Tiste, ki imajo letne karte praktično zastonj. Naš produkt se je pocenil, nekdo pa jim mora dati karto za smešno ceno. Produkt nogometa se je pocenil."

Veliko stvari, ki jih javnost ne ve

Zlatko Zahović pojasnjuje, da ni bil v življenju še nikoli tako miren kot ravno danes. Foto: Vid Ponikvar Kakšni bodo torej nadaljnji koraki NK Maribora v reševanju rezultatske krize, zaradi katere vlada med navijači ogromno nezadovoljstvo?

''V življenju nisem bil bolj miren kot zdaj. To pa iz enega praktičnega razloga. Ker je to usoda, ki jo moramo deliti. Je pa res, da nisem prepričan, da bo šlo v našem klubu naprej vse gladko. Vsi imamo družine, vnuke. Razumem slabe rezultate. To je šport, a se da roka in ostanemo prijatelji za vedno. Tu pa je šlo že na familijarne zadeve. Tu je zelo dosti stvari, ki jih vi ne veste. Sam pa dam veliko na družino. Sem miren in se zavedam situacije, ki se mi zdi spontana in žalostna. Na žalost je problem naše družbe, ima pa ime in priimek,'' je skrivnostno odvrnil Zahović in ponovil, da ve, kdo je krivec, a nam tega ni zaupal. Sodeč po njegovih besedah bo v mariborskem klubu po odhodu Milaniča še zelo pestro …

Preberite še: