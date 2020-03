Zgodovinski podvig Brava in potop izžvižganega Maribora #video

Maribor : Bravo 1:2 (0:2)



Stadion Ljudski vrt, gledalcev 1500, sodniki: Glažar, Burjan in Šprah.



Strelci: 0:1 Žinko (14./11 m), 0:2 Baturina (41.), 1:2 Tavares (90.).



Maribor: Pirić, Milec, Mitrović, Koblar, Viler, Cretu, Vrhovec, Požeg Vancaš (od 72. Bajde), Kronaveter, Kotnik (od 57. Mihelič), Mešanović (od 57. Tavares).



Bravo: Vekić, M. Matko, Brekalo, Drkušić, Kurtovič, Agboyi (od 74. Kirm), Žinko, Ogrinec, Kramarič (od 90. Primc), Nukić, Baturina (od 84. A. Matko).



Rumena kartona: Koblar, Viler.

Rdeči karton: Koblar (28.)

Privrženci Maribora so videli še drugi zaporedni poraz izbrancev Darka Milaniča, ki je moral tik pred tekmo nekoliko spremeniti začetno postavo, saj se je na ogrevanju poškodoval povratnik Martin Milec. Obenem pa je med drugimi pogrešal tudi še nepripravljenega Amirja Derviševića, kaznovana Aleksa Pihlerja in Nardina Mulahusejnovića ter poškodovane Luko Zahovića, Denisa Klinarja in Aleksandra Rajčevića.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Mariborčani, ki so po novem porazu zdrsnili z drugega na tretje mesto na lestvici, so se že v prvem polčasu znašli v zajetnem zaostanku, obenem pa so ostali tudi brez izključenega Luke Koblarja ter tudi navijaške skupine Viole, ki je v 40. minuti protestno zapustila svojo tribuno.

Takrat je Bravo vodil z 1:0, potem ko je v 14. minuti najstrožjo kazen, ki jo je s prekrškom nad Rokom Baturino zagrešil prav Koblar, unovčil Luka Žinko. Dotlej so imeli tudi domači eno lepo priložnost, ko je v peti minuti Igor Vekić obranil nevaren in močan poskus Mitje Vilerja z 20 metrov.

Zadetek Žinka:

Sicer pa je Bravo zagrozil tudi v 22. minuti, ko je najprej Kenan Pirić obranil poskus Martina Kramariča, za njim pa je Sandi Ogrinec žogo poslal čez gol. V 28. minuti so domači, ki so jih ob polčasu navijači izžvižgali, ostali na igrišču le z deseterico, saj je Koblar dobil rdeči karton zaradi udarca v obraz Baturine.

Kljub temu je imel v 34. minuti Rudi Požeg Vancaš priložnost za izenačenje, vendar je njegov poskus z 20 metrov Vekić ukrotil. Na drugi strani pa je v 41. minuti še drugič klonil Pirić, potem ko se je Baturina ognil prepovedanemu položaju in sam stekel proti mariborskemu vratarju ter ga na koncu tudi premagal za vodstvo z 2:0 in svoj četrti gol v tem delu prvenstva.

Darko Milanič je po koncu dvoboja podal odstop. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V 46. minuti je kot prvi v drugem polčasu zagrozil Rok Kronaveter, ki je s strelom prek glave prisilil Vekića v novo obrambo. Na drugi strani so bili v 65. minuti znova nevarni Ljubljančani, v zadnjem trenutku pa je posredoval Alexandru Cretu in Mustafi Nukiću "z noge" vzel žogo.

V 67. minuti pa je spet sprožil Viler, ki je s približno enajstih metrov zadel prečko. V 84. minuti je Blaž Vrhovec streljal od daleč, a je meril premalo natančno, minuto zatem pa je Aljoša Matko takoj po vstopu v igro na drugi strani z diagonalnim strelom z desne strani prav tako žogo poslal mimo cilja.

V prvi minuti sodniškega dodatka pa je Maribor le zmanjšal zaostanek, ko je svoj 151. prvoligaški gol dosegel Marcos Tavares, ko je žogo s strelom iz kazenskega prostora poslal v zgornji kot Bravovih vrat za končnih 1:2.

Maribor bo v 26. krogu prihodnjo soboto gostoval v Domžalah, Bravo pa bo dan prej gostil Triglav. Vprašanje je, kdo bo vodil vijolice, saj je Darko Milanič po dvoboju odstopil z mesta trenerja.

Po koncu dvoboja je Darko Milanič v pogovoru za TV Slovenija potrdil, da odstopa s položaja mesta trenerja NK Maribor!

Darko Milanič po porazu odstopil s položaja trenerja NK Maribor.



“Počutim se odgovornega, ne pa krivega.”#PLTS pic.twitter.com/ikGyqprKzJ — NK Maribor (@nkmaribor) March 7, 2020

Konec dvoboja v Ljudskem vrtu. Bravo je v dramatičnem zaključku dvoboja ohranil prednost in se veselil zgodovinskega uspeha. To je prva zmaga mladega ljubljanskega kluba v 1. SNL nad Mariborom. V jesenskem delu je Bravo dvakrat ostal praznih rok (0:4 in 0:1), tokrat pa so prekrižali načrte favoriziranemu tekmecu in nadaljevali izjemen niz v spomladanskem delu, kjer so še neporaženi, na petih tekmah pa so osvojili kar 11 točk.

Občinstvo je v Ljudskem vrtu po koncu dvoboja izžvižgalo domače strokovno vodstvo na čelu z Darkom Milaničem, ko je odšel proti slačilnici in zapuščal zelenico, navijači pa so skandirali nogometašem NK Maribor pridite po premije in s tem spomnili igralce na posebno akcijo v jesenskem delu, ko je športni direktor Zlatko Zahović predstavil igralcem mikavne premije v primeru uspešnega zmagovitega niza.

Gooool! 90. minuta. 1:2! Zadetek upanja za Maribor je dosegel Marcos Tavares. Z imenitnim slalomom med igralci Brava si je pripravil prostor za strel, nato pa mojstrsko premagal Igorja Vekića. To je že 151. zadetek kapetana vijolic v zgodovini 1. SNL ter njegov drugi v tej sezoni.

Zadetek Tavaresa:

85. minuta: Aljoša Matko, posojeni nogometaš Maribora na delu v Bravu, je le minuti po tem, ko je vstopil v igro namesto prvega junaka srečanja Roka Baturine, prodrl po desni strani, njegov diagonalni strel pa je za las zgrešil cilj.

84. minuta: Blaž Vrhovec je dvakrat meril proti vratom Brava. Prvič je obramba gostov blokirala njegov strel, drugič pa je žoga zletela mimo vratnice.

67. minuta: Maribor je bil zelo blizu prvemu zadetku. Rok Kronaveter je zaposlil Mitjo Vilerja, ta pa je že premagal Igorja Vekića, a se je žoga od prečke odbila nazaj v igralno polje. Ostaja 2:0 za Bravo.

Prečka Vilerja:

64. minuta: nov strel Brava. Sandi Ogrinec je streljal v okvir mariborskih vrat, a je bil Kenan Pirić na mestu. Že v naslednjem napadu ogromna priložnost za Ljubljančane. Martin Kramarič je prodrl po levi strani, nato pa podal Mustafi Nukiću. Zanesljiv zadetek Brava je preprečil Alexandru Cretu, ki je v zadnjem možnem trenutku požrtvovalno izbil žogo v kot.

Priložnost Nukića:

56. minuta: Rok Kronaveter ni bil natančen pri izvedbi prostega strela z okrog 25 metrov, nato pa se je Darko Milanič odločil za dvojno menjavo. Namesto Jasmina Mešanovića je vstopil kapetan Marcos Tavares, namesto Andreja Kotnika pa Rene Mihelič.

48. minuta: nezbranost mariborske obrambe bi skoraj kaznoval Roko Baturina. Ponudila se mu je priložnost za strel z neposredne bližine, a iz zahtevnega položaja, tako da je udaril prek vrat.

46. minuta: Maribor je takoj pritisnil na vrata Ljubljančanov. Rok Kronaveter je z atraktivnimi škarjicami namučil Igorja Vekića, v nadaljevanju napada je Alexandru Cretu streljal mimo vrat.

Škarjice Kronavetra:

Začetek drugega polčasa.

Konec prvega polčasa. Občinstvo v Ljudskem vrtu je nogometašem in strokovnemu vodstvu, ko so odhajali v slačilnico, namenilo glasne žvižge. Ljubljanski klub je na poti izjemnega uspeha in nadaljevanja odličnega izkupička v spomladanskem delu, kjer so na štirih tekmah osvojili kar osem točk.

Gooool! 0:2! 42. minuta. Bravo se ne šali, ampak spravlja Maribor v hudo zadrego! Roko Baturina je po izjemni podaji Martina Kramariča ušel obrambi Maribora. Dišalo je po nedovoljenem položaju, a je počasni posnetek pokazal, kako je zamudil Nemanja Mitrović. Hrvaški najstnik je hladnokrvno, v slogu izkušenih golgeterjev premagal Kenana Pirića in dokazal, da je v izvrstni formi. To je bil že njegov četrti zadetek v tem spomladanskem delu!

Zadetek Baturine:

38. minuta: zanimivo dogajanje na južni tribuni, kjer še vedno visi transparent ''Da boste lažje igrali", a še ni povsem razvit. Na tribuno je prišla večja skupina Viol, začela navijati za Maribor, nato pa razvila še drugi del transparenta, na katerem piše ''Da boste lažje igrali, smo za vas nekaj zbrali" in začela metati na igrišče papirje v obliki bankovcev. Po kratkem navijanju so zapustili tribuno, ki tako znova sameva, srečanje pa še naprej poteka v gledališkem vzdušju.

Člani navijaške skupine Viole so med prvim polčasom za nekaj minut prišli na južno tribuno, nato odvrgli igralcem papirje v obliki bankovcev, in zapustili stadion.

34. minuta: Rudi Požeg Vancaš je streljal z razdalje, a se je vratar Brava Igor Vekić znova izkazal. Gostje še naprej vodijo z 1:0.

Priložnost Požega Vancaša:

31. minuta: napadalec Brava Mustafa Nukić je streljal z razdalje po tleh, vratar Maribora Kenan Pirić ni imel težjega dela.

28. minuta: nov udarec za Maribor, ki bo dvoboj nadaljeval z igralcem manj. Mladi branilec Luka Koblar je za udarec s komolcem v obraz prejel rumeni karton. To je bil že njegov drugi na tej tekmi, tako da mu je sodnik Roman Glažar pokazal rdeči karton in predčasno pot v slačilnico.

Izključitev Koblarja:

23. minuta: v Ljudskem vrtu je po vodstvu Ljubljančanov vedno več žvižgov, pripadniki navijaške skupine Viole pa so na južni tribuni izobesili transparent ''Da boste lažje igrali'' in zapustili stadion.

Na južni tribuni je do sredine prvega polčasa spremljalo dvoboj le nekaj pripadnikov navijaške skupine Viole, nato pa so zapustili stadion.

22. minuta: znova je bilo vroče pred vrati Maribora. Najprej je Kenan Pirić s skrajnimi močmi ustavil strel donedavnega soigralca Martina Kramariča, ki ga je z imenitno podajo zaposlil Mustafa Nukić. Maribor je Kramariča posodil Bravu. Nato je proti vratom Maribora streljal še en nekdanji Pirićev soigralec Sandi Ogrinec, a je žoga švignila nad prečko.

Priložnosti Kramariča in Ogrinca:

Gooool! 0:1! 14. minuta. Bravo je povedel v Ljudskem vrtu. Luka Žinko je zadel v polno z bele točke, na katero je sodnik pokazal po prekršku Luke Koblarja nad Rokom Baturino. Mladi Hrvat je izkoristil napako Alexandra Cretuja in se zapodil proti vratom Maribora, nato ga pa je nepravilno oviral branilec Maribora in za prekršek prejel še rumeni karton. Odgovornost za izvedbo kazenskega strela je prevzel nekdanji slovenski reprezentant in suvereno premagal Kenana Pirića. Žinko je dosegel tretji zadetek v tej sezoni.

Zadetek Žinka:

7. minuta: Mariborčani so pritisnili na vrata Brava. Tokrat je njihova vrata ogrozil Rok Kronaveter, žoga ni za veliko zgrešila cilj.

5. minuta: izjemen strel Mitje Vilerja ter še lepše posredovanje Igorja Vekića. Kapetan Maribora je z roba kazenskega prostora močno udaril v desni spodnji kot vrat Brava, a se je izkazal vratar mladega ljubljanskega kluba in odbil žogo v kot.

Priložnost Vilerja:

Začetek dvoboja v Ljudskem vrtu. Srečanje v Mariboru poteka pred maloštevilnim občinstvom, sameva tudi južna tribuna, na katerem je le nekaj deset navijačev, ni pa izobešen niti en transparent.

Na ogrevanju pred tekmo je Martin Milec obnovil poškodbo, tako da ne bo mogel začeti dvoboja z Bravom. Na položaju desnega bočnega branilca bo tako podobno kot na zadnji tekmi v Celju zaigral hrvaški branilec Špiro Peričić, ki v karieri ni igral pogosto v tej vlogi.

Poškodba na ogrevanju, sprememba v zapisniku...



Martin Milec ne bo mogel nastopiti, v začetno enajsterico Špiro Peričić. Skupaj v kadru za tekmo tako 17 igralcev.#MiSkupajEnoSmo #PLTS #MBBRA pic.twitter.com/GOTLWUJq4Y — NK Maribor (@nkmaribor) March 7, 2020

Ob 17.15 se bosta za prvoligaške točke v Ljudskem vrtu spopadla Maribor in Bravo. Kakšno enajsterico je izbral domači strateg Darko Milanič?

S kakšno postavo bo v Ljudskem vrtu zaigral Bravo? Darjan Šuštar, ki danes nadomešča kaznovanega Dejana Grabića, se je odločil za naslednje igralce:

Maribor ne skriva želje, da bi navijačem dokazal, kako zna še vedno igrati nogomet, s katerim lahko navdušuje javnost. Po bolečem porazu v Celju so vijolice povečale zaostanek za vodilno Olimpijo. Znaša štiri točke, vsak nov neuspeh pa bi misijo ubranitve državnega naslova, ki je v klubskih načrtih podčrtana z zlato barvo, ob njej pa je tudi klicaj, resno otežil. Izbranci Darka Milaniča imajo tako danes dve nalogi. Osvojiti tri točke proti Bravu, hkrati pa se opravičiti privržencem za manj prepričljive predstave v spomladanskem delu.

"V tekmo gremo odločno. Želimo si povrniti zaupanje vseh. Zavedamo se, da moramo zaigrati boljše. Moramo biti pogumnejši, konkretnejši v zadnji tretjini," je strateg vijolic naznanil, da od varovancev pričakuje več poguma v igri. Zaradi kartonov bo pogrešal Aleksa Pihlerja in Nardina Mulahusejnovića, zaradi bolezni bo odsoten Amir Dervišević, bi se pa lahko na položaj desnega bočnega branilca, kjer je nazadnje po sili razmer igral Špiro Peričić, vrnil Martin Milec. To bo še ena izmed tekem, kjer v konici napada ne bo poškodovanega Luke Zahovića.

Roko Baturina je letos v 1. SNL dosegel že tri zadetke. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Pred mladim ljubljanskim klubom je ena najlažjih in tudi najlepših tekem v sezoni. Gostujejo pri državnem prvaku, ki je absolutni favorit. Tako nimajo česa izgubiti. Vse kaj drugega kot zmaga Maribora bi bilo veliko presenečenje, že Tabor pa je prejšnji konec tedna pokazal, kako ranljive znajo biti vijolice na domačih tleh, kjer v tem letu sploh še niso zmagale.

"Vemo, na kakšen način prihajamo do točk. Z ekipnim duhom, z bojem. Moramo ostati skromni, imamo še veliko rezerve. Obračun z Mariborom bo podoben preostalim," pred dvobojem poudarja Dejan Grabić, ki danes ne bo mogel sedeti na trenerskem stolčku Brava. Zaradi dveh rumenih kartonov namreč ne bo smel voditi ekipe, tako da ga bo nadomeščal pomočnik Darjan Šuštar.

Bravo je ob koncu zimskega prestopnega roka iz Zagreba pripeljal mladega napadalca Roka Baturino, kar se je izkazalo za odlično potezo, saj je dosegel že tri zadetke in neposredno odločil o zmagovalcu tako proti Taboru kot tudi Domžalam. "V vsak obračun gremo stoodstotno in tako bo tudi v Mariboru. Vemo, da nismo favoriti, a bomo dali vse od sebe," sporoča 19-letni Dalmatinec, ki bo prvič v karieri gostoval v Ljudskem vrtu. Ko so njegovi soigralci v pripravljalnem obdobju izgubili v Mariboru z 0:1, a tudi trikrat zadeli okvir vrat, še ni bil član Brava.