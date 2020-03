Spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije se je komaj začel, v vrstah NK Maribor pa se je že zgodila ogromna sprememba. Po novem bolečem porazu, vijolice so doma ostale praznih rok proti Bravu (1:2), s tem pa Olimpiji ponudile priložnost, da jim v nedeljo uide na +7, je odgovornost za slabe rezultate prevzel Darko Milanič. Sestal se je s športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem in pred televizijskimi kamerami potrdil, da je podal odstop. "Počutim se odgovornega, ne pa krivega," je pojasnil.

Najbolj trofejni trener v zgodovini NK Maribor in prve slovenske nogometne lige se poslavlja od vročega stolčka, na katerem je v mestu ob Dravi sedel v dveh različnih, a zelo dolgih časovnih obdobjih. Z Mariborom je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, slab vstop v spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije, v katerem je z manj prepričljivimi predstavami izgubljal veliko točk, hkrati pa poskrbel za slabo voljo in nezadovoljstvo navijačev, pa ga je stal položaj trenerja.

Ponosen, da je bil dolgo del te zgodbe

Čuti se odgovornega za vse, kar je v teh letih naredil. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Po novem neuspehu, domačem porazu z Bravom, to je bil sploh prvi poraz Maribora v zgodovini 1. SNL proti mlademu ljubljanskemu klubu, je presodil, da je napočil primeren trenutek za odhod.

"Zelo ponosen sem, da sem bil dolgo del te zgodbe. Narejeno je bilo ogromno dobrega dela, verjamem pa, da je prišel čas, ko je treba nekaj spremeniti. Situacija je taka, da se mora zgoditi nekaj drastičnega. Čutim se odgovornega za vse, kar sem naredil v teh letih. Ne počutim pa se za nič krivega. V karieri športnika je to en trenutek, ena epizoda, prek katere moraš iti," je po boleči zaušnici, ki jo je njemu in varovancem dal Bravo, povedal v neposrednem prenosu nacionalne televizije.

"Z direktorjem sem se pogovoril. Po mojem mišljenju je prišel pravi čas, da se poslovim," je potrdil, da je podal odstop. Podobno je storil že jeseni, ko je obremenjen z žvižgi občinstva sporočil športnemu direktorju, da odstopa s položaja trenerja. Športni direktor Zlatko Zahović, ki je v vseh letih nekdanjega kapetana slovenske izbrane vrste močno podpiral in mu v največjih trenutkih rezultatskih kriz stal ob strani, s tem pa tudi poskrbel za v Sloveniji redko viden dolgoletni fenomen opravljanja trenerskega dela brez menjave, je takrat po prespani noči zavrnil odstop. Milanič je nadaljeval delo, bil blizu vodilne Olimpije, v spomladanskem delu, ko je v petih krogih osvojil le pet točk, na lestvici pa mu grozi padec na četrto mesto, pa je presodil, da tako ne gre več naprej.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Pogrešal je pozitivno energijo s tribun

Navijači so nogometašem, ki so v jesenskem delu za nekatere zmage dobili bogate premije, namenili posebno sporočilo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Negativno vzdušje na tekmi z Bravom je bilo dodaten razlog za odhod s trenerskega položaja. Izgubil je zaupanje mariborskega občinstva, ki mu je po koncu vsakega polčasa namenilo glasne žvižge, navijači pa so s svojstveno akcijo molka, transparentov in izobešenimi ponarejenimi bankovci za 500 evrov poslali sporočilo nogometašem.

Po koncu tekme so jim skandirali, naj pridejo po premije, in jih s tem spomnili na posebno akcijo v jesenskem delu, ko je športni direktor Zlatko Zahović igralcem predstavil mikavne premije v primeru uspešnega zmagovitega niza. Zdaj so vijolice nanizale dva poraza in padle v krizo, iz katere jih bo moral reševati nov trener.

Bo vlogo trenerja na naslednji tekmi v 1. SNL, Maribor bo prihodnjo soboto gostoval v Domžalah, prevzel njegov pomočnik Saša Gajser? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Ko je taka negativna atmosfera, ko je toliko kritik, je fantom bistveno težje igrati. To se čuti, to se vidi na vsakem koraku. Opravili ste svoje delo dobro (pogled je usmeril v novinarja, op. p.), mi pa svojega nismo," je Milanič na gostovanju v studiu nacionalne televizije potožil, da je negativno vzdušje okrog kluba pripeljalo do tega, da fantje niso bili več kos pritisku. Dodal je, da bi bilo veliko bolje, če bi jih s tribun spremljala pozitivna energija. "Nosili bi nas, tako pa smo ga zabili v zadnjem delu srečanja," je prepričan, da je imel pri porazu z Bravom prste vmes tudi ta dejavnik.