Aluminij poglobil krizo Domžal, ki jim je sreča obrnila hrbet #video

Nogometaši Domžal so v 25. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Aluminiju z 1:3 (0:1). Kriza Domžalčanov, ki so bili deležni tudi nekaj žvižgov, se nadaljuje. Njihov niz brez zmage po novem traja pet tekem, skupno pa so doživeli že 13. poraz. Več od njih jih ima le zadnjeuvrščeni Rudar.

Domžale : Aluminij 1:3 (0:1)



Športni park, gledalcev 400, sodniki: Skomina, Vidali in Habibović.



Strelci: 0:1 Pečnik (33.), 0:2 Jakšić (52.), 0:3 Klepač (73.), 1:3 Husmani (90.).



Domžale: Mulalić, Sikošek, Vujadinović, Vuklišević, Žinić, Kim (od 64. Sikimić), Husmani, Ibričić, Lazarević (od 64. Podlogar), Jakupović (od 79. Mavretič), Vuk.



Aluminij: Kovačić, Pantalon, Petek, Ploj, Pečnik (od 80. Vrdoljak), Jakšić, Šaka, Leko (od 90. Marinšek), Klepač, Vrbanec (od 89. Čermak), Živković.



Rumeni karton: Ploj, Klepač, Vrbanec.

Rdeči karton: Klepač (75.).

Kidričani, ki so na prvi medsebojni tekmi sezone v Domžalah igrali 1:1, doma pa rumene premagali s 4:2, pa so prišli do svoje 13. zmage, ki jih je vsaj začasno spet popeljala na drugo mesto lestvice.

Gosti, ki so igrali brez kaznovanih Jureta Matjašiča in Ivana Konteka, so dobili prvi polčas, potem ko so predvsem v drugem delu prvih 45 minut pokazali nekoliko boljšo predstavo. Sicer so nase opozorili že v 21. in 28. minuti po poskusih Tilna Pečnika in Matica Vrbanca, oba sta bila nenatančna, povedli pa so v 33. minuti.

Zadetek Pečnika:

Takrat je Senijad Ibričić, ki je igral prvo tekmo v spomladanskem delu, pred svojim kazenskim prostorom izgubil žogo, odvzel mu jo je nekdanji član Domžal Pečnik, ki je nato zadel z roba kazenskega prostora za vodstvo Kidričanov. Zanj je bil to drugi gol sezone.

Domžalčani, ki so pogrešali poškodovana Marca Da Silvo in Tilna Klemenčiča, kaznovanega Branka Ilića in še vedno odsotne Janeza Piška, Matica Finka in Svena Šoštariča Kariča, so imeli v prvem polčasu eno lepo priložnost, in sicer v 18. minuti, ko je Arnel Jakupović s 14 metrov malce z leve zadel vratnico.

Fotogalerija s tekme, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Aluminij je prednost podvojil v 52. minuti. Po podaji s prostega strela z leve strani je Slobodan Vuk z glavo žogo nenamerno podaljšal na drugo vratnico, kamor je pritekel Nemanja Jakšić in z glavo zadel za 2:0. Za Jakšića je bil to drugi zadetek sezone.

Deset minut pozneje je do strela iz ugodnega položaja prišel Mihael Klepač, a Ajdin Mulalić ni imel pretežkega dela. Zato pa je slednji spet klonil v 73. minuti, ko je Mihael Klepač po desni prišel v kazenski prostor. Prvi strel je domači vratar še obranil, v drugo pa je bil uspešnejši Aluminijev nogometaš, ki je vpisal svoj osmi zadetek.

Zadetek Klepača:

Isti igralec pa je v 75. minuti moral z igrišča, saj je zaradi prekrška nad Ibričićem dobil svoj drugi rumeni karton. To pa ni bistveno vplivalo na tekmo, Aluminij je brez posebnih težav tekmo pripeljal do zanje srečnega konca. Tik pred koncem, v tretji minuti sodniškega dodatka, je Zeni Husmani z roba kazenskega prostora s strelom pod prečko zgolj nekoliko ublažil poraz domačih.

Domžale bodo v 26. krogu prihodnjo soboto gostile Maribor, Aluminij pa Muro.

Dogajanje v Domžalah v živo: