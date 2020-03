Prvič po odhodu Zahovića se je javil predsednik. Obljubil je poteze in ukrepe.

Odkar je pred dvema tednoma s položaja športnega direktorja odšel Zlatko Zahović in tako dokončno sklenil 13 let trajajoče, najuspešnejše obdobje v zgodovini NK Maribor, skoraj istočasno pa so v Sloveniji ob izbruhu epidemije koronavirusa nastopile izredne razmere, se v Ljudskem vrtu vsaj navzven ni dogajalo prav veliko.

Medtem ko so naslednika trenerja Darka Milaniča, ki je s svojega mesta odstopil malo pred tem, v Mariboru, vsaj začasno, našli v dozdajšnjem pomočniku glavnega trenerja Saši Gajserju, je vprašanje, ki si ga postavljajo navijači Maribora, predvsem eno. Kdo bo novi športni direktor?

Po tem, ko se je včeraj Miran Pavlin po Olimpiji in Mariboru tudi uradno preselil na v zadnjih letih za Ljudski vrt pogosto "sovražno" Nogometno zvezo Slovenije, je jasno, da to zagotovo ne bo nekdanji sodelavec Zahovića v mariborskih pisarnah. Kdo bo tisti, ki bo stopil v velike čevlje najboljšega strelca v zgodovini slovenske reprezentance, še ni znano, a če gre soditi po predsednikovih besedah, zapisanih v sporočilu za navijače na klubski strani, je odločitev blizu.

Drago Cotar: Klub ni imun na težko situacijo

Predsednik Maribora je najavil ukrepe pri poslovanju. Foto: Vid Ponikvar "Klubske obveznosti glede najaktualnejših zadev potekajo nemoteno. Pri vrhu seznama pomembnosti je izbor novega ustroja v športnem delu, pri katerem je bila opravljena temeljita analiza z že zastavljenimi smernicami za prihodnosti. Ko bodo zadeve za v javnost, bomo obvestili in predstavili celovit projekt. Tako o imenovanju novega športnega direktorja kot o preostalih kadrovskih zadevah," je najzanimivejši del nagovora Draga Cotarja, v katerem se je predsednik Maribora dotaknil tudi racionalizacije poslovanja.

"Klub seveda ni imun na težko situacijo, treba se bo prilagoditi razmeram z racionalizacijo poslovanja. Načrt za zagotovitev stabilnosti poslovanja v prihodnjem obdobju se pripravlja, vendar zadeve še niso dorečene, tako da je v tem trenutku še prezgodaj govoriti o sklepih, ki bodo odvisni tudi od odločitev na nivoju države. Določeni predlogi vlade so že bili sprejeti, počakati je treba na potrditve zakonov v državnem zboru in potem bomo lahko predstavili konkreten odziv NK Maribor na novonastale razmere. Predvidoma v začetku prihodnjega tedna," je še povedal in ob tem dodal, da nogometaši Maribora od prekinitve treningov, 13. marca, trenirajo z izdelanim načrtom individualnega dela in ob strogih navodilih o samoizolaciji.

"Ostanimo zdravi. Spoštujmo ukrepe in priporočila. Da vrnemo življenje v ustaljene smernice in da štadioni ne bodo več samevali. Z vašim in našim NK Maribor znova v pomembni vlogi," je za konec zapisal predsednik NK Maribor, ki je ob zamrznitvi prvenstvene sezone na četrtem mestu lestvice. Za vodilno Olimpijo ima po 25 odigranih prvenstvenih tekmah sedem točk zaostanka, potem ko je v zadnjih treh prvenstvenih tekmah osvojil le točko.

Milanič je klop Maribora zapustil po porazih v Celju in domačem porazu proti Bravu 7. marca v Ljudskem vrtu. Zahović je odšel teden dni za njim.