Športni svet je zaradi koronavirusa močno ohromljen. Prvoligaški nogometni klubi bodo morali kar za nekaj časa pozabiti na tisto, kar počnejo najraje. Na igranje tekem, osvajanje točk in dokazovanje pred občinstvom. Sodeč po izkupičku v spomladanskem delu Prve lige Telekom Slovenije je prekinitev prvenstva prišla v najbolj neprimernem trenutku za Celje, Bravo in Tabor. Kaj pa za Olimpijo in Maribor?

Po dolgem zimskem premoru je Prva liga Telekom Slovenije nadaljevala sezono proti koncu februarja. V angleškem ritmu, dvoboji so si sledili v napornem zaporedju, saj so se igrale tekme tudi med tednom, je bilo odigranih pet krogov. Tako kot je žoga okrogla, so bili nepredvidljivi tudi rezultati. Dogajala so se številna presenečenja, favoriti so jo dobivali po prstih, največjo ceno pa je plačal Maribor.

Maribor boljši le od dveh

Mariborski klub je ostal brez dvojca, ki je v zadnjem desetletju predstavljal njegov zaščitni znak. Foto: Žiga Zupan/Sportida Čeprav so vijolice napovedovale spomladanski juriš na prvo mesto, so nepričakovano padle v rezultatsko krizo. V zadnjih treh nastopih so osvojile le točko, po domačem porazu z Bravom pa najprej izgubile trenerja Darka Milaniča, nato pa še njegovega dolgoletnega ožjega sodelavca, kreatorja evropskega Maribora in ene najlepših slovenskih športnih pravljic zadnjega desetletja, športnega direktorja Zlatka Zahovića.

Maribor je spomladi osvojil le pet točk. Če bi upoštevali še razvrstitev v tem koledarskem letu, bi zasedal skromno osmo mesto. Uspešnejši je le od velenjskega Rudarja, ki še vedno ostaja trdno na zadnjem mestu ter z eno nogo in pol že v drugi ligi, ter Domžal, največjega razočaranja spomladanskega dela. Pred nadaljevanjem sezone so rumeni vztrajno ponavljali, kako se želijo vmešati v boj za Evropo, če pa bi se prvenstvo končalo zdaj, bi morali igrati dodatne kvalifikacije za popolnitev prve lige. Ravno te, ki so bile lani denimo usodne za Gorico in pa konec njenega veličastnega niza neprestanih nastopov v 1. SNL.

Lestvica uspešnosti v spomladanskem delu:

Klub T Z R P Točke 1. Celje 5 3 2 0 12:3 +9 11 2. Bravo 5 3 2 0 8:5 +3 11 3. Tabor 5 3 1 1 7:4 +3 10 4. Olimpija 5 2 2 1 5:5 0 8 5. Aluminij 5 2 1 2 5:5 0 7 6. Triglav 5 2 1 2 7:9 -2 7 7. Mura 5 1 2 2 5:6 -1 5 8. Maribor 5 1 2 2 4:6 -2 5 9. Rudar 5 0 2 3 2:7 -5 2 10. Domžale 5 0 1 4 5:10 -5 1

Neporažena le Celje in Bravo

Roko Baturina, posojeni napadalec zagrebškega Dinama na delu v Ljubljani, je eden najbolj vročih igralcev spomladanskega dela. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Če so Domžalčani največje razočaranje spomladanskega dela, pa v rubriki največjih pozitivnih presenečenj izstopajo Celje, Bravo in Tabor. Edina, ki še nista doživela poraza, sta Celje in Bravo. Klub iz knežjega mesta osvaja pozornost z všečnim in napadalnim nogometom, kjer blestita Hrvat Dario Vizinger (z 18 zadetki se je na lestvici najboljših strelcev na prvem mestu pridružil rojaku Anteju Vukušiću) in kapetan Mitja Lotrič, mladi ljubljanski up, ki je prvič s člansko zasedbo zaigral šele pred sedmimi leti, pa je na krilih hrvaškega novinca Roka Baturine razorožil številne favorite.

Kot zadnji je moč usklajenega orkestra, pri katerem Dejan Grabić podobno kot njegov stanovski kolega (in nekdanji soigralec) Dušan Kosić rad ponudi priložnost mladim igralcem, izkusil Maribor.

Čeprav je Bravo pred začetkom sezone, ko se je prvič podajal v 1. SNL, veljal za enega največjih favoritov za ekspresno slovo, pa se mu lahko zdaj smeji, saj mu je uspel dvojni cilj. Ne odstopa od svoje filozofije, hkrati pa žanje rezultatske uspehe. Presenetljivo visoko je tudi Tabor. Sežančane je pozimi prevzel Mauro Camoranesi, ki ima bogato nogometno pot, kot trener pa je še nepopisan list. Po izkušnje je prišel v Slovenijo, kjer pa je hitro ujel zmagoviti ritem. V zadnjih treh tekmah je osvojil sedem točk, na spomladanski lestvici pa je na odličnem tretjem mestu.

Novopečeni trener Sežancev Mauro Camoranesi bi se moral z Olimpijo prvič pomeriti konec prejšnjega tedna. Foto: SPS/Sportida

Tudi pred Olimpijo, ki je kljub kakovostnim pripravam v Turčiji začela sezono v krču, je v uvodnih treh krogih ostala brez zmage in poskrbela, da se je trenerju Safetu Hadžiću začel tresti stolček. Zmaji so nato le pokazali boljši obraz, navdušili v Kidričevem, malce manj proti Muri, a je bilo to vseeno dovolj za novo zmago, s katero so si zagotovili lepo prednost pred najbližjimi zasledovalci. Pred Celjem in Aluminijem bežijo za 5, pred Mariborom pa kar za 7 točk.

Kdo se je na lestvici spomladanskega dela zvrstil na sredini? To so Kidričani in Kranjčani. Prve čaka še pokalni izziv, drugi pa so po odličnem začetku izgubili dih, tako da so tik pred prekinitvijo na domačih tleh padli proti Celju kar z 0:5. V pokalu ima ogromne cilje Mura. Če bi se uvrstila v finale, bi se za lovoriko potegovala v domači Fazaneriji. Morda je tudi zaradi tega v prvenstvo vstopila nekoliko rezervirano, izgubljala točke na srečanjih, kjer je bil vsaj enakovreden tekmec, in povečevala zaostanek za najboljšimi klubi.

Lestvica po 25. krogu:

Domžale v dodatnih kvalifikacijah?

Domžalčani so zadnji udarec doživeli na domačih tleh proti Aluminiju (1:3). Foto: Grega Valančič/Sportida Če bi se sezona Prve lige Telekom Slovenije končala zdaj in bi obveljali rezultati, bi torej odličen spomladanski učinek pomagal Celju do Evrope, Bravu in Taboru do obstanka, Domžale pa bi se znašle v zagati, saj bi morale prvoligaški status v dodatnih kvalifikacijah reševati proti drugoligaškemu prvaku (v tem trenutku je to Gorica). Najboljša bi bila Olimpija, najslabši pa Rudar. Tako kot je bilo že po jesenskem delu.

V težavah pa bi se znašel tudi Maribor. Četrto mesto namreč ne bi zadostovalo za zagotovitev evropske vozovnice, saj je treba upoštevati še pokalno tekmovanje. V tem primeru bi vijolice v Evropo popeljala le pomoč Aluminija, če bi šel do konca v pokalu in končal sezono z lovoriko. Na vse skupaj pa bo treba še malce počakati, saj ima na žalost glavno besedo pri odločanju, kdaj se bodo nogometni obračuni sploh nadaljevali, koronavirus.