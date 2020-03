Obiskali smo nogometaša Olimpije, ki živi s pitonom Zokijem #video

"Doma sem že pred tem povedal, da bi imel rad kačo, a so me vsi spraševali, ali sem normalen. Potem sem bil s prijateljem na sejmu in se odločil, da bi imel Zokija, zato sem ga vzel," je Jan Andrejašič povedal, kako je osem let star kraljevi piton Zoki prišel v njegov dom.

"Ko sem klical domov in povedal, da prihaja kača, mi je mama rekla, naj sploh ne prihajam domov. Oče pa je bil bolj miren, saj je podoben kot jaz. Nima strahu pred kačami. Par dni sem poslušal mamo, zdaj pa je okej," je dogodke izpred let, ko si je omislil nevsakdanjega hišnega ljubljenčka, povedal 24-letni nogometaš in dodal, da z Zokijem ni veliko dela.

Jan Andrejašič je v tej sezoni za Olimpijo odigral le pet tekem. Foto: Matic Ritonja/Sportida

"Enkrat na mesec ga je treba nahraniti in počistiti iztrebke. Podobno je treba narediti v obdobju, ko se levi. Enkrat na mesec. Treba je skrbeti tudi za vlago in vodo. To je to," je še dejal in povedal tudi to, da so njegovi prijatelji nad kraljevsko kačo navdušeni. "Ko pridejo obiski, vsi najprej hočejo videti kačo. Vsi bi Zokija radi imeli po rokah," je dejal nekdanji branilec Celja in Kopra, ki je v Ljubljano prišel pred letom dni in v tem času v njenem dresu odigral 18 tekem.

Kako je bilo, ko smo ga obiskali pri njem doma, si lahko ogledate v video prispevku Planet TV.