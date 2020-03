Slaviša Stojanović: Darko Milanič bi si zaslužil več spoštovanja

Lani je srečal Abrahama, v začetku leta pa končal sodelovanje z Latvijsko nogometno zvezo. Od takrat naprej je, vsaj na uradnem papirju, brez trenerskega posla, zato so se po odhodu Darka Milaniča s položaja trenerja NK Maribor hitro širile govorice, kako se je pojavil na seznamu možnih kandidatov za novega stratega vijolic. Tega ni hotel komentirati, je pa želel spregovoriti o trofejnem stanovskem kolegu, ki je v soboto po dobrih štirih letih zapustil vijoličasto klop.

Bolj ga spoštujejo v tujini kot v Sloveniji

Pred šestimi leti je popeljal Crveno zvezdo do tako želenega naslova srbskega prvaka, s katerim je prekinil dolgoletno obdobje nadvlade Partizana. Prepričan je, da se Milaniču godi krivica, saj bi mu morali ob odhodu pokazati več spoštovanja. In v tem pogledu sploh ni osamljen primer.

"Dare je osvojil toliko lovorik, da je enostavno treba imeti spoštovanje do njegovega dela. Ni se dokazal le v slovenskem prostoru, ampak tudi v evropskem merilu. Je človek, ki ima za seboj argumente, zato je vsaka debata odvečna. Zaslužil bi si več spoštovanja. A to je Slovenija. Pri nas je enostavno začela vladati že nekaj časa filozofija, v smislu, jaz nimam, zato bom naredil vse, da ne boš imel tudi ti. Ni spoštovanja trenerjev, ki so se dokazali. Kot Milanič, Pinni, Katanec, v nekih trenutkih tudi Kek. To so ljudje, ki so dali ogromno slovenskemu nogometu," nam je povedal Ljubljančan in izrečene besede podkrepil s svojim primerom, ob katerem bi se lahko slovensko nogometno okolje zamislilo.

Slovensko nogometno reprezentanco je vodil v kvalifikacijah za SP 2014. Njegov pomočnik je bil zdajšnji trener vodilnega prvoligaškega kluba v Sloveniji Safet Hadžić. Foto: Vid Ponikvar

"Vem, da imam mnogo večje spoštovanje v drugih državah, pa sem tam manj naredil kot v Sloveniji. Tako pač je. Na žalost se ljudje ne znajo izogniti temu. Čudno je stanje duha. Treba je spoštovati ljudi, ki so dali ogromno slovenskemu nogometu, producirali veliko število igralcev, ki so zdaj v tujini v vidni vlogi. Na žalost pa tega v Sloveniji ne boš doživel."

Goba za vpijanje kritik

Darko Milanič je po dobrih štirih letih, to je bil njegov drugi daljši mandat na klopi NK Maribor, zapustil vijolice. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Je to tudi eden izmed razlogov, zakaj že dalj časa ni deloval v slovenskem klubskem nogometu in z izjemo slovenske izbrane vrste nazadnje vodil Celjane pred 11 leti, nato pa deloval le še v tujini (ZAE, Srbija, Belgija, Kitajska, Latvija in Bolgarija)? Stojanović tega ni zanikal, ampak je odgovoril pritrdilno.

"Enostavno prideš do trenutka, ko se v Sloveniji ne počutiš le kot trener, ampak zid za pljuvanje. Oziroma goba za vpijanje vseh kritik ljudi, ki imajo kaj proti tebi. V svetu nogometa imaš bolj pomembno funkcijo v svetu, v Sloveniji pa moraš bolj trpeti. Pri nas je v ospredju le negativizem, pozablja pa se na pozitivne stvari. Na korake, ki si jih naredil v tem okolju." V Sloveniji pogreša spoštovanje, podobno po njegovem mnenju velja tudi za vse trenerje mlajših kategorij, ki so medijsko zapostavljeni in niso kaj prida izpostavljeni.

Zmaga proti Avstriji krona vsega

Stojanović je kot selektor Latvije v kvalifikacijah za EP 2020 nanizal devet porazov, nato pa premagal udeleženko tekmovanja Avstrijo. Foto: Grega Valančič/Sportida Stojanović je v letu 2020 vstopil kot selektor Latvije, a je vedel, da vstopa v nepredvidljivo obdobje, ki bi lahko postreglo z marsičim. Ni se motil, kmalu po začetku leta mu je Latvijska nogometna zveza sporočila, da ni več selektor.

"Stvari smo rešili v skladu s pogodbo. Latviji želim veliko sreče. Škoda, ker nisem nadaljeval dela. Prišel sem, da bi opravil triletno obdobje, a so se vmes začele dogajati turbulence, premiki znotraj zveze, nižanje stroškov. Škoda, ker smo na zadnjih treh tekmah dobro igrali. Zlasti proti Izraelu, pa tudi v Ljubljani proti Sloveniji (0:1, op. p.), zmaga proti Avstriji pa je bila krona vsega. Pred tem je Latvija v kvalifikacijah nazadnje premagala Andoro. Pred skoraj tremi leti!" je prepričan, da je pomagal Latviji do poti navzgor, s katero bo lažje premagovala ovire v prihodnosti, zlasti v ligi narodov, kjer jo jeseni čaka skupina z Andoro, Malto in Ferskimi otoki.

Ne izogiba se nobenemu delu

Ni prečrtal možnosti, da bi se vrnil v klubski svet. Foto: Vid Ponikvar V teh dneh se osredotoča na posel, ki ga je sklenil z enim izmed udeležencev dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo. V njih nastopa 16 držav, dvoboji se bodo začeli čez dobra dva tedna, zaradi strahu pred širitvijo koronavirusa pa se še ne ve, ali bo prišlo do kakšnih sprememb in bo sploh lahko prisoten na prizorišču.

Ali njegova odločitev, da sodeluje z eno izmed reprezentanc in ji pomaga na način, ki ga ni hotel razkriti, pomeni, da bo ostal zvest reprezentančnemu okolju? Ga še kaj mikajo trenerske vode v klubskem svetu? "Trenutno sem osredotočen na posel za EP 2020, se pa drugače ne izogibam nobenemu delu. Včasih grem tudi v eksotiko in poskušam kaj narediti. Tako reprezentančno ali klubsko," je poudaril, kako ni prečrtal možnosti, da bi v nadaljevanju kariere še opravljal vlogo trenerja kluba.

Vesel za Celje, žalosten za Domžale

Nazadnje je v 1. SNL deloval kot trener Celja, pred tem je z Domžalami osvojil dva naslova. Postal je najmlajši trener z naslovom slovenskega prvaka, postavil pa je tudi rekord glede niza neporaženosti, ki je trajal kar 32 tekem. Foto: Vid Ponikvar V Sloveniji je to nazadnje počel leta 2009, ko se je s Celjem v oteženih razmerah, kjer je vladalo veliko pomanjkanje finančnih sredstev, vseeno vmešal v boj za najvišja mesta. "Takrat smo bili tako rekoč do zadnjega kroga na drugem mestu, tri kroge pred koncem pa še v boju za naslov. Žal smo doživeli toliko turbulenc, da je bil na koncu uspeh, da smo bili četrti. Sem pa vesel za celjski klub, da mu gre tako dobro v tej sezoni. Je dobro voden, lepo igra. Lahko oteži boj za naslov prvaka. Zakaj pa ne? Treba je le zadržati konstanto, pa bo prvenstvo še zelo zanimivo."

Če gre Celjanom odlično in so najboljša ekipa spomladanskega dela Prve lige Telekom Slovenije, pa so na drugi strani Domžalčani, s katerimi je Stojanović osvojil dva naslova državnih prvakov, največje razočaranje. Po zgolj eni točki na petih tekmah so padli na predzadnje mesto, v mestu ob Kamniški Bistrici se je prižgal alarm. "Znašli so se v težki situaciji. Upam, da jo čim prej rešijo. Na ta klub sem čustveno vezan. Zaradi predsednika želim, da se stabilizirajo, saj si po organizaciji kluba in drugih segmentih zaslužijo veliko boljšo uvrstitev od devetega mesta," upa, da bodo Domžalčani v nadaljevanju sezone začeli zmagoviti in se povzpeti na lestvici, s tem pa tudi izogniti mučnim dodatnim kvalifikacijam, ki so bile lani usodne za Gorico.

Zanimivo je, da se bodo Domžalčani iz godlje reševali v soboto, ko jih v Športnem parku čaka ranjen štajerski lev. Prihajajo Mariborčani, ki jih do nadaljnjega vodi Saša Gajser, dolgoletni pomočnik trener Milaniča. Na tekmi bo najverjetneje prisoten tudi Stojanović …