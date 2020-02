Ste zamudili oddajo Goool!? Safet Hadžić je povedal marsikaj ... #video

Ljubitelje prvoligaškega nogometa v Sloveniji tudi v tej sezoni razvaja tedenska oddaja Goool!, posvečena dogajanju v Prvi ligi Telekom Slovenije in slovenskemu nogometu. Po vročem derbiju med Mariborom in Olimpijo je v oddaji gostoval strateg zmajev Safet Hadžić in se dotaknil vseh tekem uvodnega spomladanskega kroga, na domu smo obiskali kapetana Triglava Luko Majcna. Če ste oddajo zamudili, nič hudega. Ogledate si jo lahko tudi na Sportalu, in to v celoti. Veliko nogometnih užitkov!