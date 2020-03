Legendarni kapetan o fenomenu Celja in tem, zakaj ne razmišlja o prvem mestu

Kje tiči skrivnostna moč NK Celje, ki je po nedeljski visoki zmagi nad Triglavom (5:0) poskočil na drugo mesto in namignil, da bi se lahko celo pridružil boju za naslov prvaka? O tem smo se pogovarjali z Robertom Korenom, nekdanjim kapetanom slovenske reprezentance, ki v strokovnem vodstvu Celja pomaga Dušanu Kosiću in se mu zahvaljuje za izkazano priložnost.

Če je kdo mislil, da so bili izjemni rezultati Celjanov v pripravljalnem obdobju le splet naključij, se je ob spremljanju rapsodije nogometašev iz knežjega mesta v prvenstvu pošteno zamislil. Celjanom uspeva marsikaj. Imajo najboljši napad Prve lige Telekom Slovenije, prvega strelca in asistenta tekmovanja, na lestvici zaostajajo le še za vodilno Olimpijo, imajo drugo najboljšo obrambo in najboljši učinek izmed vseh v spomladanskem delu. Izbranci Dušana Kosića, ki je pred začetkom sezone v strokovni tim povabil legendarnega Korošca Roberta Korena, so skupaj z Bravom največji spomladanski hit. Vse pohvale ponosno sprejemajo, a se obenem trudijo, da po njih ne poletijo, ampak ostanejo trdno na tleh. Pri tem ima pomembno vlogo prav nekdanji kapetan slovenske reprezentance, ki bo letos dopolnil 40 let in kot pomočnik trenerja uživa kot že dolgo ne.

V spomladanskem delu Prve lige Telekom Slovenije ga ni uspešnejšega kluba od Celja. Na lestvici pridobivate mesta in plenite pozornost z všečnim, napadalnim nogometom. Čutite, da se je zaradi tega v vašem taboru kaj spremenilo?

Ne. Če merite na evforijo, lahko potrdim, da je ne čutimo. Niti je nočemo. Ostajamo skromni. Že od vsega začetka smo si zadali cilje, da gremo naprej iz tekme v tekmo. To je naš cilj. Zadnji rezultati so dobrodošli, z njimi vred nam raste samozavest, obenem pa drug drugega opozarjamo, da nismo naredili še ničesar. Želimo biti še uspešnejši in trdo delati na igrišču.

Torej se ne pogovarjate niti o tem, da se vam nasmiha izpolnitev velikega cilja, nastopa v Evropi?

Ne, take komunikacije med nami ni. O tem se res ne pogovarjamo. Želimo biti le uspešni. Cilj je, da bi bili boljši od zadnje sezone (v sezoni 2018/19 je Celje osvojilo peto mesto in v zadnjem krogu ostalo brez Evrope, op. p.). Katero mesto bo to, ali si bomo zagotovili Evropo ali ne, pa bomo že videli po zadnjem krogu. Pomembno je, da fantje igrajo dober nogomet, da kažejo kakovost na igrišču in da napredujejo iz dneva v dan.

Če bi se to uresničilo, bi igralcem še naprej rasla cena na mednarodni nogometni tržnici.

Seveda. Tega bi si zelo želeli. Za zdaj delamo zelo dobro. Želimo si, da bi šlo ob koncu sezone dosti fantov stopničko višje. To je cilj. Prodaja igralcev je kruta realnost slovenskih klubov. Vemo, da v Sloveniji težko zadržimo najboljše igralce in da smo odvisni od prodaje, zato mi je še toliko pomembneje, da napredujejo, dobijo čim več uporabnih informacij od nas in čim bolje delajo.

Hvaležen je Dušanu Kosiću, da ga je povabil k sodelovanju v Celje, kjer je pred leti blestel v zvezni vrsti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kakšna je vaša vloga v strokovnem vodstvu Celja?

Sem pomočnik trenerja. Z Dušanom sva se dobro ujela. Spoštujeva preostale člane vodstva, super se razumemo in dopolnjujemo. Zase lahko rečem, da sem tisti, ki je neodvisen. To je velika prednost, saj lahko brez težav povem svoje mišljenje. Rad ga povem na štiri oči, med štirimi stenami. Dobro se razumemo, Dušan pa je tisti, ki vse skupaj dirigira in je glavna nit vsega. Sledimo njegovim smernicam, trdo garamo. Delo z Dušanom mi je v veliko veselje, fantom tudi. Rad bi dal fantom čim več, zato mi je všeč, da spoznavam stvari od blizu.

Hvaležen sem Dušanu, da me je spustil v strokovno ekipo. To ni preprosto. Ni lahko priti v strokovni tim, ki je že sestavljen. Dušan je sprejel tveganje, a mislim, da ni zgrešil. Po najboljših močeh se trudim, da prispevam k uspehu. Vsakodnevno sem na igrišču, pri vajah. Strokovnemu štabu pomagam s svojim videnjem, informacijami. Moje izkušnje, ki sem jih pridobil v karieri, pomagajo fantom na igrišču. Kako dolgo bo sodelovanje še trajalo, pa bomo videli.

"Celje že nekaj let dela odlično z mladimi. Ni lahko, potrebujemo kilometrino, a smo zadovoljni. Še nekaj klubov v Sloveniji gre v podobno smer in poskuša imeti to filozofijo z mladimi. Tudi zaradi finančnega stanja," je pohvalil delo celjskega kluba z mladimi igralci, ki v 1. SNL dobivajo veliko priložnosti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Letos vam gre odlično. Celje je v tem koledarskem letu edini slovenski prvoligaški klub, ki sploh še ni doživel poraza, ne na pripravljalnih ne na prvenstvenih tekmah. Zakaj?

Zato, ker se nam je obrestovalo trdo delo in garanje. V strokovni ekipi se dobro razumemo in dopolnjujemo. Fantje so poslušni, dobro delajo, kljub tem rezultatskim uspehom ostajajo trdno na tleh. Razmišljajo že o naslednjem tekmecu. Vedo, da bodo imeli težave, če takrat ne bodo pravi. Želimo čim dlje zadržati zmagovalno miselnost. Fantje so pokazati zrelost, ki je prej niso. Proti Mariboru smo na primer imeli težke trenutke, a so ostali trdno na tleh in na koncu zmagali. Proti Triglavu smo bili odlični, a nismo naredili še nič. Čakajo nas nove tekme, nova dokazovanja.

Po jesenskem delu smo v stroki potegnili črto, kaj smo delali dobro in kaj bi še lahko izboljšali. Dušan je predstavil smernice za naprej. Skupaj smo rekli, da poskušamo nadgraditi tisto, kar smo jeseni že počeli. Da še dvignemo priprave. Naši fantje so zdaj v super formi. Verjamejo vase, drug v drugega, v principe ekip. Ne smemo pa biti lahkomiselni, ampak se moramo zavedati, da bodo prišli tudi porazi. Moramo ostati skromni. Zdaj nas čaka dvoboj z Rudarjem, ki bo zelo zahteven, saj se pričakujejo nove tri točke. Moramo verjeti vase.

Celjani so v tej sezoni dosegli največ zadetkov v Prvi ligi Telekom Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vodilna Olimpija na lestvici ni tako daleč, vodi za pet točk. V generalki pred začetkom spomladanskega dela v knežjem mestu ste jo nadigrali s 3:0.

Pripravljalne tekme niso ravno realen pokazatelj kakovosti. Vsaka ekipa gre v tekmo s svojim ciljem, da dobi prepotrebne informacije za začetek sezone. Tudi naša ekipa. Ne razmišljamo o prvem mestu in o lestvici. Ostajamo trdno na tleh, po zadnjem krogu pa bomo potegnili črto. Seveda nam zdaj, ko smo prišli na drugo mesto, raste samozavest.

Prejšnji teden ste poglobili krizo Maribora, ga premagali z 2:0. Je to ena največjih zmag, odkar sodelujete s Celjani v novi vlogi?

Zagotovo. Maribor je največji klub v Sloveniji, karkoli drugega kot prvo mesto pri njih ne pride v poštev. Njihovih težav ne bi komentiral, pri Celju se raje ukvarjamo sami s sabo. Razmišljamo bolj o sebi kot o drugih. Ta dosežek nam je dal velik zagon za naprej, kar je bilo vidno tudi na tekmi v Kranju.

V nedeljo ste "splezali" na Triglav. V tej sezoni ste dvakrat zmagali v Kranju, skupno kar z razliko 11:0.

Očitno nam igra Triglava zelo ustreza. A ponavljam, ta zmaga nas ne sme ponesti v višave. Moramo ostati trdno na tleh, prihajajo nove tekme.

Vaša dolgoletna ekonomistka kluba Nataša Potočnik pravi, da še nikoli ni občutila tako pozitivnega vzdušja med igralci.

Naša Nataška dobro ve, kakšno je vzdušje znotraj ekipe. Je del nas. Zelo smo zadovoljni z njenim doprinosom, veliko si pomagamo.

Vrhunci visoke zmage Celja v Kranju:

Izstopa kar nekaj posameznikov, najbolj pa Dario Vizinger kot prvi strelec in drugi asistent lige, kapetan Mitja Lotrič je prvi asistent lige …

To je zelo dobrodošlo. Vedno potrebuješ igralce, ki dajejo piko na i. Tako Vizingerju kot Lotriču v tej nameri uspeva zelo dobro. Je pa nekaj. Kot igralec sem bil v karieri vedno ekipni igralec. V naši ekipi se o tem dosti pogovarjamo. Fantje se dobro zavedajo, da so prav vsi zaslužni za gole, zmage, pa tudi prejete zadetke.

V igri si prizadevamo biti agresivni, dinamični in doseči čim več zadetkov. Za to so zaslužni vsi od prvega do zadnjega. Tudi fantje z manjšo minutažo delajo dobro. Užitek jih je vsakodnevno spremljati in jim pomagati, da počakajo na priložnost. V prihodnje bi lahko o še katerem izmed naših fantov slišali veliko.

Navijaška skupina Celjski grofje se je razveselila visoke zmage na Gorenjskem, po kateri so njihovi ljubljenci na lestvici napredovali na visoko drugo mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Kranju vas je na delu spremljala velika skupina navijačev iz Celja. Tega v prejšnjih sezonah ni bilo zaslediti.

Vem, da je Celje specifično mesto, kar zadeva gledalce in navijače. Veseli me, da so se Celjski grofje vrnili in da so z nami v vedno večjem številu. Dobri rezultati in pozitivno stanje v klubu privabljajo na tekme vse več ljudi. Želimo nadaljevati v tem ritmu. Nogomet se igra za gledalce. Povsem drugače je, če je na tekmi več gledalcev. To ti da dodatno energijo. Potrebujemo jo.

Ste velik poznavalec angleškega nogometa. Liverpool je tik pred matematično zagotovitvijo angleškega naslova, a vendarle ni izpolnil želje, da bi končal sezono brez poraza.

Liverpool ima kljub nekaterim zadnjim porazom vrhunsko sezono. Igra dinamičen, zanimiv nogomet. Zdaj je pri njih najpomembnejše, da se dvignejo in spet začnejo nizati zmage. Uživam, ko jih spremljam. V sredo jih čaka povratna tekma osmine finala lige prvakov proti Atleticu in našemu Oblaku. Na prvi tekmi (0:1 v Madridu, op. p.) niso bili rezultatsko uspešni, a bodo zagotovo, bom rekel po domače, na Anfieldu stopili na plin in zaigrali tako, kot znajo. Na vse ali nič. Pričakujejo, da bo imel naš Jan veliko dela, vemo pa, da zna Atletico igrati zelo dobro v obrambi, tako da se bo dobro pripravil na vse. To bo še zelo zanimiva tekma.

Ne razmišlja o prvem mestu, niti o lestvici. O tem bodo govorili šele po zadnjem krogu, ko bodo potegnili črto. Foto: Ana Kovač

Liverpoolu ni uspelo končati sezone brez poraza. Celjani imate po drugi strani še vedno možnost, da spomladanski del končate neporaženi.

O tem ni dobro razmišljati. Takšne stvari, kot je niz neporaženosti, so medijsko izpostavljene, zanimive, a se je treba znati spoprijeti z njimi. Za nas je bolje, da o tem ne razmišljamo, ampak potegnemo črto po zadnjem krogu. Pred tem pa uresničimo čim več stvari.