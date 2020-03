Nataša Potočnik, najsvetlejša točka celjske garderobe #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ste vedeli, da imajo nogometaši v Celju na štadionu Z’dežele svojo drugo mamo? Spoznajte Natašo Potočnik, ekonomat v NK Celje. Nataša skrbi, da imajo nogometaši čiste in pripravljene drese. Sprejme pobiralce žog, poskrbi za hrano po tekmi in še mnogo več. Na štadionu je vsak dan že pred nogometaši in odide za njimi. Ker tako lepo skrbi za celjske nogometaše, je dobila tudi vzdevek mama.