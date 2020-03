Sežančani po preobratu boljši od Triglava, Olimpija pobegnila Mariboru #video

Tabor : Triglav 3:1 (1:1) KONEC TEKME! 90. minuta: GOOOL! 3:1! Srečanja je odločeno. Tabor ima neulovljivo prednost. Na 3:1 je po podaji s kota Dominika Mihaljevića je v polno zadel Marko Krivičič in potrdil zmago Kraševcev. 77. minuta: GOOOL! 2:1! Tabor vodi! Po lepi akciji strelca prvega zadetka za Primorce Babić, ki je preigral kar tri igralce Triglava in udarila proti vratom, žogo je po odboju zadel prečko, v drugem poskusu pa zadetek dosegel rezervist Karolis Laukžemis. Za Litovca je bil to prvi zadetek v dresu Sežančanov. VIDEO: Babić začel akcijo, Litovec zaključil: 65. minuta: V bolj kot ne zaspanem začetku drugega polčasa je Tabor spet zapretil. V nekaj sekundah je kar dvakrat poskusil Bongongui. Prvi strel mu je ubranil Arko, po podaji s kota pa je posredovala obramba. VIDEO: hitri Bongongui poskušal, a mu je Arko strel ubranil: ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! KONEC PRVEGA POLČASA! 43. minuta: GOOOL! 1:1! Kot smo napovedali. Tabor je izenačil. V polno je zadel Mario Babić, ki je sicer dobro poskušal, vseeno pa gre zadetek pripisati kranjskemu vratarju, ki je žogo skušal ujeti, a mu je spolzela in končala za njegovim hrbtom. VIDEO: Jalen Arko in njegova velik napaka: 36. minuta: Tabor je vse bližje izenačujočemu zadetku. Po podaji s desne strani je lepo podal Sever, z glavo pa je streljal Rodrigue Bongongui, a se je ponovno izkazal Arko. VIDEO: Tabor je vse bližje izenačenju: 30. minuta: Po pol ure igre so več poskušali domači. Kar šestkrat so udarili proti vratom Triglava, a le enkrat v okvir vrat, na nasprotni strani so Kranjčani ob svojem edinem poskusu zadeli v polno. 14. minuta: Sežančanov zadetek gostov ni zmedel. Nadaljevali so s podjetno igro in nevarno zapretili v 13. minuti. Lepo je podal Erik Salkić, z glavo pa je poskušal Leon Sever. Vsi so že videli zadetek, a je vratar gostov Jalen Arko žogo lepo odbil in poskrbel, da je Triglav ostal v vodstvu. VIDEO: lepa priložnost za Tabor: 5. minuta: GOOOL! 0:1! Tekmo so sicer bolje začeli domači, a so v peti minuti po prvi nevarni akciji na tekmi povedli gostje iz Kranja. V odličnem položaju se je znašel Filip Janković in Kranjčane popeljal v vodstvo. VIDEO: srbski vezist je kranjske orel popeljal v vodstvo: ZAČETEK TEKME! Začetni postavi: 11 | rdeče-črnih proti @nk_triglav.



Začetni postavi:





Mariborčani so v sredo še drugič v tej sezoni izgubili v Celju, kjer je bilo vse do 56. minute precej izenačeno, potem pa je domače v vodstvo s 15. prvenstvenim golom popeljal Dario Vizinger. Pozneje so Mariborčani pritiskali za izenačenje oziroma preobrat, a je nato v 89. minuti s pravim evrogolom vse dvome o zmagovalcu razblinil kapetan Celjanov Mitja Lotrič in postavil končni izid.



Celjani, ki v letošnjem letu še ne poznajo poraza, so se vmešali celo v boj za naslov, saj za Mariborom zaostajajo le še točko. Varovanci Darka Milaniča, ki branijo naslov, pa zdaj za vodilno Olimpijo zaostajajo za štiri točke.



Mojstrovina Mitje Lotriča v Celju:



Mura razočarala v Fazaneriji

Lepo priložnost, da bi se vmešali v boj za vrh, so imeli tudi nogometaši Mure, ki so v Fazaneriji gostili zadnjeuvrščeni Rudar, ki še čaka prvo prvenstveno zmago v tej sezoni.



Po mojstrovini Žana Karničnika v prvem polčasu se je zdelo, da bo Mura prišla do pričakovanih točk, a ji je potem z golom za izenačenje, s katerim je postavil tudi končni izid tekme, načrte prekrižal rezervist Rudarja Sanjin Lelić, ki je poskrbel za nezadovoljstvo med domačimi navijači.

Mojstrovina Žana Karničnika:

Še en kolaps Domžal, ki se po novem borijo za obstanek

V prvi sredini tekmi v Ljubljani so nogometaši Brava po golu Slobodana Vuka zaostajali proti Domžalam, a potem z goloma Davida Brekala in Roka Baturine, ki je zadel v 81. minuti, prišli do popolnega preobrata in zmage.

Veselje Roka Baturine po zmagovitem golu, ki je Bravu prinesel nove tri točke, Domžalam pa novo ničlo. Foto: SPS/Sportida

Ljubljančani, ki so novinci v ligi, so tako nadaljevali niz neporaženosti v letošnjem letu, medtem ko za "evropske" Domžale velja ravno obratno. Še četrtič v letošnjem letu so ostali brez zmage, v prvih štirih prvenstvenih krogih drugega dela sezone pa so osvojili le točko.

Po novem porazu so Domžale, ki smo jih pred začetkom sezone umeščali celo med kandidate za naslov, padle v boj za obstanek. Na sedmem mestu imajo trenutno le točko prednosti pred Bravom, ki je osmi.

Gol Roka Baturine za zmago Brava:



Olimpija v torek do prve zmage v tem letu

Prva tekma kroga je bila na sporedu že v torek. Zmaji so v Kidričevem dosegli prvo zmago v tem koledarskem letu v prvi ligi. Po remijih na večnem derbiju in proti Rudarju ter porazu s Triglavom so vknjižili prve tri točke, s čimer ostajajo na vrhu prve lige. Aluminij pa je tako zapravil priložnost, da se povzpne na vrh prvenstvene lestvice. Olimpijo je v 14. minuti s prostega strela z natančnim strelom v vodstvo popeljal Endri Čekiči, ki je dosegel svoj deveti gol v tej sezoni. Ljubljančani so v 39. minuti še drugič zadeli iz prekinitve, po podaji iz kota pa se je med strelce premierno vpisal Roman Bezjak. Aluminij je svoj edini zadetek na tekmi dosegel v 53. minuti, ko je končni rezultat na tekmi z evrogolom postavil Jure Matjašič.

Video: Mojstrski gol Matjašiča:

Zanimivo je, da sta Aluminij in Olimpija v 1. SNL odigrala 19 tekem, niti ena pa se ni končala z remijem. Kidričani so zmagali šestkrat, Ljubljančani pa 13-krat. Zmaji so s to zmago končali niz zadnjih treh neuspešnih gostovanj v Kidričevem, na katerih so vedno potegnili krajšo.

Prva liga Telekom Slovenije, 24. krog: Torek, 3. marec:

Aluminij : Olimpija 1:2 (0:2)

Matjašič 53.; Čekiči 14., Bezjak 39. Sreda, 4. marec:

Bravo : Domžale 2:1 (0:0)

Brekalo 58., Baturina 81.; Vuk 55.



Celje : Maribor 2:0 (0:0)

Vizinger 56., Lotrič 89.; R. K.: Mulahusejnović 90./Maribor



Mura : Rudar 1:1 (1:0)

Karničnik 37.; Lelić 55. Četrtek, 5. marec:

Tabor : Triglav 3:1 (1:1)

Babić 43., Laukžemis 78., Krivičič 90.; Janković 5.

Lestvica:

Najboljši strelci: 17 − Ante Vukušić (Olimpija),

15 − Dario Vizinger (Celje),

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Mitja Lotrič (Celje), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

10 − Amadej Maroša (Mura),

9 − Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Endri Čekiči (Olimpija),

8 − Luka Bobičanec (Mura), Slobodan Vuk (Domžale).

