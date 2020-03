Celjani so se vmešali v boj za naslov, a tega ne želijo povedati naglas #video

"Želimo biti uspešni na vsaki tekmi. To je vse, kar lahko rečemo," je po odmevni zmagi z 2:0 nad Mariborom povedal Dušan Kosić, trener celjskih nogometašev, ki so se z novimi tremi točkami vmešali v boj za naslov prvaka.

Pred odhodom na zimski premor so dvakrat zmagali, v času priprav so navduševali, dobro formo pa potrdili tudi na prvih štirih tekmah v letošnjem letu, v katerem še niso izgubili. Dvakrat so remizirali in dvakrat zmagali. Po treh točkah, ki so jih osvojili na sredinem štajerskem derbiju, ko so pred domačimi navijači z 2:0 odpravili Maribor, pa so skočili na tretje mesto. Z zgolj točko zaostanka za vijoličastimi in petimi za vodilno Olimpijo so najavili naskok na naslov.

"Znali smo trpeti. Znali smo preživeti pritisk. V prvem polčasu smo bili pri teh zadevah dokaj nenatančni, Maribor je dominiral," je po drugi zmagi nad Mariborom pred domačimi navijači v tej sezoni povedal Dušan Kosić, ki ga zdaj s Celjani mnogi uvrščajo celo med kandidate za naslov prvaka, ki ga v Celju do zdaj še niso dočakali, a tega v klubu ne želijo povedati naglas. "Ne želimo razmišljati vnaprej. Želimo biti uspešni vsako tekmo. To je vse, kar lahko rečemo," je ob tem še povedal trener Celja, ki je bil do zdaj v prvenstvu najvišje na drugem mestu. Na njem je pristal ob koncu sezon 2002/03 in 2014/15.

Junaka velike celjske zmage, Dario Vizinger in kapetan Mitja Lotrič. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Veseli me, da je liga zanimiva in še ni odločena. Vesel sem, da smo v igri za naslov tudi mi," pa je povedal eden od junakov velike celjske zmage, kapetan Celjanov Mitja Lotrič, ki je zablestel s pravcatim evrogolom, s katerim je postavil končni izid 2:0. Pohvalil ga je tudi njegov soigralec v moštvu Dario Vizinger, ki je s prvim golom na tekmi in njegovim že 15. prvenstvenim v tej sezoni Celjanom utrl pot do zmage. "Hvala bogu, da zadeva. Tudi njemu gre. Je v formi. Naj tako tudi ostane," je povedal učinkoviti hrvaški napadalec.

S soigralci ga naslednji prvenstveni izpit čaka že v nedeljo, ko bodo Celjani gostovali v Kranju pri Triglavu.